Lacný trik, ktorý si Slováci môžu osvojiť tiež. Kúsok alobalu za radiátorom zrýchli vykurovanie a pomôže znížiť účty

Hoci zima ešte len začína, mnoho domácností rieši, ako si udržať v obytných miestnostiach príjemnú teplotu bez zbytočne vysokých účtov za vykurovanie. Jedným z jednoduchých opatrení, ktoré sa dlhodobo odporúča najmä pri starších budovách, je umiestnenie reflexnej fólie za radiátor. Tento princíp sa používa už roky, nie je to „nový trik“ a jeho účinnosť potvrdzujú viaceré energetické organizácie – hoci len za určitých podmienok.
Video: takto vyzerá hotová odrazová fólia z obchodu
Nie každý chce doma improvizovať s kartónom a alobalom. V obchodoch sú dostupné aj hotové reflexné fólie a panely za radiátory, ktoré sú priamo určené na tento účel.
V jednom z videí na YouTube (odkaz z pôvodného článku) je vidieť, ako takáto hotová fólia vyzerá a ako sa dá za radiátor umiestniť:
Prečo má fólia za radiátorom vôbec zmysel?
Radiátor odovzdáva teplo dvoma spôsobmi – sálaním a prúdením vzduchu. Práve sálavé teplo smerujúce dozadu do steny môže predstavovať stratu, najmä ak ide o vonkajšiu, chladnú a slabšie izolovanú stenu. Reflexná vrstva tento typ tepla jednoducho odrazí späť do priestoru, takže:
- menej energie uniká do muriva
- miestnosť sa môže o trochu rýchlejšie vyhriať
- vykurovací systém môže pracovať kratší čas
Odborné zdroje sa zhodujú, že tento efekt existuje, avšak jeho veľkosť závisí od konkrétnej stavby. V starých domoch alebo panelákoch môže byť výraznejší, v novostavbách so zateplením môže byť minimálny.
Keď fólia pomáha najviac
Reflexný panel za radiátorom má praktický význam najmä v týchto prípadoch:
- radiátor je umiestnený na vonkajšej, chladnej stene
- stena nie je dobre zateplená
- ide o starší dom alebo byt so slabšou tepelnou izoláciou
- radiátor má veľkú plochu a pracuje pri vyššej teplote
V takýchto situáciách sa dá očakávať citeľné zníženie tepelných strát do muriva. Úspora nie je obrovská, ale môže byť dlhodobo prínosná.
A kedy naopak veľký efekt neočakávajte
- Ak je stena zateplená alebo ide o vnútornú stenu, odraz tepla nemá veľký význam.
- Pri moderných nízkoteplotných systémoch a podlahovom kúrení je efekt zanedbateľný.
- Kuchynský alobal síce teplo odráža, ale jeho mechanická odolnosť a dlhodobý účinok sú slabšie než pri špeciálnych fóliách. Preto môže byť účinok kratší alebo menší.
Úspory vo forme „stovky eur mesačne“ sú nepravdivé. Reálne ide o malé, ale merateľné zlepšenie, ak sú vhodné podmienky.
Ako si môžete jednoduchý reflexný panel vyrobiť doma
Na základnú domácu verziu nepotrebujete nič komplikované:
- pevný kartón
- alobal alebo reflexnú fóliu
- lepiacu pásku
Postup je jednoduchý:
Kartón oblepíte reflexným materiálom tak, aby lesklá strana smerovala do miestnosti. Panel následne zasuniete za radiátor. Nechajte medzi radiátorom a panelom malú vzduchovú medzeru, aby vzduch mohol cirkulovať a aby sa reflexná vrstva neprehrievala.
Hoci výsledok nevyzerá ako profesionálna technická pomôcka, pri správnych podmienkach môže znížiť straty tepla do muriva.
Prečo môžete ušetriť aj bez veľkej investície
Kľúčom je jednoduchá fyzika: ak menej tepla uniká do steny, viac tepla ostáva v miestnosti. Vďaka tomu:
- radiátor môže vykurovať kratší čas
- miestnosť môže vychladnúť pomalšie
- spotreba energie sa môže znížiť
Odborné organizácie uvádzajú, že reflexné panely môžu byť hodnotným doplnkom v starších domoch, kde sa nachádzajú veľké radiátory na vonkajších stenách. V moderných budovách ich efekt závisí od typu izolácie.
Záver: Funguje to, ale nie všade rovnako
Reflexná fólia za radiátorom je lacný a bezpečný spôsob, ktorý môže zlepšiť tepelný komfort a znížiť zbytočné tepelné straty. Je to však riešenie, ktorého účinnosť závisí od stavu budovy.
- V staršom byte môže ísť o praktický trik s merateľným efektom.
- V dobre zateplených novostavbách môže byť prínos len minimálny.
Ak hľadáte rýchle, nenákladné opatrenie, ktoré dokáže zlepšiť efektivitu radiátora aspoň v určitých situáciách, tento postup rozhodne stojí za vyskúšanie.