Kŕmenie vtákov vo vašom okolí. Ako prilákať operených susedov a zabezpečiť, aby sa k vám vracali celú zimu?

Pre väčšinu vtákov predstavuje zima obdobie, keď ide o doslova každodenný boj o prežitie. Prírodné zdroje potravy sa stenčujú, hmyz sa ukrýva hlboko v štrbinách či pod kôrou stromov a posledné bobule z kríkov miznú rýchlosťou blesku. Práve vtedy môže naša záhrada či dvor zohrať kľúčovú úlohu. Stačí kúsok dobrej vôle, pár vhodne zvolených kŕmidiel a pravidelná starostlivosť – a aj v najpochmúrnejších zimných dňoch sa okolo domu rozžiari život v podobe pestrého vtáčieho ruchu.
Nemusíte všetko upratať. Niekedy je lepšie nechať prírodu pracovať
Pred zimou máme tendenciu všetko upratať, pokosiť, ostrihať a „zútulniť“. No pre vtáky sú suché semienka na rastlinách doslova pokladom. Vysoké trávy či odumreté trvalky poskytujú úkryt hmyzu – a kde je hmyz, tam sa spoľahlivo objavia sýkorky či červienky. Niektoré rastliny sú hotovou vtáčou jedálňou samy o sebe. Artičoky, slnečnice, ale aj menšie semiačka echinaceí, pichliačov či ježibáb vtáky milujú. Podobne kríky s bobuľami – hloh, ruže, skalníky či tis – slúžia ako prirodzené zásobárne energie až do najtuhších mrazov.
Dokonca aj obyčajné hrabanie listov môže byť vítanou pomocou. Keď listy zhrabete a povrch pôdy jemne načechráte, odkryjete larvy a vajíčka škodcov (vrátane obávaných slimákov). A verte, že drozdy či červienky takúto príležitosť postrehnú okamžite a priletia si po svoju porciu.
Kŕmidlá: malé zariadenia, veľká pomoc pre vtáky
Kŕmidlo nemusí byť architektonický skvost ani veľká stavba. Najdôležitejšie je, aby bolo bezpečné, stabilné a hlavne čisté.
- Orechy a arašidy patria do kovových kŕmidiel.
- Semienka sú vhodné do tubusov alebo pod širšie striešky, kde sa nezdržiava vlhkosť a neznehodnocuje ich plesňou.
Občas skontrolujte, či sú zásobníky priechodné a či sa semienka nezhromažďujú v starých nánosoch. Vtáky ocenia aj to, keď majú pri kŕmení dobrý prehľad o okolí, ale zároveň možnosť rýchlo sa skryť pred predátormi. Kúsok hustého kríka v blízkosti kŕmidla je ideálny kompromis.
Nečakajte však zázraky hneď prvý deň. Trvá chvíľu, kým si vtáky zapamätajú, že u vás nájdu spoľahlivý zdroj potravy. No keď sa objavia prví „zákazníci“, postupne sa rozkríkne, že u vás stojí za to zastaviť sa každý deň.
Čo vtáky najradšej jedia? Rýchly prehľad podľa druhov
Ak si želáte, aby sa u vás striedala skutočne pestrá zostava operencov, oplatí sa ponúknuť viac druhov potravy. Tu je prehľad najbežnejších hostí a toho, čo ich najviac láka:
- Kos – uprednostňuje potravu na zemi; miluje lojové pelety, múčne červy, mäkké ovocie (jablká, hrušky). Zje aj uvarenú ryžu či zemiaky.
- Sýkorka modrá a sýkorka veľká – neodolajú slnečnici, arašidom a lojovým zmesiam. Radi navštevujú zavesené kŕmidlá.
- Pinky – obľubujú slnečnicové srdiečka a rôzne semenné zmesi, často sedia priamo na kŕmidle.
- Stehlíky a čížiky – jednoznačne preferujú semienka niger, ich zimnú pochúťku číslo jeden.
- Vrabce, hrdličky a holuby – väčšinou hľadajú potravu na zemi; priťahujú ich drobné semienka.
- Červienka – symbol zimných záhrad; miluje múčne červy, hmyz a jemné lojové pelety.
- Hmyzožravce – ocenia predovšetkým múčne červy a drobný hmyz.
- Všeobecne – lojové gule sú univerzálne obľúbené naprieč druhmi. Vždy ich však vyberte z plastovej sieťky! Tá dokáže vtáka smrteľne uväzniť – môže sa zachytiť pazúrikom a pri pokuse o oslobodenie si ublížiť.
Vyhýbajte sa lacným zmesiam plným „výplňových“ surovín, ako sú sušený hrášok, fazuľa či pšenica vo veľkých zrnách. Mnohé druhy vtákov ich jednoducho ignorujú.
Voda – zimná komodita, ktorá je často dôležitejšia než samotné krmivo
Keď krajina zamrzne, prichádza pre vtáky problém, ktorý si veľa ľudí neuvedomuje – smäd. V zime môže byť miska s vodou rovnako dôležitá ako kŕmidlo plné semien.
Použite plytké nádoby – výborne poslúžia podmisky pod kvetináče či dokonca pokrievky od smetných nádob. Vodu dopĺňajte každý deň. Jeden väčší kameň v nádobe poslúži vtákom ako bezpečné miesto na státie.
A čo robiť počas tuhých mrazov? Skúste do vody hodiť pár malých vetvičiek. Neustále sa hýbu a bránia tomu, aby hladina kompletne zamrzla.
Čistota kŕmidiel ako účinná prevencia chorôb
Kŕmidlá treba udržiavať rovnako starostlivo ako riad v kuchyni. Zvyšky potravy a vlhkosť sú ideálnym prostredím pre plesne a baktérie.
- raz týždenne kŕmidlo opláchnite
- odstráňte staré zvyšky
- vydezinfikujte ho
- občas premiestnite na iné miesto, aby sa pod ním nehromadil trus
Ak spozorujete chorého vtáka, kŕmenie na niekoľko týždňov prerušte a všetky kŕmidlá dôkladne vyčistite. Je to jednoduchý krok, ktorý môže zabrániť šíreniu infekcií medzi voľne žijúcimi vtákmi.