„Nadýchané dvere“. Jednoduchý trik, ktorý zastaví chlad a nestojí takmer nič. Takto si ich dokážete vyrobiť doma

V zimných mesiacoch mnoho domácností rieši, ako zabrániť chladu, aby prenikal dnu. Nie každé bývanie má kvalitne tesniace dvere a nie každý chce hneď investovať do drahých izolačných úprav. Existuje však jednoduchý spôsob, ako si pomôcť — a pritom takmer nič neutratíte. Ide o zavesenie hrubej prikrývky alebo deky pred vchodové dvere, čo vytvára dodatočnú bariéru proti prievanu.
Hoci nejde o žiadne profesionálne riešenie, princíp je rovnaký ako pri ťažkých závesoch či termo-závesoch, ktoré sa bežne používajú aj v moderných domácnostiach. Hrubá textília dokáže spomaliť prúdenie studeného vzduchu a celkovo znížiť pocit chladu v miestnosti.
Ako „nadýchané dvere“ fungujú
Mechanizmus je jednoduchý: hrubá prikrývka zavesená pred dvere vytvorí mäkkú bariéru, ktorá:
- zmierni prievan
- pomalí prienik studeného vzduchu
- zlepší tepelný komfort v miestnosti
- pomáha najmä tam, kde dvere netesnia úplne dobre
Najlepšie fungujú ťažšie prikrývky alebo staré periny, ktoré majú hrubšiu výplň. Vďaka svojej hustote lepšie zachytávajú chladný vzduch a bránia jeho rýchlemu šíreniu.
Treba však počítať s tým, že ide skôr o dočasnú a doplnkovú ochranu — profesionálne zateplenie ani kvalitné tesnenie to nenahradí.
Čo budete potrebovať
Výhodou tohto riešenia je, že väčšinu potrebného už máte doma:
1. Hrubá prikrývka alebo stará perina
Čím ťažšia a hrubšia, tým lepšie dokáže zachytiť chlad. Môžete ju vložiť aj do obalu, aby dlhšie vydržala.
2. Tunel alebo klipsy na zavesenie
Na horný okraj prikrývky môžete našiť tunel na tyč. Ak nechcete šiť, postačia klipsy na závesy.
3. Tyč alebo pevná lišta
Môže to byť závesná tyč, drevený hranol či dokonca násada od metly — hlavné je, aby uniesla váhu prikrývky.
4. Držiaky na stenu
Na ich upevnenie postačia dva jednoduché háčiky alebo konzoly. Nemusia byť dizajnové, len pevné.
Ako si „nadýchané dvere“ vyrobiť krok za krokom
- Zmerajte rozmery dverí – prikrývka by mala byť o niečo väčšia, aby zakryla celý priestor.
- Pripravte obal, ak ho chcete používať — ochráni textíliu a zlepší vzhľad.
- Našite tunel alebo použite závesné klipsy.
- Upevňte držiaky nad dverami — vo výške, aby prikrývka prekrývala celú plochu.
- Prevlečte tyč a zaveste prikrývku tak, aby zakrývala celú výšku aj šírku dverí.
Ak je textília príliš dlhá, stačí ju založiť alebo jemne skrátiť.
Kedy to dáva najväčší zmysel
Tento jednoduchý trik pomáha najmä:
- v starších bytoch a domoch
- tam, kde dvere výrazne prefukujú
- v prenájmoch, kde nie je možné robiť stavebné úpravy
- ako rýchla pomoc počas silných mrazov
Nie je to dokonalá izolácia, ale citeľne zlepší komfort — a najmä, nič vás nestojí.