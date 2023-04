Kozmetický stolík pre dievčatá, ženy aj do salónu

Kozmetický stolík si v súčasnosti opäť nachádza uplatnenie v izbách študentiek a žien. No nielen tých. Aj malé slečny si prídu na svoje. Každopádne ide o „malé kozmetické kráľovstvo“, po ktorom túžia mnohé ženy.

Aj dámy majú svoju vlastnú kategóriu v nábytku. Kozmetické a toaletné stolíky, bez ktorých si mnohé ženy nevedia predstaviť líčenie. V ponuke sú v rôznych farebných prevedeniach a štýloch, takže si vyberie naozaj každá. Navyše, k dispozícii sú nielen stolíky pre ženy, ale tiež kozmetické stolíky pre deti a do salónu.

Kozmetický stolík so zrkadlom aj osvetlením

Ak je reč o kozmetike, zrkadlo k nej neodmysliteľne patrí. Aby sa stalo líčenie čo najpohodlnejším a najpraktickejším, súčasťou kozmetického stolíka by malo byť zrkadlo. Okrem zrkadla komfort spĺňa tiež pohodlné sedenie. Rozhodnúť sa môžete medzi dizajnovými a ľahko manipulovateľnými taburetkami, štýlovými stoličkami či zaujímavými kreslami.

Nielen so zrkadlom, ale aj s osvetlením. Kozmetický stolík má svoje využitie cez deň, kedy do miestnosti preniká prirodzené svetlo. Veľakrát však práve večerné líčenie je to, na ktorom si dávajú ženy najviac záležať. Vhodné osvetlenie je preto nevyhnutnosťou. K dispozícii je niekoľko možností.

Kozmetický stolík do spálne má väčšinou osvetlenie nad „pracovnou plochou“, a teda na stene. Ide o nástenné svietidlá, ktoré sú zavesené tesne nad stolíkom, spravidla aj v dvoch kusoch. Alternatívou môže byť tiež stolná lampa voľne položená na stolíku. Tá si však vyžaduje pozornosť pri výbere žiarovky. Svetlo by malo byť dostatočne intenzívne.

Jednou z možností osvetlenia je aj svetlo integrované v zrkadle či žiarovky umiestnené na obvode celej plochy zrkadla. Takýto variant v podobe žiaroviek sa hodí skôr do študentských izieb než do spální.

Keď pre ženy, tak do spálne…

Ženy majú väčšinou inú predstavu o dizajne kozmetického stolíka ako dospievajúce slečny. Dizajn je luxusnejší, vzhľad elegantnejší a priestory stolíka sú úhľadné a „upratané“, jednoducho žiadna „zbytočná“ kozmetika, na ktorú upriamite zrak. Stolík by mal mať dostatok zásuviek a úložných priestorov, kde sa všetko potrebné pre líčenie dokonale skryje.

Takáto verzia sa potom ideálne hodí do spálne, kde vyhovuje zariadeniu nábytku, ale tiež poriadku, ktorý by tu mal vládnuť z hľadiska pokojného spánku. Kozmetický stolík do spálne navyše nemusí zabrať veľa miesta. Postačí mu aj malý výklenok alebo priestor medzi dvoma skriňami či nábytkom a stenou.

Dámy často ocenia aj blízku podobu kozmetického stolíka, a to toaletný stolík. Aj ten sa hodí najmä do spálne a nájdete ho aj v zaujímavých dobových prevedeniach a luxusných verziách. Viac sa môžete dočítať v článku „Toaletný stolík je ideálny so zrkadlom.“.

Kozmetický stolík pre dievčatá

Ak práve rozmýšľate nad tým, na čo je deťom, respektíve dievčatám kozmetický stolík, tak v podstate ide o „hračku“. Malé princezné sa pred zrkadlom líčia a chystajú na bál. Obľúbenými sú napríklad kozmetické stolíky Frozen, podľa motívu rozprávky Ľadové kráľovstvo alebo stolíky Barbie.

Malý kozmetický stolík pre deti zahŕňa namiesto klasického líčenia rôzne hrebene, kefy na vlasy, sponky, gumičky a čelenky do vlasov, ako aj detské krémiky a drobné šperky v podobe detskej bižutérie. Detský kozmetický stolík je so zrkadlom a väčšinou aj s taburetkou, ktorá taktiež nesie motív vybranej rozprávky.

Kozmetický stolík do salónu

Stolík do salónu a jeho výber sa odvíja od toho, aký veľký je samotný salón a v akom štýle je zariadený. V obľube sú totiž moderné kozmetické stolíky, ale tiež tie vo vintage štýle. Čierny kozmetický stolík sa hodí skôr do luxusných salónov, no tieto salóny nevylučujú ani bielu farbu či vzhľad dreva.

Biely kozmetický stolík, dub či iný druh masívu sa taktiež môžu postarať o zaujímavý dizajn. Biela pristane menším priestorom, pretože ich „nezaťažuje“. Navyše vytvára dojem čistoty a poriadku. Preto je výbornou voľbou pre akékoľvek salóny a v akomkoľvek štýle.

Rohový kozmetický stolík je praktickým riešením vhodným do študentskej izby aj do salónu. Jeho väčší priestor pod samotnou „pracovnou plochou“ stola totiž ponúka ďalšie úložné možnosti. Rôzne organizéry kozmetiky, malé komody so zásuvkami na kozmetické prípravky a pod. Ideálnym riešením, najmä do salónu v domácnosti, je rozkladací kozmetický stolík.

Organizéry make-upu a kozmetiky

Ku kozmetickým stolíkom väčšinou patrí aj veľké množstvo kozmetiky a rôznych líčidiel. Aby pri líčení nevládol chaos, všetky by mali mať svoje miesto. Úložné priestory sú preto nevyhnutnosťou, rovnako ako zásuvky s priečinkami či špeciálne organizéry. Tie sa postarajú o poriadok a prehľad v kozmetike, pričom budete mať ihneď k dispozícii to, čo hľadáte.

Organizéry môžu byť buď súčasťou zásuvky, alebo vo verzii minizásuviek, napríklad v priesvitných „krabičkách“. Môžete si ich kúpiť, no praktické a pekné organizéry na make-up si môžete vyrobiť jednoducho aj sami. Stačí vám trochu fantázie a nádoby na štetce môžete vytvoriť takmer z hocičoho.

Ako úložné priestory môžete použiť aj malý kozmetický stolík na kolieskach alebo užšiu a vysokú komodu. Jej zásuvky sa postarajú o dostatočný prehľad a v bielej farbe ju zladíte k akémukoľvek stolíku či ďalšiemu zariadeniu v miestnosti.

Kozmetický stolík pre ženy nájdete prostredníctvom eshopov, bazarov či už „Bazoš“ alebo mnohých ďalších. Na predaj sú tiež v kamenných predajniach Ikea, Möbelix, Tempo Kondela a pod. Detský kozmetický stolík nájdete napríklad v predajni Dráčik.

