Najčastejšie choroby a poškodenia ovocných kríkov a stromov. Čo spôsobujú a ako sa im brániť?

V záhradách sa každoročne objavuje množstvo chorôb a škodcov, ktoré môžu narušiť zdravie ovocných stromov a kríkov a výrazne znížiť úrodu. Nasledujúci prehľad prináša najčastejšie problémy, s ktorými sa pestovatelia stretávajú, a odporúčania, ako rastliny chrániť v priebehu celého roka.
Suchá škvrnitosť listov kôstkovín: typické dierkovanie listov
Jednou z bežných chorôb sliviek, marhúľ či broskýň je suchá škvrnitosť listov kôstkovín (Stigmina carpophila). Prejavuje sa oranžovými, mierne vypuklými škvrnami, ktoré po čase odumrú a vypadnú, takže na listoch zostávajú malé dierky. Silne napadnuté listy predčasne opadávajú a infekcia môže zasiahnuť aj výhonky, púčiky a neskôr dokonca plody.
K rozvoju choroby prispieva najmä vlhké jarné a jesenné počasie. Na plodoch sa infekcia prejaví najmä krátko po odkvitnutí, pričom výrazné napadnutie znehodnocuje celú úrodu.
Prevencia a ochrana
- prvé ošetrenia pri nalievaní púčikov a následne po odkvitnutí
- v daždivých obdobiach opakovať postrek každých 10–14 dní
- na jeseň a v teplých zimných obdobiach je možné použiť meďnaté fungicídy
- dôležité je aj odstránenie a spálenie napadnutých listov
- pravidelný rez pomôže znížiť vlhkosť v korune a spomaliť šírenie choroby
Hrdza ríbezľová a múčnatka egreša: najčastejšie problémy bobuľového ovocia
Na ríbezliach sa často objavuje hrdza ríbezľová, ktorá spôsobuje oranžové škvrny na listoch a môže oslabiť celý ker. Egreše sú náchylné najmä na americkú múčnatku egreša, chorobu prejavujúcu sa bielym múčnatým povlakom na listoch a mladých výhonkoch.
Poškodenie plodov či ich absencia môže byť spôsobené aj klimatickými javmi – napríklad krupobitím počas vegetácie.
Prevencia a ochrana
- pri múčnatke sa odporúčajú sírne prípravky
- proti hrdzi pomáhajú sírne a meďnaté postreky, najmä skoro na jar pred kvitnutím
- dôležité je aj pravidelné vetranie kríkov a odstránenie starého lístia
Chemické popálenie listov: následky zásahu hydroxidom
Ak sú listy ovocných kríkov náhle spálené, zoschli a zmenili štruktúru, môže ísť o poškodenie zásaditými látkami – napríklad hydroxidom sodným. Ide o látky, ktoré spôsobujú silnú desikáciu, čiže extrémne vysušenie tkanív.
Rastlina môže prežiť, ale nesie následky v danej sezóne. Pri dostatočnej regenerácii by mala v ďalšom roku rásť normálne.
Padlie viniča: jedna z najrozšírenejších chorôb viníc aj záhrad
Na starších aj mladších odrodách viniča sa často vyskytuje padlie viničové, ktoré vytvára biely múčnatý povlak na listoch, výhonkoch a neskôr aj na bobuliach. Choroba obmedzuje rast rastliny a môže výrazne znížiť kvalitu úrody.
Prevencia a ochrana
- preventívne zásahy na jar pred pučaním
- vhodné sú prípravky so sírou, ktoré fungujú najlepšie pri teplotách nad 16 °C
- vinič treba udržiavať vzdušný a pravidelne ho prerieďovať rezom
Zimolez kamčatský a jeho špecifiká: prečo listy usychajú?
Zimolez kamčatský má prirodzene krátke vegetačné obdobie, čo môže viesť k skorším prejavom únavy rastliny. Usychanie listov však často spôsobuje nedostatok vody v období kvitnutia a rastu plodov. Po presadení môže rastline trvať dlhšie, kým opäť dobre zakorení.
Ako pomôcť rastline?
- pravidelná zálievka v kľúčových obdobiach
- mulčovanie pôdy na udržanie rovnomernej vlhkosti
- ochrana pred dlhodobým suchom a prehriatím koreňov
Vijačka krušpánová : najvážnejší škodca živých plotov zo zimostrázu
Ochrana a postup
- kontrola kríkov na jar, keď sa larvy aktivujú po prezimovaní
- chemické ošetrenie v období, keď sa húsenice aktívne pohybujú a žerú
- opakované ošetrenie začiatkom leta proti druhej generácii
- využitie feromónových lapačov na sledovanie výskytu dospelákov
- použitie prípravkov registrovaných proti žravým škodcom na okrasných rastlinách
Diplokarponová škvrnitosť jablone: nová hrozba v našich záhradách
V posledných rokoch sa na jabloniach objavuje relatívne nová choroba – diplokarponová škvrnitosť jablone (Diplocarpon mali). Niektoré odrody, ako Topaz, Gala či Jonagold, sú k nej náchylnejšie.
Na vrchnej strane listov sa v polovici leta objavujú šedé až čierne difúzne škvrny, ktoré neskôr splývajú. Listy žltnú a približne dva týždne po prepuknutí príznakov opadávajú. Strom zostáva s holými vetvami a drobnými plodmi, ktoré už ďalej nerastú.
Ako sa choroba vyvíja?
- prezimuje v spadnutých listoch
- na jar uvoľňuje askospóry spôsobujúce primárnu infekciu
- počas vegetácie vznikajú konídiá, ktoré šíria chorobu ďalej
- chorobe prospieva dlhé vlhčenie listov a teplota okolo 20–25 °C
Špecifický prípravok zatiaľ nie je registrovaný. Ako prevencia sa odporúča ošetrenie po odkvitnutí fungicídmi určenými proti strupovitosti jabloní, ktoré môžu na túto hubu pôsobiť v rámci svojej vedľajšej účinnosti.