Kúrenie túto zimu môže byť veľmi nákladné, veľa ľudí robí základnú chybu

Ak kúrite drevom, či už doma alebo na chalupe, táto metóda sa stáva čoraz obľúbenejšou, ale vyžaduje si správne postupy a starostlivosť. Pre dosiahnutie efektívneho vykurovania a úspory je dôležité venovať pozornosť správnemu skladovaniu dreva. Mnoho ľudí totiž robí základnú chybu, ktorá môže spôsobiť nielen zbytočné zvýšenie nákladov, ale aj neefektívne využívanie paliva.

Vzhľadom na neustále rastúce ceny energií sa čoraz viac domácností vracia k tradičným spôsobom vykurovania, ako je kúrenie drevom. Tento spôsob prináša nie len príjemné teplo, ale aj útulnú atmosféru, ktorá je v zime veľmi vítaná. Kto by sa nechcel pri teplom krbe zahriať a užívať si praskanie dreva, ktoré prináša pocit pokoja a pohody?

Avšak, k tomu, aby kúrenie drevom bolo naozaj efektívne, je dôležité mať kvalitné palivo. A na to, aby drevo naozaj dobre horelo, je kľúčové správne ho uskladniť. Nesprávne uskladnenie dreva totiž môže viesť k problémom, ako je nižšia výhrevnosť a rýchlejšia spotreba paliva, čo zbytočne zvyšuje náklady na kúrenie.

Výhody kúrenia drevom

Kúrenie drevom má niekoľko výhod, ktoré z neho robia populárnu voľbu medzi domácnosťami. Je to ekologický spôsob vykurovania, pretože drevo je obnoviteľný zdroj energie. Navyše je cenovo dostupné, pričom náklady na drevo sú nižšie než u iných zdrojov palív. Tento spôsob kúrenia vám tiež umožňuje byť menej závislými na kolísaní cien energií, ktoré sú dnes veľmi nepredvídateľné. A nezabudnime ani na príjemnú atmosféru, ktorú oheň v krbe alebo kachliach vytvára – teplo domova a zvuk praskajúceho dreva sú niečím, čo oceníte počas chladných zimných večerov.

Aké drevo je najvhodnejšie na kúrenie?

Pri výbere dreva na kúrenie je dôležité venovať pozornosť typu dreva. Najvhodnejšie na vykurovanie je tvrdé drevo, ako je dub, buk, jaseň alebo hrab. Tieto druhy dreva majú vysokú výhrevnosť, čo znamená, že pri horení vydávajú viac tepla a horia dlhšie. Naopak, mäkké drevo, ako smrek či borovica, horí rýchlejšie, ale na kratšiu dobu. Tento typ dreva je vhodný na rýchle prikurovanie, no nie je ideálny na dlhodobé a efektívne vykurovanie.

Problémy s nesprávnym skladovaním dreva

Jedným z najčastejších problémov pri kúrení drevom je nesprávne uskladnenie dreva. Ak drevo nie je správne uskladnené, stráca časť svojej efektivity, čo sa odrazí na vyšších nákladoch na kúrenie. Dôvodom je, že vlhké drevo obsahuje viac vody, ktorá pri horení namiesto vytvárania tepla odparuje, čím sa znižuje výhrevnosť. Navyše vlhké drevo môže vytvárať viac dymu a sadzí, čo nielenže zvyšuje riziko poškodenia komína, ale aj zvyšuje riziko požiaru. Preto je dôležité dodržiavať niekoľko základných pravidiel pri skladovaní dreva.

Ako správne vysušiť drevo?

Pre optimálne vykurovanie by malo byť drevo vysušené minimálne jeden rok. Tým sa zabezpečí, že vlhkosť dreva klesne na približne 20 %. Ak je drevo ešte vlhké, pri horení sa bude zbytočne odparovať veľké množstvo vody, čím sa znižuje množstvo vytvoreného tepla. Prečo je to dôležité? Ak drevo nie je dostatočne suché, nielenže sa zvyšuje jeho spotreba, ale aj vzniká viac dymu a sadzí, čo môže byť nebezpečné pre komín a zdravie.

Správne uskladnenie dreva na kúrenie

Ako zistiť, či je drevo dostatočne suché?

Ak chcete zistiť, či je drevo správne vysušené, môžete si urobiť jednoduchý test. Stačí, keď vložíte jedno poleno do uzavretého igelitového vrecka na celú noc. Ak sa na vnútornej strane vrecka objavia kvapky vody, znamená to, že drevo je stále príliš vlhké. Okrem toho suché drevo produkuje pri poklepe alebo štiepaní jasný a zvučný zvuk, na rozdiel od vlhkého dreva, ktoré znie tupšie.

Vetranie dreva je nevyhnutné

Drevo treba skladovať na suchom a dobre vetranom mieste. Ideálnym miestom na skladovanie je drevník alebo prístrešok, kde bude mať drevo dostatok vzduchu, aby mohlo správne vyschnúť. Nikdy neumiestňujte drevo priamo na zem, pretože by mohlo nasiaknuť vlhkosťou a mohlo by začať plesnieť alebo byť napadnuté hmyzom. Najlepšie je uložiť drevo na paletách alebo stojanoch, minimálne 20 cm nad zemou. Drevo by malo byť chránené strechou pred dažďom a snehom, pričom bočné strany môžu zostať odkryté, aby drevo mohlo voľne dýchať.

Skladovanie dreva v interiéri

Ak chcete mať kvalitné drevo na kúrenie aj v interiéri, neberte si domov veľké množstvo naraz. Skladujte len také množstvo dreva, ktoré skutočne spálite počas jedného dňa a noci. Pri skladovaní dreva v interiéri totiž zabraňujete odparovaniu vlhkosti, čo by mohlo spôsobiť problémy s jeho kvalitou. Okrem toho môže nesprávne uskladnené drevo podporiť rozvoj hmyzu, ktorý sa v ňom môže schovávať počas zimy.