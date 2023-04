Toaletný stolík je ideálny so zrkadlom

Toaletný stolík sa hodí najmä do spálne, no niektorí ho využívajú aj v kúpeľni (ak je v nej dostatok priestoru). Využitie si nájde aj pre ženy v študentských izbách. Aj keď sa bavíme o samostatnom druhu nábytku, aspoň do istej miery by mal korešpondovať so zvyškom zariadenia miestnosti a jej štýlu.

Toaletný stolík so zrkadlom

Ideálnym riešením „kozmetického kútika“ je, ak tvorí jeho súčasť aj zrkadlo. Predsa len, keď už ste sa rozhodli pre komfort pri líčení, prečo ho nedotiahnuť do konca. Malé stojace zrkadlo síce poslúži, no nie v takej miere ako stolík so zrkadlom v jednom. Navyše sa vám vytvorí aj o niečo väčší priestor na odkladanie líčidiel a manipuláciu s nimi.

Zrkadlo, ktoré je súčasťou stolíka, nemusí byť len „stojace“ ako zadná časť tohto nábytku. V ponuke nájdete aj variant toaletného stolíka s vyklápacím zrkadlom. Takúto podobu uvítajú najmä tie ženy, ktoré chcú mať všetko úhľadné a neustále upratané. Horná doska stolíka sa totiž v jednom okamihu zmení na rovnú plochu typického „obyčajného“ stola.

Moderný toaletný stolík alebo vintage? Provensálsky či rustikálny štýl?

Druh miestnosti a jej štýl určuje aj dizajn stolíka. Moderný sa vyznačuje čistými líniami a ostrými hranami, zatiaľ čo vintage, provensálsky či rustikálny štýl charakterizuje ozdobnosť a oblé tvary. Záleží, samozrejme, aj na vašom vkuse. Možno sa vám pozdáva vytvorenie kontrastného štýlu k zvyšku miestnosti v podobe kozmetického kútika.

Typickým príkladom, ktorý nesie črty vintage štýlu, je toaletný stolík Marie Therese. Jeho jedinečné zdobenie v podobe kvetov na zásuvkách aj zrkadle uvítajú všetky romantické ženy. Jemne vytvarované zaoblené nohy, štvorica zásuviek a oválne zrkadlo vás prenesie do čias barokového Francúzska.

Starožitné toaletné stolíky sa hodia aj do súčasných domácností, kde vám na chvíľu pomôžu cítiť sa ako šľachtičné pred niekoľkými stovkami rokov. Nájdete ich napríklad prostredníctvom bazárov, či už tých blízko vášho bydliska alebo cez internetové bazáre „Bazoš“ a pod. Aj retro toaletný stolík sa pomaly prediera do kategórie obľúbených. Hodí sa skôr do študentských izieb.

Biely toaletný stolík je najobľúbenejší, no aj čierny si nájde priaznivcov

Bielou nič nepokazíte a rovnako to platí aj v tomto prípade. Keďže toaletný stolík sa hodí najmä do spálne, zladíte ho k bledému či tmavému zariadeniu, ako aj k spálňam z masívu. Stačí si už iba vybrať štýl a vhodné miesto na líčenie je na svete.

Biely toaletný stolík síce vedie, no v ponuke nájdete aj množstvo ďalších farebných prevedení a materiálových spracovaní. Samozrejme, aj vyhotovenie z masívu je dostupné, no za pomerne vysokú cenu. V tomto prípade je vhodné zvážiť, koľko času reálne strávite za stolíkom a či potrebujete naozaj najvyššiu kvalitu.

Aj kovový toaletný stolík sa môže postarať o pohodlie pri chystaní sa „von“. Tu je potrebné zvážiť, aké množstvo kozmetiky máte, respektíve koľko rôznych druhov líčidiel a predmetov potrebných k líčeniu potrebujete mať poruke. Tento typ stolíka totiž väčšinou nedisponuje väčším množstvom úložných priestorov a zásuviek.

Čierny toaletný stolík sa hodí najmä do luxusných spální. Ak je navyše v povrchovom spracovaní vysokého lesku, pôsobí veľmi elegantne. V tomto prípade je dôležitejšie ako pri iných stolíkoch vhodný typ osvetlenia.

Detský toaletný stolík? Pre malé dievčatá je taktiež sortiment

Áno aj toaletný stolík pre deti existuje. V podstate ide o „hračku“ pre dievčatká a malé slečny, ktoré sa túžia stať krásnymi mladými dámami. Detský toaletný stolík im slúži ako priestor na hranie, keď sa chystajú na fiktívny princeznovský bál. Z tejto kategórie sú obľúbené najmä Barbie toaletný stolík a Frozen podľa motívov rozprávok. Viac sa môžete dočítať v článku „Kozmetický stolík pre dievčatá, ženy aj do salónu.“.

S taburetkou alebo stoličkou?

K toaletnému stolíku neodmysliteľne patrí aj sedenie. Mnohí predajcovia ho dokonca ponúkajú ako súčasť nábytku. A to najmä z dôvodu, že stolík nemusí vždy dokonale ladiť k zvyšku zariadenia miestnosti, v ktorej je umiestnený. Tým pádom chcú vytvoriť nábytkový komplet, ktorý v takejto podobe bude tvoriť jednotný celok v izbe.

Najbežnejšou verziou je toaletný stolík s taburetkou. Je to najmä kvôli jej praktickosti, jednoduchej manipulácii a taktiež aj zaujímavému dizajnovému prevedeniu. Ak nie je taburetka súčasťou stolíka, nezúfajte. Široký sortiment vám zaručí, že si nájdete tú pravú pre pohodlné aj atraktívne sedenie. Inšpirácie taburetiek nájdete v článku „Dizajnové taburetky alebo radšej ich vlastná výroba?“.

Ak ste sa rozhodli, že súčasťou kozmetického kútika bude stolička, pokojne. Táto voľba je však vhodnejšia pri väčších a rohových toaletných stolíkoch. Dopriať si môžete zaujímavé čalúnené dobové kreslá či stoličky, ale tiež moderné štýlové sedenie.

Rohový toaletný stolík

Toaletný stolík pre ženy je dostupný aj v jeho rohovom variante. Aj keď ponuka tejto konkrétnej kategórie nie je až taká rozšírená, stále sú k dispozícii typy stolíkov, ktoré sa hodia práve do toho nevyužitého kúta v rohu izby.

Nájdete ho v klasickej bežnej veľkosti, ako aj v tej rozmernejšej. Vtedy má stolík skôr podobu rohového písacieho stola so zrkadlom. Výhodou je najmä množstvo úložných aj odkladacích priestorov. Hodí sa najmä pre ženy, ktoré bez líčenia nevyjdú z domu ani na krok a ich make-up musí byť dokonalý.

Malý, no dizajnový a stále praktický

Veľa žien túži po „kozmetickom kráľovstve“. A nemusí byť ani veľké. Stačí, aby splnilo svoj účel a určitý komfort pri líčení. Preto sa stretnete aj so stolíkmi, ktoré síce nedisponujú veľkosťou, no na funkčnosti či dizajne im to neuberá. Väčšinou sú súčasťou malých spální, pričom tvoria malú časť medzi skriňami či iným nábytkom.

Hodia sa aj pri okno, kde šatníková skriňa ponecháva určitý priestor, aby doň nezasahovala. Vtedy máte síce malý toaletný stolík, no s výborným prirodzeným svetlom. Večerné líčenie je už o inom, rovnako ako osvetlenie stolíka.

Toaletný stolík s osvetlením

Líčenie si vyžaduje výborné svetlo. Ak toho prirodzeného nie je dosť a večerného skrášľovania s nedostatkom svetla máte plné zuby, stavte na toaletný stolík s osvetlením. Ten si môžete dopriať v podobe LED osvetlenia alebo so žiarovkami umiestnenými okolo zrkadla. Aj doplnkové atmosférové podsvietenie s LED pásmi je k dispozícii.

Vytvorte si sami

Jednoduchý toaletný stolík si vytvoríte aj sami. Stačí vám obyčajný stôl so zásuvkami, ako úložné priestory pre kozmetiku, a zrkadlo nad stolík. Jednoducho ho zavesíte na stenu a kúpite si ho v dizajne aký vám vyhovuje. Takéto riešenie vás vyjde lacno, najmä ak použijete stôl z výpredaja či bazára.

Na internete či „blšákoch“ nájdete aj drevené a starožitné stolíky, ktoré vám predajú za nízku cenu. V opačnom prípade sa poobhliadnite na internetovom portáli heuréka, kde si môžete zistiť cenu u viacerých predajcov. Získate tak prehľad o toaletných stolíkoch v Ikea, Kika, Möbelix, Jysk, Decodom a pod. Rovnako si môžete vybrať aj z rôznych prevedení, či už bieleho toaletného stolíka, čierneho, wenge, dub sonoma a pod.

