Kúpeľňa bez plesne. Spáry medzi dlaždicami žiarivo čisté už za pár sekúnd

Spáry medzi dlaždicami patria k miestam, ktoré v kúpeľni trpia najviac. Sú porézne, a preto dokážu nasať vlhkosť, zvyšky mydla aj mastnotu oveľa rýchlejšie než samotná dlažba. Ak sa o ne pravidelne nepostaráme, začnú tmavnúť a časom sa v nich môže objaviť aj pleseň. Dobrou správou je, že ich čistenie nemusí byť náročné – stačí poznať správny postup a používať prostriedky, ktoré sú overené a bezpečné.
Praktická ukážka: Video s postupom čistenia
Na internete existuje množstvo návodov, no jedným z najprehľadnejších je video od tvorcu The Funny Carpenter, ktorý ukazuje, ako si poradiť so spárami rýchlo a bez komplikovaných pomôcok. Video je dostupné na YouTube a môžete si ho pozrieť tu:
Prečo spáry šednú a černajú?
Spárovacia hmota je pórovitý materiál. To znamená, že:
- ľahko absorbuje vlhkosť
- zachytáva usadeniny mydla a šampónov
- pri nedostatočnom vetraní sa v nej môže rozvíjať pleseň
Tmavnutie nie je len estetický problém – vlhké prostredie je ideálne pre rast mikroorganizmov. Preto je dôležité venovať sa čisteniu pravidelne, nie až vtedy, keď sú spáry výrazne znečistené.
Najúčinnejší spôsob čistenia spár: Jedlá sóda + peroxid vodíka
Kombinácia jedlej sódy (bikarbonátu) a 3 % peroxidu vodíka patrí medzi najlepšie overené domáce riešenia na bežné znečistenie spár. Táto metóda je známa a používaná nielen v domácnostiach, ale uvádzajú ju aj odborné zdroje pre upratovanie.
Prečo to funguje
- Jedlá sóda pôsobí ako jemné abrazívum – pomáha uvoľniť špinu z povrchu spáry.
- Peroxid vodíka má oxidačný a dezinfekčný účinok – svetlí organické škvrny a môže pomôcť obmedziť povrchovú pleseň.
Ako postupovať bezpečne
- Zmiešajte jedlú sódu s trochou peroxidu, aby vznikla hustá pasta.
- Naneste ju na spáry.
- Nechajte pôsobiť 10–15 minút.
- Prejdite spáry mäkkou kefkou (zubná kefka úplne stačí).
- Utrite vlhkou handričkou a opláchnite.
Metóda je vhodná pre keramické a porcelánové dlaždice. Nie je vhodná pre prírodný kameň (mramor, travertín), ktorý môže peroxid narušiť.
Ďalšie bezpečné spôsoby čistenia
Horúca voda + mikrovlákno
Teplá voda pomáha uvoľniť mastnotu a povrchovú špinu. Mikrovláknová handrička ju dokáže veľmi dobre zachytiť bez zbytočného drhnutia.
Jedlá sóda + jemný saponát
Táto kombinácia vytvorí mäkkú abrazívnu pastu, ktorá odstráni bežné znečistenie bez agresívnych chemikálií.
Peroxid vodíka na odolné škvrny
Peroxid je účinný pri svetlení tmavých fľakov alebo začínajúcej plesne.
Vždy použite 3 % roztok, nie vyššiu koncentráciu.
Čomu sa určite vyhnúť
Nie všetko, čo „čistí“, je vhodné na spáry. Aby ste nepoškodili spárovaciu hmotu, vyhnite sa:
- silným kyselinám (napr. koncentrovaný ocot, kyselina chlorovodíková)
- drôtenkám a tvrdým kefám
- chlórovým prípravkom v kombinácii s inými chemikáliami
Agresívne čističe môžu spáru narušiť, rozleptať alebo oslabiť, čím sa stane náchylnejšou na ďalšie znečistenie.
Ako predchádzať rastu plesní
Aj najlepšia čistiaca metóda nebude mať dlhodobý efekt, ak sa v kúpeľni drží vlhkosť. Pomôže:
- pravidelné vetranie
- zapnutie ventilátora počas sprchovania a pár minút po ňom
- používanie stierky alebo suchého uteráka na dlaždice
- nenechávanie vody stáť v rohoch
Suché prostredie je najlepší spôsob, ako zabrániť opätovnému výskytu plesní.
Zhrnutie
Čistenie spár medzi dlaždicami nemusí byť zložitá ani chemicky náročná úloha. Najviac sa osvedčila pasta z jedlej sódy a 3 % peroxidu vodíka, ktorá dokáže uvoľniť špinu a zjednotiť farbu spár. Dôležitá je aj správna údržba – vetranie, odstraňovanie zvyšnej vlhkosti a používanie jemných, bezpečných prostriedkov.
Výsledok je nielen esteticky príjemný, ale aj hygienicky bezpečnejší pre celú domácnosť.