Koniec lezenia po rebríku. Robot, ktorý umyje okná za vás, má aj slabiny

Umývanie okien patrí medzi práce, ktoré ľudia často odkladajú. Je to zdĺhavé, fyzicky namáhavé a ak ide o vyššie poschodia, môže byť aj nebezpečné. V posledných rokoch sa však objavilo riešenie – robotické čističe okien. Tieto prístroje naozaj existujú a môžu výrazne uľahčiť údržbu domácnosti. Nie sú však všemocné, preto je dobré vedieť, čo od nich môžete čakať.
Ako fungujú
Robotický čistič sa prichytí na sklenenú plochu pomocou podtlaku alebo magnetického systému. Potom sa pohybuje po skle podľa vopred nastaveného programu. Na čistenie využíva:
- mikrovláknové utierky alebo návleky, ktoré zachytávajú prach a nečistoty
- zásobník na vodu alebo čistiaci prostriedok – niektoré modely majú aj rozprašovač
- napájanie zo siete – so zabudovanou záložnou batériou, aby nespadol pri výpadku elektriny
Mnohé prístroje sa dajú ovládať manuálne, cez diaľkový ovládač alebo aplikáciu v mobile.
Na čo sa dá použiť
Robotický čistič zvládne hladké a rovné povrchy:
- klasické okná
- balkónové a terasové dvere
- sklenené priečky, sprchové kúty
- veľké zrkadlá alebo zrkadlové skrine
Nedokáže umyť okenné rámy, rohy ani veľmi členité plochy – tie je potrebné dočistiť ručne.
Výhody
- Bezpečnosť – pri veľkých alebo ťažko dostupných oknách nemusíte liezť na rebrík.
- Úspora času – robot dokáže vyčistiť približne 1 m² skla za 2 až 5 minút (podľa modelu a stupňa znečistenia).
- Jednoduchá obsluha – stačí ho pripevniť, zapnúť a nechať pracovať.
- Šetrenie vody – oproti klasickému umývaniu s vedrom a handrou spotrebuje menej tekutín.
Nevýhody a obmedzenia
- Nie je samostatný na 100 % – rámy, rohy a hrubé nečistoty musíte spraviť ručne.
- Nie vždy bez šmúh – výsledok závisí od čistoty utierok a kvality modelu.
- Cena – kvalitnejšie modely môžu stáť stovky eur.
- Potrebná údržba – utierky treba pravidelne prať alebo meniť.
Tipy pri používaní
- Pred prvým použitím odstráňte hrubú špinu ručne (napr. blato, hmyz, mastnotu).
- Utierky pravidelne perte a meňte, inak zostanú na skle šmuhy.
- Bezpečnostné lano pripevnite vždy, keď robot používate vo výške.
- Oplatí sa prečítať si recenzie konkrétneho modelu – medzi prístrojmi sú výrazné rozdiely.
Robotický čistič okien môže byť veľkým pomocníkom, ale nie je dokonalou náhradou ručného čistenia. Je ideálny na pravidelnú údržbu väčších sklenených plôch, kde šetrí čas aj námahu. Pri znečistených rámoch či detailoch sa však ručnej práci stále nevyhnete.