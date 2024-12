Korenie, ktoré patrí k tým najzdravším. Je to hotový zázrak pre pankreas a črevá

Medzi najviac podceňované, no nesmierne užitočné koreniny patrí rasca, známa pod rôznymi menami ako rímska rasca či kmín. Hoci sa v kuchyni bežne používa na dochutenie mäsitých jedál, rýb, pečiva, zemiakov alebo dokonca sladkých pokrmov, len málokto si uvedomuje jej mnohostranné zdravotné prínosy. Tento článok odhalí, prečo by ste si mali na rascu spomenúť častejšie a prečo by mala získať svoje pevne miesto vo vašej každodennej strave.