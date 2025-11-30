Máte 1 vajce a 2 banány? Za pár minút si pripravíte úžasne jednoduchý dezert!

banánovo-nutellový koláč
banánovo-nutellový koláč Foto: depositphotos.com

Máte doma pár banánov, ktoré už pomaly strácajú svoju slávu, a klasický banánový chlebík vás neláka?

Skúste niečo ešte jednoduchšie – spojenie banánov a nutelly v rýchlom koláčiku, ktorý zvládnete pripraviť aj na poslednú chvíľu.

Kombinácia je prekvapivo lahodná a milujú ju deti aj dospelí. Navyše, s trochou kreativity pri zdobení z neho urobíte aj oku lahodiaci zákusok.

Banánovo-čokoládový koláčik: jednoduchý, ale skvelý

Pozrite si krátke video, kde uvidíte celý postup. Banány môžete bez obáv použiť aj tie prezretejšie – dodajú dezertu lepšiu arómu. Dávajte však pozor, aby sa z nich nestala kaša ešte pred karamelizovaním.

Video:

Karamelizované banány v krehkom ceste

Na prípravu budete potrebovať hlavne kvalitnú panvicu, ktorá sa rovnomerne rozohreje a nepripáli cukor ani maslo.

Ak máte celokovovú panvicu, pokojne v nej môžete aj piecť. Inak poslúži menšia tortová či koláčová forma.

Ingrediencie:

  • 2 banány
  • 20 g masla
  • 1 vajce
  • 40 g kryštálového alebo krupicového cukru
  • 1 balíček vanilkového cukru alebo lyžička vanilkovej arómy
  • 6 lyžíc oleja
  • 180 g hladkej múky
  • cca 4 g prášku do pečiva
  • nutella (alebo iná čokoládová nátierka)

Nutella a banány tvoria kombináciu, ktorá sa jednoducho nedá pokaziť – ich chute sa nádherne dopĺňajú.

Ako na to krok za krokom

Predhrejte rúru na 180 °C a pripravte si formu. Keďže cesto je mastnejšie, nie je nutné ju vystielať papierom ani vysypávať, ale ak máte radšej istotu, pokojne to urobte.

  1. Na panvici roztopte maslo, prisypte lyžicu cukru a nechajte ho rozpustiť.
  2. Pridajte banány nakrájané na kolieska a krátko ich zľahka skaramelizujte.
  3. Medzitým si vo väčšej miske rozšľahajte vajce s cukrom a vanilkovým cukrom.
  4. Prilejte olej a dobre ho zapracujte.
  5. Múku s práškom do pečiva preosejte cez sitko priamo do misy.
  6. Všetko premiešajte a rukami vytvorte hladké, nelepivé cesto.

Hotový bochník cesta rozdeľte na dve časti. Jednu zabaľte a vložte na chvíľu do mrazničky – potrebuje len rýchlo stuhnúť.

Zvyšnú časť cesta vyvaľkajte na plát a preneste do formy. Ak nemáte po ruke valček, môžete ho jednoducho rovnomerne vtlačiť prstami. Nezabudnite vytiahnuť aj okraje.

Na dno formy naneste vrstvu nutelly – jej množstvo závisí od vašej chuti, ale dno by malo byť celé potreté. Na nutellu rozprestrite skaramelizované banány aj so sladkým maslovým výpekom.

Jednoduché zdobenie, ktoré spraví z koláča malý šperk

Stuhnuté cesto vyberte z mrazničky a nastrúhajte ho na povrch dezertu.

Ak máte chuť pohrať sa so vzhľadom, cesto môžete rozvaľkať a narezať na pásiky – vytvoríte tak klasickú mriežku.

Rovnako pekné sú aj vyrezané tvary, napríklad srdiečka, lístky či kvietky. Aj jednoduchý koláč môže vyzerať elegantne, stačí pár maličkostí.

Pečenie

Koláč pečte pri 180 °C približne 30 minút. Náplň sa nemusí piecť úplne do hĺbky, dôležité je, aby bol hotový korpus – zospodu aj navrchu.

