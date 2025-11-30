Nádhernú kalanchoe si vypestujete aj z obyčajného listu. Dajte si však pozor na tieto chyby!

Kalanchoe, často známa aj pod názvom kolopejka, patrí medzi najobľúbenejšie izbové rastliny.
Vďaka pestrým kvietkom a výrazným dužnatým listom dokáže oživiť akýkoľvek interiér, a počas teplých mesiacov sa krásne vyníma aj na balkónoch či terasách.
Jej pestovanie je mimoriadne jednoduché, preto sa oplatí vedieť, ako si ju doma úspešne namnožiť.
Farebná a nenáročná kráska
Kalanchoe je sukulent pôvodom zo severného Madagaskaru a patrí do čeľade tučnolistovitých.
V obchodoch ju dnes nájdete v množstve vyšľachtených odrôd, ktoré sa líšia nielen veľkosťou, ale najmä farbou kvetov.
Spektrum farieb siaha od bielej cez žltú, oranžovú, ružovú až po sýtočervené a fialové odtiene. Kvety vydržia veľmi dlho, takže si ich môžete užívať aj niekoľko mesiacov.
Ako sa o kalanchoe starať a ako ju množiť? Pozrite si ukážku vo videu:
Jednoduchá rastlina s výrazným vzhľadom
Väčšina druhov kalanchoe rastie vzpriamene a vytvára kompaktný, približne 45 cm vysoký kríček.
Listy má zvyčajne vajcovité, pevné a dužnaté, niektoré druhy majú na okrajoch jemné zvlnenie. Farba listov je najčastejšie zelená, no môže mať aj hnedastý, sivý či striebristý nádych.
Táto rastlina je ideálna do suchých bytov a znesie aj občasné zabudnutie na zálievku – ako správny sukulent si v listoch dokáže udržať zásobu vody na dlhší čas.
Ako namnožiť kalanchoe?
Kalanchoe dokáže zútulniť každý priestor, a preto sa oplatí vypestovať si z nej ďalšie rastlinky. Najjednoduchší spôsob je rozmnožovanie z listov.
Postup rozmnožovania z listu
- Vyberte zdravý list a jemne ho oddeľte od materskej rastliny.
- Nechajte ho aspoň 4 hodiny, ideálne až 1–2 dni, zaschnúť na suchom mieste, aby sa rez zacelil.
- Pripravte si nádobu so substrátom pre sukulenty alebo kaktusy. Vhodná je aj vlastná zmes rašeliny a piesku v pomere 1 : 1.
- Nádoba musí mať dostatočné odvodnenie, aby rastlinka nestála vo vode.
- Oddelený list vložte reznou stranou smerom do pôdy a ponechajte dostatok priestoru na jeho rozrastanie.
- Umiestnite ho na svetlé miesto, avšak bez priameho slnka, aby sa predišlo spáleniu.
- Vlhkosť udržujte jemným rosením, nie klasickou zálievkou – znížite tým riziko plesní a hniloby.
Listy zalievajte len vtedy, keď sú na dotyk úplne suché.
Kedy rastlinku presadiť?
Prvé korienky a nové výhonky sa začnú objavovať približne po dvoch mesiacoch.
Keď má rastlinka dobre vyvinutý koreňový systém, nechajte ju ešte ďalšie dva mesiace posilniť. Až potom príde čas presadiť ju do samostatného črepníka.
Množenie z celých vetvičiek
Ak máte doma väčšiu a rozrastenú kalanchoe, môžete ju množiť aj pomocou odrezkov.
- Vyberte si zdravé vetvičky a odstrihnite ich.
- Zo spodnej časti odstráňte listy, nechajte iba 2–3 páry listov na vrchole.
- Odrezok zapichnite do substrátu – alebo vyskúšajte ešte jednoduchšiu metódu vo vode.
Množenie vo vode
Tento spôsob pozná väčšina pestovateľov. Listy či vetvičky jednoducho vložte do pohára s vodou. Počkajte, kým vytvoria dostatok korienkov, a následne ich presaďte do pôdy.
Kedy je najlepší čas na množenie kalanchoe?
Najvhodnejším obdobím je čas po odkvitnutí, teda predovšetkým jeseň, keď má rastlina dostatok energie na vytvorenie nových koreňov a výhonkov.