Keď LED žiarovka zhasne: Ako ju jednoducho opraviť a ušetriť energiu aj peniaze

LED žiarovky sa v posledných rokoch stali jednou z najobľúbenejších možností osvetlenia domácnosti vďaka ich nízkej spotrebe energie a dlhej životnosti. Aj tá najkvalitnejšia žiarovka však môže z času na čas zlyhať a prestať svietiť. Kým väčšina ľudí by problémovú žiarovku bez váhania vyhodila, mnoho porúch sa dá v skutočnosti odstrániť jednoduchou opravou. V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme na to, ako postupovať pri jej opravovaní bezpečne a efektívne, no zároveň si povieme aj to, že nie vždy je výmena diódy postačujúca – v niektorých prípadoch môže byť chyba v napájacom zdroji (tzv. driveri).