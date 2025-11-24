Kde je horúco aj v januári? Najlepšie dovolenkové destinácie, kde si užiješ zimné slnko

Kým sa u nás začiatkom roka naplno rozbehne zima, ranný mráz sa drží na oknách a človek má pocit, že sa poriadne nezohreje ešte celé týždne, v mnohých kútoch sveta prebieha úplne opačný scenár. Tamojší obyvatelia vítajú leto v plnej sile – slnko pečie od rána, dni sú dlhé a teplé a nikto by si ani nepomyslel, že v Európe práve vládne január.
Zatiaľ čo doma bojujeme s poľadovicou, šerom a neustálym vrstvením oblečenia, inde sa ľudia kúpu v mori, popíjajú ľadové nápoje a riešia maximálne to, či majú dosť opaľovacieho krému. Aj preto čoraz viac Slovákov posledné roky mení zimné kabáty za šortky a vydáva sa za slnkom niekam ďaleko.
Nie je to len útek pred zimou. Kratšie dni, šedivá obloha a monotónne počasie dokážu človeka vyčerpať. Slnečné destinácie v januári ponúkajú rýchlu vzpruhu, oddych a pripomenutie toho, aké je to cítiť teplo na koži už od rána. Prinášame výber miest, kde je aj uprostred januára počasie porovnateľné s naším letom.
Video: Pozri si Barbados na vlastné oči
Ak si chceš ešte lepšie predstaviť, ako Barbados vyzerá v skutočnosti, môžeš si pozrieť krátke video, ktoré zachytáva atmosféru ostrova a jeho najzaujímavejšie miesta:
Buenos Aires – keď január pripomína leto
V hlavnom meste Argentíny je aj v januári poriadne rušno. Teploty okolo 25 °C doslova lákajú na dlhé potulky mestom. Buenos Aires má neopakovateľnú atmosféru – elegantné európske fasády sa tu prirodzene miešajú s juhoamerickou energiou, pouličným umením a hudbou, ktorá sa ozýva z každej štvrte.
Najživšie sú oblasti Palermo a San Telmo. Počas dňa sú plné parkov, malých butikov, lokálnych trhov a galérií. Keď sa zotmie, ulice sa premenia na obrovský tanečný parket, kde tango doslova žije. Dlhé slnečné dni dodávajú mestu nezameniteľný ráz a človek má pocit, akoby sa Európa ani nenachádzala v zimnom období.
Barbados – karibský raj pre tých, ktorí chcú jednoducho vypnúť
Ak má človek v januári jedinú túžbu – odpočinúť si a nemyslieť na povinnosti – Barbados je ideálna voľba. Na plážach je teplo už od rána, teploty bežne šplhajú na 26 – 29 °C a more je príjemné aj na dlhé kúpanie.
- Západné pobrežie je pokojnejšie a elegantnejšie, vhodné pre tých, ktorí hľadajú relax.
- Východná časť je živšia a obľúbená najmä medzi surférmi.
- Juh ostrova – Carlisle Bay ponúka priezračnú vodu a patrí k najlepším miestam na šnorchlovanie v celom Karibiku.
Ak chceš zažiť pravú ostrovnú atmosféru, stačí zamieriť do mestečka Oistins, kde sa každý piatok a sobotu konajú známe rybie slávnosti. Vôňa grilovaných rýb, hudba a miestni obyvatelia vytvárajú nezameniteľnú atmosféru.
Tenerife – najbližšia zaručená istota zimného slnka
Kanárske ostrovy sú dlhodobo obľúbenou zimnou destináciou a Tenerife patrí medzi tie, kde počasie prekvapí aj uprostred januára. Teploty okolo 19 – 20 °C poskytujú ideálne podmienky na turistiku, prechádzky aj jemné opaľovanie.
Južná časť ostrova ponúka viac slnka a množstvo pláží, zatiaľ čo sever je zelenší, vlhší a turisticky pokojnejší. Jednou z najkrajších pláží je Las Teresitas, kde svetlý piesok vytvára príjemný kontrast s okolitou sopečnou krajinou.
Ak nechceš dlho lietať a zároveň túžiš po zimnom teple, Tenerife je praktická a overená voľba bez výrazného časového posunu.
Dubaj – moderné mesto, kde sa dá zima tráviť pri mori aj v púšti
Dubaj je miestom, kde sa dá v januári zažiť príjemné teplo bez extrémov. Teploty sa držia okolo 24 °C, čo je ideálne na kombináciu pláže, nákupov a spoznávania atrakcií, ktoré inde na svete nenájdeš.
Jediný deň tu pokojne môže vyzerať takto:
- ráno oddych pri mori
- popoludní výhľad z rekordného mrakodrapu Burdž Chalífa
- večer tradičná večera v beduínskom kempe uprostred púšte
Pre dobrodružnejších návštevníkov je obľúbená jazda po pieskových dunách, sandboarding alebo výlet terénnym autom. Dubaj ponúka celkom iný typ zimného úniku než klasické plážové destinácie.
Ďalšie stálice, ktoré nesklamú ani v januári
- Egypt – cenovo dostupný oddych, príjemných 22 – 28 °C, teplé more a skvelé šnorchlovanie.
- Maledivy – tropické ostrovy s priezračnou vodou, pokojom a celoročným teplom.
- Thajsko – okolo 30 °C, minimum zrážok a nádherná príroda.
- Zanzibar – exotika, korenie, dlhé pláže a výborné jedlo.
- Dominikánska republika – karibská pohoda, teploty 27 – 29 °C a biely piesok.
- Kapverdy – veterné, slnečné a ideálne pre milovníkov kitesurfingu.
Ho Či Minovo Mesto (Saigon) – pulz Vietnamu bez stopy zimy
V najväčšom meste Vietnamu zimu nezažiješ ani náhodou. Denné teploty vystupujú až na 32 °C a slnko svieti väčšinu dňa. Saigon žije vo vlastnom rytme – ruch motoriek, vône vietnamskej kuchyne, pouličné stánky, káva pripravená priamo na chodníku… to všetko vytvára energiu, ktorú počas európskeho januára len ťažko niekde zažiješ.
Pre milovníkov histórie je mesto skutočným zážitkom. Koloniálne budovy, staré pagody a moderné sklenené veže stoja bok po boku, akoby to bolo to najprirodzenejšie spojenie na svete. Hlavné ulice sú plné života, no len pár krokov od nich nájdeš tiché dvory a útulné kaviarne, kde čas plynie pomalšie.
Melbourne – letná atmosféra v najpríjemnejšej podobe
V Austrálii je v januári plné leto a Melbourne to dáva patrične najavo. Teploty okolo 27 °C a dlhé slnečné dni lákajú ľudí do parkov, na trhy aj do ulíc. Mesto je známe svojou rozmanitou kultúrou, skvelou gastronómiou a uvoľnenou atmosférou.
V januári sa tu koná aj svetoznámy tenisový turnaj Australian Open, čo je pre športových fanúšikov jedna z najlepších motivácií na návštevu. Ak túžiš po výletoch mimo mesta, neďaleké pobrežie či vinárske oblasti ponúkajú úplne iný typ zážitku, než aký človek pozná z Európy.