Minimalizmus v kúpeľni ustupuje. Trendy roku 2026 prinášajú farby, štruktúry a príjemné teplo

Kúpeľne prechádzajú v posledných rokoch pozvoľnou, no jasnou zmenou. Od prísne minimalistických riešení sa presúva pozornosť k pohodliu, prírodným materiálom a k atmosfére, ktorá pôsobí hrejivejšie a menej sterilne. Nejde o náhle trendy, ale o vývoj, ktorý sledujeme naprieč interiérovým dizajnom už niekoľko sezón.
Ak plánujete rekonštrukciu, oplatí sa zamerať na to, čo odborníci označujú za dlhodobo funkčné a praktické – kvalitné materiály, nadčasovú farebnosť, dobré osvetlenie a premyslené riešenia, ktoré nezastarávajú po jednom roku.
Praktické riešenia sprchy: bezbariérová aj so schodom, podľa možností priestoru
Úplne rovné bezbariérové sprchy sa stále tešia veľkej obľube, najmä tam, kde technicky dobre funguje spádovanie podlahy a odtok. Sú estetické, ľahko prístupné a pri správnom vyhotovení aj bezproblémové na údržbu.
V niektorých kúpeľniach však z technických dôvodov lepšie funguje nízky sprchový okraj alebo mierny prah, ktorý pomáha udržať vodu v sprchovom kúte. Ide o riešenie, ktoré nie je trendové ani zastarané – jednoducho je praktické tam, kde to dispozícia vyžaduje. Architekti ho preto odporúčajú najmä v starších domoch či bytoch, kde nie je možné prehĺbiť podlahu.
Prírodné materiály a matné povrchy: stabilný smer, ktorý nekončí
Jedno z najvýraznejších a fakticky potvrdených smerovaní sú:
- matné povrchy, ktoré menej viditeľne zachytávajú kvapky a odtlačky
- štruktúrovaná keramika a obklady s jemným reliéfom
- imitácie prírodného kameňa a terazzo, ktoré prinášajú do kúpeľne textúr
- drevo alebo jeho kvalitné náhrady, vhodné aj do vlhkého prostredia
Tieto materiály sa používajú čoraz častejšie, pretože sú nadčasové, vizuálne príjemné a dobre fungujú v bežnej domácnosti. Nejde o krátkodobú módu – tieto prvky sú rozšírené v kúpeľňovom dizajne už niekoľko rokov a pretrvávajú aj ďalej.
Jemná farebnosť namiesto čisto bielej
Úplne biela kúpeľňa zostáva klasikou, no v posledných rokoch sa výrazne presadzujú jemné zemité a neutrálne tóny, ktoré pôsobia prirodzenejšie:
- béžová a krémová
- pieskové odtiene
- svetlá hnedá
- jemná zelená či terakotové tóny
Tieto farby opticky zútulňujú priestor, no zároveň nepôsobia rušivo. Architekti ich odporúčajú aj preto, že lepšie maskujú drobné nečistoty či bežné stopy používania.
Kúpeľňa ako pohodlný a funkčný priestor
Čoraz viac sa kladie dôraz na používateľský komfort. Nie je to módna vlna, ale prirodzený vývoj:
- väčšie sprchové kúty, kde sa človek neobmedzuje v pohybe
- hlavové sprchy pre rovnomerný prúd vody
- lepší výber osvetlenia, ktoré pomáha vytvoriť atmosféru aj funkčný pracovný svetelný režim
- kvalitné úložné riešenia, ktoré udržia kúpeľňu vizuálne čistú
Dôležitú úlohu zohráva aj kombinácia rôznych druhov svetla – bodové svetlá, LED lišty pri zrkadle či nepriame osvetlenie. Ide o prvky, ktoré dlhodobo zlepšujú komfort a nie sú závislé od módnych vĺn.
Detaily, ktoré dávajú kúpeľni charakter
Jednoduchosť zostáva obľúbená, no nepôsobí už tak stroho ako kedysi. Reálne používané dizajnové prvky, ktoré fungujú esteticky aj prakticky:
- batérie v teplých kovových odtieňoch (mosadz, bronz, meď)
- otvorené niky na ukladanie kozmetiky
- kamenné police či prvky z kvalitných kompozitov
- výraznejšie škáry alebo obklady s drobným dekorom
Takéto detaily pomáhajú priestor zjednotiť a odlíšiť od uniformných riešení minulých rokov.