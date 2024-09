Ak vám zostane trochu usadeniny v hrnčeku alebo vyprášite peknú kôpku kávovej usadeniny z prekvapkávača, nesypte ju do koša. To je až posledná možnosť. Usadenina je vítanou surovinou a má mnoho zaujímavých využití.

Čo je v káve?

Aj keď mletú kávu zalejeme vodou a vylúhujeme, zostane v nej kofeín, ale aj mnoho minerálov, ako je horčík, draslík, dusík – tiež fosfor a meď. Práve jej zloženie ju predurčuje na mnohé využitie na záhrade. Jej štruktúra, ale aj vôňa ju zas predurčujú na využitie v kozmetike a starostlivosť o domácnosť.

Na záhrade

Káva a aj jej usadenina, čiže usadenina, vyložene nevonia slimákom, ale ani mravcom a chrobákom. Ak môžu, tak sa jej vyhnú. Stačí ju nasypať okolo cestičiek, na kraj záhonov. A dokonca keď posypete záhon usadeninou, nebudú na neho chodiť mačky zahrabávať svojej kôpky. Keď ho dáte do plechoviek okolo terasy, nebudú vás pri letnom posedení toľko otravovať komáre.

Väčšiu porciu usadeniny môžete nasypať do kompostu, ktorý obohatí dusíkom a urýchli jeho dozrievanie.

Ak by ste nazbierali naozaj väčšie množstvo usadeniny, možno v nej pestovať napríklad hlivu ustricovú alebo iné huby.

Môžete ju vyliať aj so zvyškom kávy na ruže, ktoré potom lepšie kvitnú. Páči sa tiež hortenziám, ktorých kvety potom majú sýtejšiu modrú farbu. Pretože robí pôdu kyslejšiu, bude sa v nej páčiť aj čučoriedkam, jahodám, egrešom alebo paradajkám. V záhonoch navyše priláka dážďovky, ktoré ho milujú a nakypria za to pôdu.

Keď usadeninu zalejeme vodou a necháte vylúhovať, potom získate hnojivo, ktorým môžete občas zalievať aj izbové kvety. Po nastriekaní na listy funguje ako prípravok proti voškám.

Kávová usadenina na slimáky aj komáre. Je to zázrak mnohých využití a poväčšine končí v koši Foto: František Stacho

V domácej kozmetike

Mletá káva má presne tú konzistenciu, ktorá je vhodná na peeling pokožky. Vďaka svojmu zloženiu pleť tiež tonizuje a pomáha proti celulitíde. Usadeninu môžete pre potreby masáže alebo peelingu zmiešať s medom alebo trochou olivového oleja.

Niekedy vyskúšajte pred umývaním vlasov zábal z vlhkej usadeniny. Ak máte problém s jeho zvyškami vo vlasoch, potom stačí vlasom pred umývaním dopriať zábal z vychladnutej kávy. Nechajte ju dvadsať minút pôsobiť a potom umyte – pozor ale, rozhodne sa nehodí pre svetlé vlasy!

Trocha usadeniny vám pomôže aj s peelingom rúk, možno ju použiť aj v prípade, že vám ruky napáchli napríklad pri krájaní ryby.

V domácnosti

Ak máte radi vôňu kávy, môžete si usadeninu pridať do mydlovej hmoty alebo do vosku doma odlievanej sviečky. Môžete ho dať tiež do pohára a postaviť do chladničky či do špajze ako pohlcovač pachu.

Keď vám dôjde čistiaci prípravok na citlivé materiály, môžete ho nahradiť práve kávovou usadeninou – dajte trochu na hubku a zbavíte panvicu aj dvere od rúry mastnoty.

Ešte mokrú usadeninu môžete naniesť v tenkej vrstve do rýh v tmavom drevenom nábytku – po zaschnutí ju stačí ľahko vymiesť a škrabance nebudú toľko vidieť.

Usadenina sa bude hodiť aj v prípade, keď budete vymetať z krbu popol alebo zametať prach – ľahko vlhká ho na seba naviaže a nebudú prášiť.