Najlepší spôsob, ako vyčistíte hocaké žalúzie

Žalúzie sú neodmysliteľnou súčasťou mnohých domácností, či už ide o hliníkové, vinylové, drevené, ich imitácie alebo textilné varianty. Napriek tomu, že dodávajú priestoru štýl a sú praktické, ich údržba môže byť poriadne náročná a časovo zdĺhavá. Ak si lámete hlavu nad tým, ako si čo najlepšie poradiť s ich čistením, prinášame vám osvedčené rady a tipy, ktoré vám túto úlohu výrazne uľahčia.

Ako na hliníkové a vinylové žalúzie

Tieto žalúzie patria medzi najbežnejšie a ich čistenie je možné zvládnuť efektívne pomocou vysávača s nadstavcom na prach so štetinkami. Žalúzie najskôr zatvorte, uchopte spodnú lištu a postupne vysávajte od jednej strany k druhej a následne jemne zhora nadol. Potom lamely otočte a rovnaký postup zopakujte z opačnej strany. Ak sú žalúzie okrem prachu aj výrazne znečistené, pripravte si roztok z jedného dielu octu a dvoch dielov vody. Na umývanie použite mikrovláknovú handričku alebo čistú, starú ponožku, ktorou dôkladne zotriete jednotlivé lamely.

Pri väčšom znečistení alebo ak máte žalúzií viac, odporúčame ich opatrne demontovať a ponoriť do vane naplnenej teplou (nie horúcou) vodou s pridaním jemného saponátu. Na dôkladné vyčistenie použite mäkkú kefku, hubku alebo dokonca mop. Po dôkladnom umytí žalúzie opláchnite čistou vodou, aby ste odstránili zvyšky čistiaceho prostriedku, nechajte ich vyschnúť a následne ich znovu namontujte na pôvodné miesto.

Starostlivosť o drevené žalúzie

Drevené žalúzie bývajú často ošetrené špeciálnou ochrannou vrstvou, ktorá zabraňuje usadzovaniu prachu a nečistôt. Na ich čistenie je najlepšie použiť kvalitný lak na drevo, ktorý si najskôr nastriekate na jemnú mikrovláknovú handričku alebo čistú ponožku. Nikdy ho nestriekajte priamo na lamely, aby nedošlo k poškodeniu povrchu. Jemnými pohybmi zotrite každú lamelu zvlášť a tým zachováte prirodzený vzhľad dreva.

Imitácia dreva – praktickosť a elegancia

Žalúzie napodobňujúce drevo kombinujú elegantný vzhľad dreva s praktickými vlastnosťami plastových materiálov. Ich čistenie je rovnaké ako pri hliníkových alebo vinylových žalúziách. Použite vysávač s nadstavcom na prach, prípadne ich jemne utrite vlhkou handričkou s roztokom octu a vody.

Čistenie textilných žalúzií a tienidiel

Textilné žalúzie si vyžadujú jemnejšiu starostlivosť. Na odstránenie prachu použite vysávač s nadstavcom na čalúnenie nastaveným na nízky výkon. V prípade, že sa na žalúziách nachádzajú odolnejšie škvrny, siahnite po jemnej hubke alebo mikrovláknovej handričke namočenej v mydlovej vode. Pri čistení dbajte na to, aby ste textil nepremočili, pretože by to mohlo viesť k poškodeniu materiálu. Po očistení nechajte tienidlá voľne vyschnúť na vzduchu a až potom ich opäť použite.

Dodržiavaním týchto jednoduchých a účinných rád si udržíte vaše žalúzie v perfektnom stave a predĺžite ich životnosť. Starostlivé čistenie nielen skrášli váš interiér, ale prispeje aj k lepšej kvalite vzduchu vo vašom domove.