Do guláša nikdy nepridávajte túto prísadu. Slováci ju tam však stále dávajú bez rozmyslu

Guláš sa radí medzi najtradičnejšie a najobľúbenejšie jedlá slovenskej kuchyne. Jeho chuť je intenzívna, sýta a nezameniteľná, no k tomu, aby ste dosiahli tú pravú harmóniu chutí a vôní, je potrebné postupovať s precíznosťou a rozvahou. Správne zvolená kombinácia surovín, starostlivá príprava a dostatok času – to všetko robí guláš jedlom, ktoré si každý zapamätá. No zároveň platí, že niektoré suroviny do guláša nepatria, aj keď ich mnohí pridávajú v domnienke, že tým jedlo vylepšia.