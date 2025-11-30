Máte 1 vajce a 2 banány? Za pár minút si pripravíte úžasne jednoduchý dezert!

Máte doma pár banánov, ktoré už pomaly strácajú svoju slávu, a klasický banánový chlebík vás neláka?
Skúste niečo ešte jednoduchšie – spojenie banánov a nutelly v rýchlom koláčiku, ktorý zvládnete pripraviť aj na poslednú chvíľu.
Kombinácia je prekvapivo lahodná a milujú ju deti aj dospelí. Navyše, s trochou kreativity pri zdobení z neho urobíte aj oku lahodiaci zákusok.
Banánovo-čokoládový koláčik: jednoduchý, ale skvelý
Pozrite si krátke video, kde uvidíte celý postup. Banány môžete bez obáv použiť aj tie prezretejšie – dodajú dezertu lepšiu arómu. Dávajte však pozor, aby sa z nich nestala kaša ešte pred karamelizovaním.
Video:
Karamelizované banány v krehkom ceste
Na prípravu budete potrebovať hlavne kvalitnú panvicu, ktorá sa rovnomerne rozohreje a nepripáli cukor ani maslo.
Ak máte celokovovú panvicu, pokojne v nej môžete aj piecť. Inak poslúži menšia tortová či koláčová forma.
Ingrediencie:
- 2 banány
- 20 g masla
- 1 vajce
- 40 g kryštálového alebo krupicového cukru
- 1 balíček vanilkového cukru alebo lyžička vanilkovej arómy
- 6 lyžíc oleja
- 180 g hladkej múky
- cca 4 g prášku do pečiva
- nutella (alebo iná čokoládová nátierka)
Nutella a banány tvoria kombináciu, ktorá sa jednoducho nedá pokaziť – ich chute sa nádherne dopĺňajú.
Ako na to krok za krokom
Predhrejte rúru na 180 °C a pripravte si formu. Keďže cesto je mastnejšie, nie je nutné ju vystielať papierom ani vysypávať, ale ak máte radšej istotu, pokojne to urobte.
- Na panvici roztopte maslo, prisypte lyžicu cukru a nechajte ho rozpustiť.
- Pridajte banány nakrájané na kolieska a krátko ich zľahka skaramelizujte.
- Medzitým si vo väčšej miske rozšľahajte vajce s cukrom a vanilkovým cukrom.
- Prilejte olej a dobre ho zapracujte.
- Múku s práškom do pečiva preosejte cez sitko priamo do misy.
- Všetko premiešajte a rukami vytvorte hladké, nelepivé cesto.
Hotový bochník cesta rozdeľte na dve časti. Jednu zabaľte a vložte na chvíľu do mrazničky – potrebuje len rýchlo stuhnúť.
Zvyšnú časť cesta vyvaľkajte na plát a preneste do formy. Ak nemáte po ruke valček, môžete ho jednoducho rovnomerne vtlačiť prstami. Nezabudnite vytiahnuť aj okraje.
Na dno formy naneste vrstvu nutelly – jej množstvo závisí od vašej chuti, ale dno by malo byť celé potreté. Na nutellu rozprestrite skaramelizované banány aj so sladkým maslovým výpekom.
Jednoduché zdobenie, ktoré spraví z koláča malý šperk
Stuhnuté cesto vyberte z mrazničky a nastrúhajte ho na povrch dezertu.
Ak máte chuť pohrať sa so vzhľadom, cesto môžete rozvaľkať a narezať na pásiky – vytvoríte tak klasickú mriežku.
Rovnako pekné sú aj vyrezané tvary, napríklad srdiečka, lístky či kvietky. Aj jednoduchý koláč môže vyzerať elegantne, stačí pár maličkostí.
Pečenie
Koláč pečte pri 180 °C približne 30 minút. Náplň sa nemusí piecť úplne do hĺbky, dôležité je, aby bol hotový korpus – zospodu aj navrchu.