Ako zabezpečiť, aby sliepky znášali vajcia aj v zimných mesiacoch? Jednoduché úpravy môžu produkciu zvýšiť až trojnásobne

Zimné mesiace sú prirodzenou výzvou pre chovateľov sliepok, pretože práve v tomto období sa ich znáška vajec často výrazne znižuje. Sliepky, podobne ako iné druhy vtákov, upravujú svoje rozmnožovanie v závislosti od sezóny – počas zimy sa ich biologické procesy prispôsobujú tak, aby minimalizovali znášanie vajec. Tento prirodzený mechanizmus im pomáha šetriť energiu v čase, keď sú chladné podmienky a kŕmenie je zložitejšie, pričom sa obnovujú až s príchodom jarného obdobia. Existuje však niekoľko spôsobov, ako môžu chovatelia podporiť znášku aj v zime a udržať stabilnú produkciu vajec po celý rok.

Osvetlenie ako kľúč k vyššej znáške

Ak chcete, aby sliepky produkovali vajcia aj počas chladných mesiacov, vhodným riešením môže byť použitie umelého osvetlenia. Keď dni skracujú a denné svetlo ubúda, sliepky prirodzene reagujú znížením produkcie vajec. Tento pokles je spôsobený ich vnútorným biorytmom, ktorý sa riadi dĺžkou denného svetla – menej svetla znamená pre ich organizmus potrebu obmedziť činnosť a energiu zamerať na prežitie, nie na znášku.

V zimnom období sú sliepky menej aktívne, menej sa pohybujú a menej konzumujú potravu, čo má priamy vplyv na ich znášku. Ak im však predĺžite aktívny čas dňom prostredníctvom osvetlenia, ich biorytmus sa prispôsobí dlhšiemu dňu, čo môže zvýšiť ich chuť na potravu a tým aj produkciu vajec. Tento postup je osvedčený vo veľkochovoch, kde umelé osvetlenie využívajú ako bežný spôsob optimalizácie produkcie.

V letnom období sliepky aktívne hľadajú potravu a pohybujú sa približne 14 hodín denne, no v zime je tento čas často len okolo 10 hodín. Aby mohli produkovať vajcia, potrebujú dostatok energie, ktorú získavajú práve z potravy. Krátke zimné dni im však neposkytujú dostatok času na to, aby sa poriadne nakŕmili a získali potrebné živiny.

Pre dosiahnutie lepších výsledkov s osvetlením môžete svetlá zapínať v kurníku už pred východom slnka, čím ich dĺžka dňa stúpne, avšak večerné svietenie nie je vhodné, pretože by mohlo rušiť ich prirodzený biorytmus. Najlepšie je osvetliť časti kurníka, kde majú prístup ku krmivu a vode, a miesta určené na oddych ponechať v tme. Na reguláciu osvetlenia je možné použiť stmievač, čo sliepkam pomôže lepšie sa pripraviť na príchod noci.

Výživné krmivo ako základ zdravého znášania

Počas zimy by mal chovateľ venovať zvýšenú pozornosť aj kvalite krmiva. Sliepkam môžete pridávať do jedálnička energeticky bohatšie potraviny, ktoré im dodajú potrebnú energiu na udržanie produkcie vajec. Dobrým zdrojom sú potraviny bohaté na tuky, ako napríklad orechy či slnečnicové semienka, ktoré im dodajú cenné kalórie. Vhodným doplnkom sú aj potraviny ako ovsené vločky alebo sušené ovocie, ktoré dodajú energiu a potrebné živiny.

Pivovarské kvasnice sú ďalším užitočným prídavkom do krmiva – obsahujú dôležité minerály a enzýmy, ktoré podporujú zdravie sliepok a môžu mať pozitívny vplyv na znášku. Týmto spôsobom zabezpečíte, že sliepky budú dostatočne živinovo zásobené, aj keď ich aktívny čas na hľadanie potravy bude v zime kratší.

Predchádzajte nude a agresivite medzi sliepkami

Počas krátkych zimných dní a chladného počasia trávia sliepky viac času v uzavretom priestore, čo znižuje ich pohyb. Nedostatok aktivity môže viesť k nude a dokonca k agresivite medzi nimi, čo môže negatívne ovplyvniť ich psychickú pohodu a následne aj produkciu vajec.

Na zlepšenie prostredia v kurníku počas zimy môžete pridať prvky, ktoré sliepky zabavia. Napríklad prachové kúpele sú skvelým spôsobom, ako im poskytnúť možnosť starostlivosti o perie a zábavu. Pníky alebo konáre, na ktoré môžu sliepky skákať, im tiež môžu priniesť viac aktivity. Zaveste im do kurníka hlávku kapusty alebo inú zeleninu – to ich podnieti k pohybu, keď sa budú snažiť dosiahnuť na jedlo. Môžete tiež schovať malé množstvo semienok do podstielky, čo ich zaujme a zároveň povzbudí k pohybu.

Alternatívou môže byť aj výber vhodného plemena sliepok, ktoré prirodzene znášajú vajcia po celý rok bez ohľadu na ročné obdobie. Týmto spôsobom zabezpečíte stabilnú produkciu vajec aj počas zimy, bez nutnosti výrazných zásahov do ich denného rytmu.