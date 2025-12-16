Koniec vaní v kúpeľniach. Toto je nový hit roku 2026. Praktický trend, ktorý pôsobí luxusne

V posledných rokoch sa v oblasti bývania, najmä pri rekonštrukciách kúpeľní a novostavbách, čoraz častejšie objavuje trend uprednostňovania sprchových priestorov pred klasickými vaňami. Neznamená to, že by vane úplne mizli, no v modernom dizajne kúpeľní sa im venuje menej priestoru než v minulosti. Dôvodom je najmä snaha o praktickosť, jednoduchú údržbu a lepšie využitie dostupnej plochy.
Zatiaľ čo predošlé generácie považovali kúpeľ vo vani za dôležitý spôsob relaxu, dnešné domácnosti kladú väčší dôraz na rýchlu hygienu, komfort a bezpečnosť. Tomu sa prispôsobujú aj riešenia kúpeľní, ktoré sa inšpirujú konceptom domáceho wellness, no v realistickej a funkčnej podobe.
Dizajnové vychytávky
Walk-in sprchy ako bežná súčasť moderných kúpeľní
Jedným z najrozšírenejších riešení sú tzv. walk-in sprchy, ktoré sa vyznačujú otvoreným a vzdušným dizajnom. Od zvyšku kúpeľne sú spravidla oddelené len pevnou sklenenou stenou a nemajú klasickú sprchovú vaničku ani prah. Podlaha v sprchovej časti plynulo nadväzuje na podlahu kúpeľne a voda odteká cez podlahový odtok.
Takéto riešenie má viacero praktických výhod – ľahký vstup, jednoduchšie čistenie a menšie riziko pošmyknutia. Práve preto sú walk-in sprchy obľúbené nielen v moderných bytoch, ale aj v domácnostiach, kde sa myslí na dlhodobé bývanie a pohodlie v rôznych životných etapách.
Bežnou súčasťou týchto sprchových priestorov bývajú zabudované výklenky v stene, ktoré slúžia na odkladanie kozmetiky. Ide o praktické riešenie, ktoré eliminuje potrebu dodatočných poličiek a zároveň pôsobí čisto a usporiadane. V niektorých kúpeľniach sa objavujú aj integrované lavice alebo sedacie plochy, ktoré zvyšujú komfort pri sprchovaní.
Funkčné doplnky zamerané na bezpečnosť a pohodlie
Moderné sprchy môžu byť doplnené o oporné madlá, ktoré sú dnes navrhované tak, aby esteticky zapadali do celkového dizajnu kúpeľne. Nejde výlučne o prvok určený pre seniorov – oporu pri sprchovaní ocenia aj mladší ľudia, napríklad pri únave alebo po športe. Madlá prispievajú k vyššiemu pocitu istoty a znižujú riziko úrazu.
Niektoré sprchové priestory je možné čiastočne alebo úplne uzavrieť, čo pomáha lepšie udržať teplo a paru. Takéto riešenie však nie je štandardom vo všetkých domácnostiach a závisí od technických možností kúpeľne aj rozpočtu.
Svetlo a aróma ako doplnok, nie samozrejmosť
V luxusnejších kúpeľniach sa možno stretnúť s doplnkovým LED osvetlením, ktoré vytvára príjemnejšiu atmosféru. Ide však o voliteľný dizajnový prvok, nie o bežnú súčasť každej sprchy. Podobne je to aj s parnými sprchami, ktoré môžu umožniť použitie esenciálnych olejov na vytvorenie jemne aromatickej pary.
Odborníci upozorňujú, že tieto funkcie sú dostupné najmä pri špeciálnych sprchových systémoch. Alternatívou pre bežné domácnosti môže byť jednoduché riešenie – miska s horúcou vodou a pár kvapiek éterického oleja, ktorá dokáže prevoňať kúpeľňu bez potreby technických úprav.
Najčastejšie používané vône
Medzi najobľúbenejšie esenciálne oleje používané v kúpeľniach patrí eukalyptus, ktorý navodzuje pocit sviežosti, citrusové vône pre povzbudenie a levanduľa, známa svojimi upokojujúcimi účinkami. Výber vône je vždy individuálny a závisí od preferencií používateľa.
Súčasné trendy v kúpeľniach neznamenajú koniec vaní, ale skôr posun v preferenciách. Sprchy, najmä bezbariérové a otvorené riešenia, získavajú na obľube pre svoju praktickosť, jednoduchú údržbu a nadčasový vzhľad. Výber medzi vaňou a sprchou tak zostáva otázkou osobných potrieb, priestoru a životného štýlu, nie povinnosťou riadiť sa módou.