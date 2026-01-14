Minimalizmus v kúpeľni končí. Trendy roku 2026 prinášajú teplo, farby a nové štruktúry

Dizajn kúpeľní sa v posledných rokoch postupne mení a rok 2026 bude pokračovaním trendov, ktoré už dnes vidíme v ponuke výrobcov aj v návrhoch interiérových dizajnérov. Minimalizmus sa úplne nestráca, no nadobúda mäkšiu a útulnejšiu podobu. Uprednostňujú sa materiály pôsobiace prirodzenejšie, teplejšia farebná paleta a funkčné riešenia, ktoré uľahčujú každodenné používanie kúpeľne.
Cieľom je vytvoriť priestor, ktorý nepôsobí chladne ani sterilne, ale zapadá do celkového charakteru bývania a zároveň je praktický, trvácny a príjemný na každodennú starostlivosť.
Sprchové kúty: bezbariérové aj zvýšené riešenia existujú vedľa seba
Úplne bezbariérové sprchy ostávajú aj v roku 2026 populárnou voľbou, najmä v moderných novostavbách. Ich výhodou je jednoduchší vstup, elegantný vzhľad a jednoduchá údržba.
Pravdou však je, že nie sú ideálne pre každý typ priestoru. V menších kúpeľniach alebo v starších bytoch môže byť náročné vytvoriť dostatočný spád pre odtok. Preto sa stále používajú aj sprchové vaničky s nízkym okrajom alebo mierne zvýšené sprchové priestory. Obe riešenia sú bežné a rovnako funkčné — výber závisí od technických možností a preferencií domácnosti.
Takýto schod či okraj zároveň môže slúžiť aj ako nenápadný dizajnový detail, no jeho prítomnosť nie je trendom ani nutnosťou, ale praktickou alternatívou tam, kde bezbariérové riešenie nie je vhodné.
Prírodné materiály a matné povrchy stále získavajú priestor
V posledných rokoch sa zvýšil dopyt po povrchoch, ktoré nepôsobia chladne a sú príjemné na dotyk aj vizuálne. Tento trend pokračuje aj v roku 2026.
Najčastejšie sa používajú:
- matná keramika
- obklady s jemnou textúrou alebo reliéfom
- imitácie prírodného kameňa
- terazzo
- drevo a jeho odolné alternatívy vhodné do vlhkého prostredia
Tieto materiály nie sú módnym výstrelkom – ide o dlhodobý posun smerom k prirodzenosti a nadčasovému vzhľadu. Dizajnéri aj výrobcovia reagujú na to, že majitelia domácností uprednostňujú povrchy, ktoré nepôsobia sterilne a ľahšie sa kombinujú s ďalšími prvkami interiéru.
Teplejšie farby nahrádzajú studenú bielu, no biela zostáva základom
Biela farba sa z kúpeľní nevytráca – stále patrí medzi najobľúbenejšie, pretože pôsobí čisto a opticky zväčšuje priestor. Pravdou však je, že ju čoraz častejšie dopĺňajú teplejšie odtiene, ktoré robia miestnosť príjemnejšou.
Čoraz viac sa objavujú farby ako:
- béžová a krémová
- piesková
- svetlé hnedé tóny
- zemitá zelená
- jemná terakota
Tieto odtiene sú neutrálne, dobre kombinovateľné a vytvárajú pocit útulnosti. Veľmi obľúbené je aj ladenie kúpeľne v jednom farebnom tóne, čo pôsobí harmonicky a vizuálne nerušivo.
Kúpeľňa ako priestor na oddych: reálne rastúci trend
Ľudia trávia v kúpeľni viac času, než by sa mohlo zdať, a čoraz viac domácností si uvedomuje, že práve tu hľadajú krátke momenty pokoja počas dňa. Preto rastie dopyt po prvkoch, ktoré spríjemňujú bežnú rutinu.
Medzi často využívané riešenia patria:
- väčšie sprchové kúty, ak to priestor umožňuje
- hlavové sprchy a rôzne režimy prúdenia vody
- voľne stojace vane (ak je na ne miesto)
- zabudované svetelné línie a kombinácia viacerých typov osvetlenia
Osvetlenie je jednou z najväčších zmien posledných rokov. Už dávno neplatí, že stačí jedno centrálne svetlo. Kombinované osvetlenie umožňuje meniť atmosféru podľa dennej doby či osobných preferencií – to je faktická a praktická potreba, nie módna predstava.
Detaily, ktoré dávajú kúpeľni osobnosť
Aj keď minimalizmus ako štýl z kúpeľní nezmizol, dnes sa používa mäkšie a viac osobité poňatie. Pravdivo možno povedať, že pribúdajú dizajnové prvky, ktoré umožňujú kúpeľňu prispôsobiť individuálnemu vkusu:
- viditeľné batérie v teplých kovových farbách
- otvorené poličky a niky
- kamenné alebo drevené doplnky
- výraznejšie škáry pri obkladoch
Tieto detaily sa neobjavujú preto, že by išlo o povinný trend, ale preto, že ľudia nechcú, aby kúpeľňa pôsobila príliš technicky alebo neosobne.
Zhrnutie: Čo je skutočne pravda o kúpeľniach v roku 2026?
✔ Trendy smerujú k prírodnejším a teplejším materiálom.
✔ Matné a textúrované povrchy sú stále populárnejšie.
✔ Sprchové kúty môžu byť bezbariérové aj zvýšené — oboje je praktické podľa typu priestoru.
✔ Osvetlenie hrá čoraz väčšiu úlohu pri tvorbe atmosféry.
✔ Kúpeľňa je čoraz viac vnímaná ako miesto oddychu.
✔ Farby sa presúvajú od studenej bielej k teplejším tónom, no biela zostáva základom.