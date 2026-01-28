Krtko ničí trávnik aj počas zimy? Zabiť ho nesmiete, na Slovensku je zákonom chránený. Týmito trikmi ho spoľahlivo odradíte

Zimná záhrada zvyčajne pôsobí ticho a pokojne. Trávnik oddychuje, rastliny spia a jediný ruch vytvárajú sýkorky na kŕmidlách. A potom to uvidíte – uprostred zasneženého alebo zmrznutého trávnika sa objaví čerstvý krtinec. O deň neskôr ďalší. Kým väčšina prírody oddychuje, krtko pokračuje vo svojej podzemnej práci. Mnohých prekvapí, že tento nezvaný hosť je aktívny aj uprostred zimy.
Krtko v zime nespí. Pod zemou žije naplno
Krtko európsky nepatrí medzi zvieratá, ktoré by prespali celé zimné obdobie. Aj keď sa počas silných mrazov stiahne hlbšie do pôdy – bežne do hĺbky 50 až 100 cm, kde zem úplne nepremŕza –, jeho aktivita neutícha. Stále loví dážďovky a larvy, ktoré sú jeho základnou potravou.
Akonáhle príde odmäk, pôda povolí a organizmy, ktoré loví, sa presunú bližšie k povrchu. Krtko sa vydá za nimi a výsledkom sú nové krtince aj počas januára či februára. Pre záhradkárov je to jasný signál, že zima pre krtka nie je prekážkou.
Zaujímavosťou je, že krtince sa často objavujú aj niekoľko týždňov pred príchodom väčších mrazov – akoby krtko tušil, čo sa blíži. Niektorí záhradkári jeho pohyb považujú za malú, ale spoľahlivú formu prírodnej predpovede počasia.
Je krtko na Slovensku chránený? Áno – a jeho zabitie môže byť priestupok
Na Slovensku je krtko podľa aktuálnej legislatívy zákonom chránený živočích. Znamená to, že mu nesmiete úmyselne ublížiť, usmrtiť ho, otráviť ani ničiť jeho nory. Zásahy proti nemu musia byť výlučne humánne, teda založené na odpudzovaní, nie likvidácii.
Za poškodzovanie chránených druhov môžu na Slovensku hroziť sankcie až v tisícoch eur, v závislosti od konkrétneho porušenia zákona a stupňa ochrannej hodnoty zvieraťa. Preto je úplne nevhodné používať akékoľvek deštruktívne pasce alebo toxické látky.
Legálne je iba jedno riešenie:
➡️ pokus o vytvorenie prostredia, ktoré krtkovi nebude vyhovovať, aby sa presunul inam.
Ako sa zbaviť krtka počas zimy humánnym spôsobom? Tieto metódy sú overené
Našťastie existuje viacero techník, ktoré síce krtka nezrania, ale spoľahlivo ho presvedčia, aby si hľadal nový pozemok.
1. Silné pachy, ktoré krtko neznáša
Krtko má veľmi citlivý čuch. Práve preto sa osvedčili výrazné vône, ktoré sa do chodieb dostanú ľahko a rýchlo:
- zriedený ocot
- ricínový olej
- mätový olej
- cesnak
- citrónová šupka
- rybacie zvyšky
- psie alebo mačacie chlpy a dokonca aj ľudské vlasy
Tieto pachy pôsobia ako nepríjemný signál, že miesto nie je bezpečné ani vhodné na život. Účinnosť je vysoká, no po silných dažďoch alebo topení snehu treba zásah zopakovať.
2. Hluk a vibrácie – krtkov najväčší nepriateľ
Krtko síce takmer nevidí, ale jeho sluch a vnímanie vibrácií sú mimoriadne citlivé. Čokoľvek, čo v zemi vytvára kontinuálne chvenie, preňho predstavuje stres:
- kovové plechovky zavesené na tyčiach
- sklenené fľaše zapichnuté hrdlom do pôdy
- vetrom poháňané „rachotadlá“
- moderné vibračné odpudzovače na batérie alebo solárne napájanie
Tieto riešenia fungujú najmä dlhodobo, keď si krtko zvyčajne vyberie pokojnejšie územie.
3. Rastliny, ktoré krtko obchádza oblúkom
Niektoré rastliny majú arómu alebo látky, ktoré krtkovi jednoducho „nevonia“. Ak nimi vysadíte okraje pozemku, môžete pôsobiť preventívne:
- mäta
- nechtík lekársky
- cesnak
- bazalka
- čierna baza
Nejde o okamžité riešenie, no dokáže výrazne znížiť riziko, že sa krtko udomácni práve na vašom trávniku.
4. Živé pasce – povolené, ale časovo náročné
Živé pasce krtka nezabíjajú, iba ho zadržia. Sú síce legálne, ale majú jedno významné pravidlo:
➡️ Pasca sa musí kontrolovať pravidelne.
Krtko vydrží bez potravy zhruba 12 hodín, preto je nutné chytené zviera ihneď premiestniť a vypustiť dostatočne ďaleko od obývaných záhrad – ideálne do voľnej prírody.
Je to náročnejšie riešenie, ale najhumánnejšie a zároveň úplne v súlade so zákonom.
FAQ – najčastejšie otázky o krtkovi v slovenskej zime
Robí krtko krtince aj v zime?
Áno. Aktivita sa spomaľuje iba počas silných mrazov, ale počas odmäku môže vytvoriť aj niekoľko krtincov za noc.
Je krtko na niečo užitočný?
Áno. Výrazne prevzdušňuje pôdu a likviduje množstvo pôdnych škodcov. Pre majiteľov trávnikov je však jeho činnosť skôr problémom.
Čo funguje najlepšie?
Najväčší úspech majú silné pachy (ocot, ricínový či mätový olej) v kombinácii s vibráciami. Ide o lacné, prirodzené a dlhodobo účinné riešenia.
Krtko patrí k zvieratám, ktoré dokážu spôsobiť na trávniku poriadnu spúšť, a to aj uprostred zimy. Napriek tomu nie je jeho likvidácia cestou – na Slovensku je to nezákonné a navyše zbytočné. Existuje množstvo humánnych a veľmi efektívnych spôsobov, ako ho presvedčiť, aby si našiel nový pozemok.