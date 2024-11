5 najinteligentnejších psích plemien na svete: Je medzi nimi aj váš štvornohý spoločník?

Psy patria medzi najvernejších a najmilovanejších domácich miláčikov, no niektoré plemená sa okrem oddanosti môžu pýšiť aj mimoriadnou inteligenciou. Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, či váš psík patrí medzi najbystrejších? Možno ste to už tušili, alebo vás to prekvapí. Inteligencia u psov má však trochu inú povahu ako u ľudí – jej podoby sú fascinujúce a plemená sa od seba výrazne líšia. Pozrime sa na päť plemien, ktoré podľa odborníkov vynikajú svojou múdrosťou.