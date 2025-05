Máte posteľ umiestnenú práve takto? Potom sa nečudujte, že sa budíte unavení! Poradíme, ako to napraviť

Veľa ľudí sa ráno budí s pocitom, akoby vôbec nespali. Často pritom zvaľujeme vinu na nevhodný matrac, nedostatok pohybu alebo príliš veľa času pred obrazovkou pred spaním. Len málokto však tuší, že kvalitu spánku výrazne ovplyvňuje aj to, ako a kam máme v spálni umiestnenú posteľ. Ak patríte medzi tých, ktorí nad tým ešte nepremýšľali, mali by ste začať práve teraz.

Spánok je totiž ovplyvnený množstvom faktorov, a jedným z najdôležitejších je samotná poloha postele. Práve tá určuje, či sa budete cítiť pokojne a bezpečne, alebo či vás naopak v noci bude niečo neustále vyrušovať.

Staré učenia v súlade s modernými pravidlami spánkovej hygieny

Zatiaľ čo staroveké učenia, ako čínske feng-šuej alebo indická ájurvéda, boli kedysi považované za zvláštne či dokonca mystické, dnes si čoraz viac ľudí uvedomuje ich múdrosť. Zaujímavé pritom je, že mnohé ich zásady dokonale ladia aj s modernými pravidlami spánkovej hygieny, ktoré odporúčajú lekári a psychológovia.

Napríklad prúdenie energie, o ktorom hovoria východné filozofie, je v skutočnosti úplne v súlade s tým, čo nazývame zdravým prostredím pre spánok – bez prievanu, s dostatkom čerstvého vzduchu, v tme a v pokojnom prostredí.

Posteľ má mať pevné zázemie – ideálne pri stene

Ak ste doteraz mali posteľ umiestnenú „len tak hocikde“, je čas to zmeniť. Posteľ by totiž podľa odborníkov na spánok mala vždy stáť tak, aby mala pevné zázemie v podobe steny za hlavou. Nie je to len výmysel dizajnérov interiérov. Pocit bezpečia, ktorý poskytuje stabilná opora za hlavou, skutočne napomáha rýchlejšiemu zaspávaniu a kvalitnejšiemu odpočinku.

Naopak, ak je posteľ umiestnená uprostred miestnosti alebo s hlavou smerujúcou do otvoreného priestoru, vaše podvedomie môže byť neustále v strehu, čo narušuje pokojný spánok.

Vyhnite sa polohe medzi dverami a oknom

Veľmi častou chybou je umiestnenie postele do priamej línie medzi dverami a oknom. Takáto poloha nielenže podľa feng-šuej spôsobuje chaos v energii, ale aj prakticky vytvára nepríjemný prievan. Studený vzduch, ktorý počas noci preniká do miestnosti, môže byť dôvodom častého prebúdzania alebo pocitu nepohodlia, ktorý vám nedovolí zaspať.

Podobne nevhodné je spanie priamo pod oknom. Aj keď to na prvý pohľad vyzerá romanticky či prakticky kvôli výhľadu, realitou je, že cez okná neustále uniká teplo, alebo naopak preniká chladný vzduch. Vaše telo tieto zmeny teploty vníma veľmi citlivo a výsledkom je nekvalitný spánok.

Dajte posteli priestor – každá strana sa počíta

Aj keď to nie vždy priestory dovoľujú, posteľ by mala byť ideálne prístupná z oboch strán. Pritlačenie postele bočnou stranou ku stene môže byť praktické v menších izbách, avšak podľa odborníkov týmto spôsobom narúšate pohodlnosť, harmóniu a celkový pocit otvorenosti priestoru. Ak môžete, pokúste sa nájsť spôsob, ako posteli vytvoriť aspoň malý priestor po oboch stranách – a uvidíte, že sa to na kvalite vášho spánku odrazí veľmi pozitívne.

Pozor na elektrické zásuvky a elektroniku pri hlave

Veľkým problémom sú aj elektrické zásuvky umiestnené v blízkosti hlavy. Nie je to len otázka bezpečnosti, keď v noci hľadáte mobil či nabíjačku, ale aj zdravia. Elektromagnetické polia, ktoré elektronické zariadenia produkujú, preukázateľne narúšajú spánkové cykly a negatívne vplývajú na tvorbu melatonínu, hormónu potrebného pre zdravý spánok.

Preto radšej premiestnite mobilné telefóny, budíky či lampy ďalej od hlavy, minimálne na dĺžku ruky.

Čistota a minimalizmus zlepšujú dýchanie aj odpočinok

Ešte jedným často opomínaným aspektom dobrej polohy postele je čistota priestoru. Ak máte pod posteľou odložené krabice, staré knihy alebo oblečenie, hromadí sa na nich prach a to spôsobuje, že počas noci vdychujete nekvalitný vzduch. Rovnako príliš preplnená spálňa blokuje prúdenie vzduchu a znižuje komfort spánku.

Zároveň dávajte pozor, aby ste nemali posteľ blízko steny, cez ktorú prechádzajú vodovodné trubky. Hluk, ktorý vydáva voda pretekajúca potrubím, je rušivým faktorom a dokáže vás prebudiť aj v hlbokom spánku.

Svetlo ako najväčší nepriateľ spánku

Poslednou, no dôležitou radou je správne zatienenie. Ideálne je používať zatemňovacie závesy alebo žalúzie. Rovnako vynechajte zrkadlá oproti posteli – odrážajúce sa svetlo vás môže zbytočne rušiť a komplikovať zaspávanie.

Stačí niekoľko drobných zmien a pocítite rozdiel už po prvých nociach. Preto venujte pozornosť umiestneniu svojej postele a doprajte si spánok, ktorý si vaše telo zaslúži.