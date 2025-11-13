Máte v mobile sledovaciu aplikáciu? Overíte to jednoducho, stačí reštartovať mobil v núdzovom režime

Možno si myslíte, že sa vás to netýka. Telefón vám leží na stole, nič podozrivé sa nedeje, všetko funguje ako vždy. A predsa – niekto môže mať prístup k vašim správam, polohe, hovorom, či dokonca k zvukom z miestnosti, kde práve sedíte. Stačí jediná nenápadná aplikácia – takzvaný stalkerware, teda sledovací softvér, ktorý z vás spraví nechceného účastníka vlastného trileru.
Sledovanie cez mobil nie je fikcia
Stalkerware nie je žiadna vedecko-fantastická predstava. Ide o reálne existujúce aplikácie, ktoré sa často inštalujú až prekvapivo jednoducho. Niekomu stačí mať váš mobil pár minút v rukách – napríklad „len na fotku“, „na rýchle zavolanie“, alebo počas spánku, keď zariadenie necháte bez dozoru. Niekedy sa dokonca nainštaluje po kliknutí na zdanlivo oficiálnu správu od operátora.
Nie je potrebné hneď panikáriť, ale digitálna opatrnosť sa v dnešnej dobe určite oplatí. Ak máte podozrenie, že sa váš telefón správa čudne, existuje jednoduchý test, ktorý zvládne každý – bez potreby technických znalostí: reštart v núdzovom režime.
Čo je stalkerware a ako sa prejavuje?
Tento typ sledovacieho softvéru sa v posledných rokoch výrazne rozšíril. Často sa maskuje ako „rodičovská kontrola“, „firemný monitoring“ či aplikácia pre správu zariadení. Niektoré majú dokonca názvy, ktoré napodobňujú systémové procesy ako Služba systému alebo Aktualizačná služba, aby ich používateľ prehliadol.
Niektoré stalker aplikácie neprejavujú absolútne nič – mobil vyzerá, akoby fungoval úplne normálne. Iné dávajú nenápadné signály: batéria sa vybíja rýchlejšie ako zvyčajne, telefón sa prehrieva aj pri nečinnosti, spotreba dát rastie bez zjavného dôvodu, alebo mikrofón či GPS reagujú zvláštne.
Je to podobné, ako keď si doma všimnete, že vám niekto nebadane posúva veci – nevidíte to priamo, ale tušíte, že niečo nie je v poriadku. A práve tu pomôže núdzový režim.
Čo je núdzový režim a ako funguje?
Núdzový režim (Safe Mode) je špeciálny spôsob spustenia telefónu, pri ktorom sa načítajú iba základné, predinštalované aplikácie systému. Všetko ostatné – teda aplikácie, ktoré ste si doinštalovali sami – sa dočasne vypne.
A to je ideálna chvíľa na test. Ak sa v núdzovom režime prestanú objavovať podozrivé prejavy (napríklad rýchle vybíjanie batérie, prehrievanie, či zvláštne notifikácie), je zrejmé, že problém spôsobuje niektorá z nainštalovaných aplikácií.
Ak sa nič nezmení, pravdepodobne ide o chybu systému alebo hardvéru – a v takom prípade je lepšie obrátiť sa na odborníka. Ale to býva skôr výnimka.
Ako zapnúť núdzový režim v Androide
Spustenie núdzového režimu je jednoduché a zvládne ho každý:
- Podržte tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí ponuka „Vypnúť / Reštartovať“.
- Potom dlho podržte prst na voľbe Vypnúť (nie len kliknúť – treba podržať).
- Zobrazí sa otázka: „Reštartovať do núdzového režimu?“ → potvrďte.
- Telefón sa reštartuje a v ľavom dolnom rohu uvidíte text Núdzový režim alebo Safe mode.
Teraz skúste používať mobil bežne – napíšte správu, otvorte mapu, zavolajte niekomu, surfujte. Sledujte, či sa zariadenie prehrieva, ako sa správa batéria, či sa neobjavujú zvláštne notifikácie alebo nečakané zvuky mikrofónu.
Ak je zrazu všetko pokojné a bez problémov, pravdepodobne máte v telefóne aplikáciu, ktorá robí niečo, čo by nemala. Do bežného režimu sa vrátite jednoducho – klasickým reštartom.
Ako nájsť a odstrániť podozrivú aplikáciu
Keď už viete, že problém spôsobuje niektorá aplikácia, je čas nájsť vinníka. Postupujte systematicky:
- Otvorte Nastavenia → Aplikácie.
- Prejdite si ich jednu po druhej. Skontrolujte všetko, čo si nepamätáte, že ste nainštalovali. Zvlášť pozor na aplikácie bez ikon alebo s neurčitými názvami typu System Service, Update Service či Support Tool.
- Pri každej podozrivej aplikácii sa pozrite, aké má oprávnenia – prístup k polohe, mikrofónu, SMS správam alebo úložisku. Ak napríklad aplikácia na počítanie krokov vyžaduje prístup k vašim hovorom a nahrávaniu zvuku, niečo nie je v poriadku.
- Ak aplikáciu nie je možné odinštalovať, pravdepodobne má práva správcu zariadenia.
Nájdete ich tu: Nastavenia → Zabezpečenie → Správcovia zariadenia.
Tam jej tieto práva zrušte – potom pôjde normálne odstrániť.
A čo iPhone?
Používatelia iPhonov majú o niečo menšie riziko, ak ich zariadenie nebolo upravené takzvaným jailbreakom – teda zásahom do systému, ktorý obchádza bezpečnostné obmedzenia Applu. Práve vďaka týmto obmedzeniam App Store stalkerware aplikácie prakticky nepustí.
Napriek tomu je rozumné urobiť kontrolu:
- Otvorte Nastavenia → Všeobecné → VPN a správa zariadenia.
- Ak uvidíte profily alebo správy o správe zariadenia, ktoré nepoznáte, odstráňte ich.
Aj jeden neznámy profil môže znamenať bezpečnostné riziko.
Kedy vyhľadať odbornú pomoc
Ak máte dôvod veriť, že vás skutočne sleduje konkrétna osoba – partner, bývalý partner, kolega či rodinný príslušník – neriešte to sami. Obráťte sa na odborníkov, políciu alebo organizácie, ktoré sa zaoberajú pomocou obetiam stalkingu.
Stalkerware nie je neškodná zvedavosť. Je to nástroj kontroly, ktorý môže prerásť do psychického či fyzického nátlaku. Každý človek má právo cítiť sa bezpečne – aj vo vlastnom mobile.
Ak sa vám zdá, že sa váš telefón správa zvláštne, neignorujte to. Nie vždy ide o planý poplach. Pár minút v núdzovom režime vám môže priniesť pokoj a istotu – a niekedy aj ochrániť súkromie, ktoré má dnes väčšiu hodnotu než kedykoľvek predtým.