Kedy bude Veľká noc v roku 2026, presný termín a čo možno od sviatkov očakávať?

Veľká noc patrí na Slovensku medzi najvýznamnejšie sviatky jari. Každoročne prináša nielen duchovný rozmer, ale aj obľúbené voľné dni, tradičné zvyky a prvé teplé lúče jarného slnka. Keďže termín Veľkej noci nie je pevne stanovený, ale riadi sa pohybom Mesiaca, mnohí si presný dátum overujú až krátko pred sviatkami. V roku 2026 pripadne Veľká noc skôr, čo sa často spája aj so skorším nástupom jarného počasia.
Kedy bude Veľká noc v roku 2026?
Na Slovensku budú veľkonočné sviatky v roku 2026 nasledovne:
- Veľký piatok – 3. apríl 2026
- Veľkonočná nedeľa – 5. apríl 2026
- Veľkonočný pondelok – 6. apríl 2026
Tieto dátumy sú identické pre všetky krajiny, ktoré používajú západný (gregoriánsky) výpočet dátumu Veľkej noci.
Pre Slovákov je najdôležitejšie, že Veľký piatok aj Veľkonočný pondelok sú dňami pracovného pokoja, takže si môžeme užiť štyri dni voľna za sebou. Vďaka tomu sa Veľká noc často spája s oddychom, jarnými výletmi alebo s návštevou príbuzných. Ak si niekto vezme dovolenku navyše, vie si vytvoriť krásne dlhé jarné prázdniny.
Prečo sa dátum Veľkej noci mení každý rok?
To, že Veľká noc nemá pevné miesto v kalendári, nie je náhoda. Termín sa odvíja od astronomických udalostí – konkrétne od jarnej rovnodennosti a prvého jarného splnu Mesiaca.
Platí jednoduché pravidlo:
👉 Veľká noc sa slávi v prvú nedeľu po prvom jarnom splne, ktorý nastane po jarnej rovnodennosti.
Ak by úplnok vyšiel priamo na nedeľu, sviatky sa automaticky posunú o týždeň neskôr.
Preto môže Veľkonočný pondelok v rôznych rokoch pripadnúť na dátum od 23. marca až do 26. apríla. Termín začiatkom apríla, ktorý nás čaká v roku 2026, patrí medzi tie skoršie.
Jar, tradície a voľno – čo Veľká noc na Slovensku znamená
Na Slovensku sa s Veľkou nocou spájajú bohaté tradície, ktoré pretrvali stáročia. V mnohých domácnostiach sa dodnes zdobia kraslice, pečú sa tradičné veľkonočné jedlá a rodiny pripravujú slávnostné obedy. Najmä na vidieku žije stále aj zvyk šibačky a oblievačky, ktorý symbolicky prináša zdravie a sviežosť na nasledujúci rok.
Veľká noc však nie je len o zvykoch. Pre mnohých je obdobím, keď sa po zime konečne môžu nadýchnuť čerstvého jarného vzduchu, vyraziť do prírody alebo stráviť deň v kruhu blízkych. A keďže v roku 2026 pripadnú sviatky na začiatok apríla, je veľká šanca, že si užijeme prvé výrazne jarné dni.
Rok 2026 ponúkne skvelé spojenie sviatkov, jari a voľna. Či už patríte medzi tých, ktorí si Veľkú noc vychutnávajú v tradičnom duchu, alebo ju beriete ako menšiu jarno-oddychovú prestávku, termín je v roku 2026 skutočne príjemný. Skorší dátum láka na prvé výlety, turistiku i rodinné aktivity.