Jogurtová bábovka s vlašskými orechmi: Rýchla, jednoduchá a neodolateľne nadýchaná!

Bábovka
Bábovka Foto: depositphotos.com

Jogurtová bábovka patrí medzi tie recepty, ktoré si zamilujete hneď na prvé sústo. Je jemná, vláčna a nádherne voňavá.

Vlašské orechy jej dodávajú bohatú chuť a príjemnú textúru, no ak máte radšej lieskovce alebo mandle, pokojne ich použite namiesto nich.

Vyskúšajte túto lahodnú obmenu klasickej bábovky – možno sa u vás stane stálicou na nedeľnom stole.

Ako pripraviť jogurtovú bábovku

Chcete vidieť celý postup priamo v praxi? Pozrite si toto prehľadné video – pani Jana vás za necelých desať minút prevedie prípravou krok za krokom:

Postup krok za krokom

Začnite tým, že si predhrejete rúru na 180 °C.
Formu na bábovku dôkladne vymastite maslom a vysypte hrubou múkou – najmä ak má tvarované alebo zdobené dno, aby sa vám bábovka po upečení nelepila a dala sa pekne vyklopiť.

Čo budete potrebovať

  • 6 vajec (oddelené na žĺtky a bielky)
  • 400 g hladkej múky
  • 300 g kryštálového alebo krupicového cukru
  • 1 balíček vanilkového cukru (alebo polovicu vanilkového lusku)
  • 400 g bieleho jogurtu
  • 1 balíček prášku do pečiva (na cca ½ kg múky)
  • 200 ml oleja
  • šťavu a kôru z polovice citróna
  • 2 hrste nasekaných vlašských orechov (alebo iných orechov podľa chuti)
  • voliteľne lyžicu rumu na prevoňanie

Príprava cesta

Najskôr vyšľahajte bielky do tuhého snehu – mal by dobre držať tvar a tvoriť ostré špičky.
V inom hrnci vymiešajte žĺtky s cukrom a vanilkovým cukrom do svetlej, nadýchanej peny.

Do žĺtkovej zmesi pridajte múku s práškom do pečiva, olej, jogurt, citrónovú šťavu aj kôru a všetko premiešajte do hladkého cesta.
Potom opatrne primiešajte sneh z bielkov – ideálne stierkou, aby sa nezničili bublinky, ktoré dodávajú bábovke nadýchanosť. Nakoniec pridajte nasekané orechy.

Pečenie

Hotové cesto vlejte do pripravenej formy a vložte do rúry.
Prvých 15 minút pečte pri 180 °C, potom teplotu znížte na 150 °C a nechajte piecť približne ďalších 45 minút – záleží od typu rúry.
Celkovo sa teda bábovka pečie asi hodinu.

Po upečení ju nechajte pár minút odpočívať, potom ju opatrne vyklopte z formy. Najlepšie chutí mierne teplá – samotná, alebo len s ľahkým poprášením práškovým cukrom.

