Najhoršie následky zanedbanej údržby chaty počas zimy. Plesne, vlhkosť, zlodeji. Ako im predísť?

Zimné obdobie sa nezadržateľne blíži a s ním aj koniec víkendov strávených na chatách. Miesto relaxu v prírode nás čakajú dni v teple domova. Skôr než chatu na niekoľko mesiacov opustíte, je nevyhnutné venovať jej dôkladnú prípravu na zimný odpočinok. Ak sa tak nestane, na jar vás môžu čakať nemilé prekvapenia v podobe vlhkých stien, plesní či dokonca vykradnutého majetku. Tu je návod, ako tomu všetkému predísť.

Upratovanie a zabezpečenie je základ

Prvým krokom by mala byť dôkladná očista nielen interiéru chaty, ale aj jej okolia. Neporiadok môže zbytočne prilákať zlodejov alebo spôsobiť poškodenie predmetov vplyvom nepriaznivého počasia. Odporúča sa nielen upratať, ale aj odložiť všetky voľne stojace predmety, ako je záhradný nábytok, rebríky či záhradné náradie. Všetky horľavé alebo chemické látky je potrebné uložiť na bezpečné miesto, aby nemohli predstavovať riziko počas zimných mrazov.

Nezabudnite ani na vypustenie vody zo všetkých potrubí, hadíc či zavlažovacích systémov. Zamrznutá voda totiž môže potrubie poškodiť natoľko, že vás na jar čakajú nákladné opravy. Základnou prevenciou je vyprázdniť vodné systémy a venovať pozornosť všetkému, čo by mohlo byť poškodené nízkymi teplotami.

Prehodnoťte poistenie vášho majetku

Mnoho majiteľov chát si myslí, že ich nehnuteľnosť nie je natoľko cenná, aby si vyžadovala poistenie. Často však podceňujú hodnotu nielen samotnej stavby, ale aj vybavenia a potenciálnych opráv. Ak ste si doteraz nepoistili svoju chatu, určite to zvážte. Výdavky na opravu škôd spôsobených krádežou, počasím či inými faktormi môžu byť oveľa vyššie, ako si uvedomujete.

Dôverujte technológiám alebo susedom

Ak je vaša chata v oblasti, kde aj počas zimy bývajú susedia, požiadajte ich o pomoc. Dohodnite sa, že chatu príležitostne skontrolujú. V prípade, že sa vaša chata nachádza na odľahlom mieste, zvážte využitie moderných technológií. Inštalácia kamier alebo pohybových senzorov môže byť účinným spôsobom, ako monitorovať chatu na diaľku.

Kvalitné bezpečnostné kamery vás dokážu upozorniť na podozrivú aktivitu prostredníctvom mobilnej aplikácie. Niektoré systémy navyše ponúkajú aj fotografie alebo videozáznamy v reálnom čase, čo môže výrazne pomôcť pri odhalení zlodejov.

Nezabúdajte na okná, dvere a strechu

Okrem dôkladného zamknutia všetkých dverí a zatvorenia okeníc venujte pozornosť aj menším otvorom, ktoré by mohli poslúžiť zlodejom alebo škodcom na prienik do interiéru. Investícia do kvalitných bezpečnostných dverí, závor alebo mreží je vždy dobrou voľbou.

Pri príprave na zimu nezabúdajte ani na strechu. Odkvapy je potrebné vyčistiť od listov a nečistôt, aby v nich voda počas mrazov nezamrzla a nespôsobila prasknutie. Prípadné poškodené škridly opravte včas, pretože mrazy môžu drobné praskliny ešte viac rozšíriť.

Ako zazimovať chatu?

Boj proti vlhkosti a plesniam

Zimné obdobie bez pravidelného vetrania a kúrenia môže spôsobiť nahromadenie vlhkosti, ktorá vedie k tvorbe plesní. Aby ste tomu predišli, premiestnite nábytok ďalej od stien a ponechajte skrinky či komody pootvorené. Miesta, kde sa vlhkosť najviac hromadí, môžete ošetriť prostriedkami proti plesniam alebo zabezpečiť izolačnými fóliami.

Ako postupovať, ak chatu vykradnú?

Ak po zime zistíte, že vaša chata bola navštívená zlodejmi, nevstupujte dovnútra a okamžite kontaktujte políciu. V prípade, že je potrebné zavrieť okná alebo dvere kvôli nepriaznivému počasiu, nesiahajte na nič iné, aby ste nezničili dôkazy.

Polícia zaistí stopy, ktoré môžu byť kľúčové pri identifikácii páchateľa. Ak máte chatu poistenú, nezabudnite zdokumentovať škody a postupujte podľa pokynov poisťovne. Opravy a likvidáciu poškodených predmetov vykonajte až po ich súhlase.

Príprava chaty na zimné obdobie môže byť časovo náročná, ale starostlivosť o detaily vám ušetrí mnoho nepríjemností. Investícia do zabezpečenia, údržby a poistenia sa vám mnohonásobne vráti, keď sa na jar vrátite do neporušeného a pripraveného prostredia.