Na Lofotoch je vďaka Golfskému prúdu prekvapivo príjemne. Rybári aj milovníci sauny si tu prídu na svoje

Patria medzi najfotogenickejšie miesta severnej Európy a zároveň sú ukážkou toho, ako rozmanitý môže byť život za polárnym kruhom. Nórske Lofoty sú známe dramatickými horami, štrkovými aj bielymi plážami, otvoreným morom a čistými jazerami. A hoci človek očakáva kruté mrazy, realita je prekvapivo iná – práve tu sa ukazuje sila teplých oceánskych prúdov, ktoré vytvárajú na severe nečakane mierne podnebie.
VIDEO: Pozrite si Lofoty z výšky
Ak chceš vidieť, ako Lofoty vyzerajú „naživo“, stojí za to pustiť si toto video z dronu. Ukazuje typické scenérie ostrovov – strmé hory, more, fjordy aj pobrežné dedinky:
VIDEO: Ako vyzerajú Lofoty z výšky
Podnebie, ktoré by ste na severe nečakali
Lofoty ležia nad severným polárnym kruhom, no napriek tomu patria medzi najmiernejšie arktické oblasti sveta. Teploty tu výrazne ovplyvňuje teplá voda prúdiaca zo severného Atlantiku.
V praxi to znamená, že v januári – uprostred zimy – sa na niektorých miestach namerajú teploty okolo +1 °C. V lete sa priemerné teploty pohybujú okolo 12 – 15 °C.
Zimy sú tmavé, no dopĺňa ich nádherný úkaz: polárna žiara. V lete si zas návštevníci užívajú polnočné slnko, ktoré na Lofotoch nezapadá približne od konca mája do polovice júla.
Súostrovie spojené cestami aj mostmi
Lofoty tvoria hlavne ostrovy Austvågøy, Vestvågøy, Flakstadøya a Moskenesøya, pričom ďalej na juh pokračujú odľahlejšie Værøy a Røst. Spolu ide o približne štyri desiatky ostrovov a ostrovčekov, z ktorých niektoré sú neobývané.
Hlavná cesta E10 vedie naprieč oblasťou a spája jednotlivé ostrovy mostami či tunelmi. Vďaka tomu sa po súostroví presúvate relatívne jednoducho – čo je v takýchto podmienkach skutočný luxus.
Miesto, kde sa rybolov stal tradíciou
Rybolov je na Lofotoch prítomný tisíce rokov. Najdôležitejšia kapitola sa však začala písať v období Vikingov. Tí si ostrovy zvolili ako strategické miesto, kde si zakladali osady a sýpky na ryby. Dnes môžeš atmosféru tejto doby zažiť v rekonštruovanom vikingskom sídle v Borgu, ktoré je súčasťou miestneho múzea.
Najväčšiu pozornosť tu dodnes priťahuje treska druhu skrei. Každoročne migruje z Barentsovho mora do oblastí pri Lofotoch, aby sa tu v období od februára do apríla rozmnožila. Práve tento cyklus robí z Lofotov jedno z najvýznamnejších lovísk tresky v Európe. Na brehoch visia tradičné drevené sušiarne, kde sa ryby sušia na vzduchu podľa starých postupov.
Silný morský vír Moskstraumen
Medzi ostrovmi Moskenesøya a Mosken vzniká jeden z najznámejších morských vírov na svete – Moskstraumen. Nejde o klasický „vír“ z filmov, ale o silné prúdy a turbulence, ktoré vznikajú kombináciou prílivu, odlivu a členitého morského dna.
Tento fenomén preslávili aj spisovatelia: Jules Verne alebo Edgar Allan Poe ho zakomponovali do svojich diel, kde vystupuje ako dramatický prírodný živel.
Čo môžu zažiť návštevníci
Lofoty sú ideálne na aktívnu dovolenku. Nájdete tu:
- turistické trasy s výhľadmi na fjordy a more
- výborné podmienky na kajak
- strmé skalné steny lákajúce horolezcov
- miestne múzeá, ktoré približujú vojenskú, rybársku aj vikingskú históriu
- tradičné rorbuer, teda drevené domčeky rybárov stojace priamo nad vodou
Obľúbenou atrakciou je aj sauna priamo na vode. Po prehriatí sa dajú spraviť odvážne skoky do studeného mora – zážitok, ktorý si návštevníci pochvaľujú ako pravú severskú terapiu.
Mnohí si nenechajú ujsť ani ostrov Skrova. Pre svoje biele pláže a jasné svetlo býva prezývaný „Lofotská Havaj“. Často práve tu vznikajú najkrajšie dovolenkové fotografie.
Hoci cesta na Lofoty môže byť pre nás drahšia, množstvo návštevníkov sa sem rado vracia. Či už sem prídete kvôli rybám, turistike, saune alebo kvôli tichu polárnej noci, z ostrovov si odnesiete zážitok, ktorý sa vryje hlboko do pamäti.