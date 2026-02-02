Keď sa topí sneh. Tri najdôležitejšie januárové úlohy každého záhradkára

Aj keď je záhrada v januári často ešte pod snehom, pôda a rastliny pod ním už reagujú na postupne sa predlžujúci deň. Prvé miesta, na ktorých sa sneh roztopí, dávajú záhradkárom možnosť začať s niekoľkými dôležitými úkonmi. Práve tie výrazne ovplyvnia, v akej kondícii bude záhrada vstupovať do jari.
Január síce ešte nie je obdobím intenzívnych prác, no striedanie mrazov a teplejších dní je dobrým signálom, že nastal čas na základnú údržbu, ktorá pripraví stromy, trvalky aj záhony na novú sezónu.
Inšpirácia na úvod: stručný prehľad prác na videu
Kto si chce najskôr pozrieť praktické ukážky, môže si pomôcť týmto prehľadným videom z kanála ZAHRADA PRO RADOST. Video ukazuje, aké úlohy sa v záhrade oplatí riešiť na prelome zimy a jari:
1. Zimný rez stromov a kríkov (iba vhodných druhov)
Rez sa vykonáva len vtedy, keď je minimálne cez deň nad nulou a drevo nie je zamrznuté. V tomto období je vhodné rezať:
- jablone
- hrušky
- väčšinu listnatých okrasných kríkov
- živé ploty, ak nie sú citlivé na mráz
V čase hlbokého vegetačného pokoja sú tieto rastliny schopné zvládnuť rez bez zbytočného stresu. Odstraňuje sa:
- poškodené drevo
- choré a suché konáre
- výhony rastúce dovnútra koruny
- konáre, ktoré sa krížia alebo tienia
Čo je dôležité vedieť:
❗ Kôstkoviny (slivky, čerešne, višne, marhule) sa v zime nerežú. Je to dlhodobo potvrdené odporúčanie, pretože v chladnom období sú náchylnejšie na napadnutie hubovými chorobami a na vznik glejotoku. Režú sa až po vypučaní, najčastejšie v lete po zbere úrody.
2. Ochrana citlivých rastlín pred výkyvmi počasia
Keď sneh ustupuje, rastliny síce získavajú vodu, no zároveň sa odkrývajú ich najzraniteľnejšie časti. To sa týka najmä:
- krčkov trvaliek
- mladého cesnaku
- čerstvo vysadených rastlín
- rastlín pestovaných v nádobách
Problém: výkyvy teplôt
Rastliny môžu poškodiť:
- rýchle striedanie mrazu a odmäku
- nárazové nočné mrazy
- tzv. vytláčanie rastlín z pôdy (pôda sa pri mrazoch zdvíha a pri odmäku opäť klesá)
Riešenie: ochranný mulč
Na obnažené alebo ohrozené miesta je vhodné pridať:
- chvojinu
- drvenú kôru
- slamu
- listovku
Mulč stabilizuje teplotu pôdy, bráni vysychaniu a znižuje riziko poškodenia koreňov.
Dôležité pre rastliny v nádobách:
- sú náchylnejšie na premrznutie ako rastliny v pôde,
- ak sú pod prístreškom, nedostáva sa k nim ani prirodzená zimná vlaha → preto ich treba občasne zaliať, no nie premokriť.
3. Januárový poriadok: dôležitý krok pre zdravú záhradu
Predjarné upratovanie nie je len estetická práca – ide o prevenciu škodcov a chorôb.
Čo treba urobiť:
- odstrániť zvyšky napadnutých či prehnitých listov
- pozbierať zabudnuté plody (tie môžu byť zdrojom moniliózy a iných chorôb)
- vyčistiť skleník od rias, machu a zvyškov pôdy
- skontrolovať náradie – nožnice, nože a píly musia byť čisté a ostré
Tupé alebo zhrdzavené náradie poškodzuje rastliny a zvyšuje riziko prenosu chorôb. Odborníci odporúčajú nástroje aj dezinfikovať, najmä ak ste nimi strihali choré dreviny.
Prečo sa do toho oplatí pustiť už teraz?
Krátka prechádzka po záhrade počas topenia snehu vám rýchlo ukáže, čo potrebuje vašu pozornosť. Január je ideálny na:
- plánovanie
- kontrolu drevín
- ochranu rastlín
- údržbu náradia
Ak záhrade venujete trochu starostlivosti už v tomto období, v marci bude pripravená na rýchlejšie oživenie a celá sezóna bude omnoho úspešnejšia.