Jednoduché triky skúsených záhradkárov. Ako ochrániť vždyzelené kry pred zimou?

Zimné obdobie predstavuje pre vždyzelené kry náročnú skúšku. Hoci si mnohí ľudia myslia, že najväčším problémom sú mrazy, v skutočnosti je to kombinácia vetra, slnka a nedostatku vody, ktorá rastlinám najviac škodí. Dobrou správou je, že existuje niekoľko overených spôsobov, ako týmto problémom predchádzať a zabezpečiť, aby kry prežili zimu v čo najlepšej kondícii.
Prečo sú vždyzelené rastliny v zime zraniteľnejšie?
Na rozdiel od opadavých rastlín vždyzelené kry nezastavujú transpiráciu, teda odparovanie vody cez listy. Keď je pôda zamrznutá, korene nedokážu prijímať vlhkosť. Výsledkom je fyziologické sucho, ktoré sa často prejaví hnednutím koncov listov či ihličia, ich žltnutím alebo opadávaním.
Tento jav sa odborne označuje ako zimné vysychanie (niekedy aj „zimné spálenie“) a patrí medzi najčastejšie zimné poškodenia vždyzelených drevín. Vyskytuje sa najmä počas:
- slnečných, ale mrazivých dní
- silného vetra
- dlhodobého premrznutia pôdy
Ako znížiť riziko poškodenia vetrom a slnkom
1. Výber správneho stanovišťa
Najspoľahlivejšou prevenciou je umiestniť rastliny na miesto, ktoré je chránené pred studenými severnými a západnými vetrami. Ideálne sú priestory pri dome, múriku alebo plote. Pre mnohé druhy je lepší polotieň, najmä tam, kde bývajú v zime slnečné, ale veľmi chladné dni.
2. Dočasné vetrolamy
Ak už máte kry vysadené, môžete im vytvoriť jednoduchú ochranu:
- jutovinová zástena
- rákosová rohož
- tieniaca sieť
Materiál upevnite na kolíky tak, aby chránil celú rastlinu. Dôležité je, aby zakrytie nebránilo prúdeniu vzduchu, pretože úplné uzavretie môže podporiť vznik plesní.
3. Ochrana pred zimným slnkom
Zimné slnko dokáže zahriať pletivá, ktoré následne v noci prudko premrznú. Opakované cykly rozmŕzania a zamŕzania môžu poškodiť bunky listov aj kôru na mladých výhonkoch. Tienenie (napr. jutou) v najväčších mrazoch pomáha tento efekt zmierniť.
Ochrana začína v pôde: korene rozhodujú o prežití
Mulčovanie
Jedným z najúčinnejších krokov je hrubá vrstva mulča (5–10 cm).
Použiť môžete:
- drevnú štiepku
- kôru
- suché lístie
- ihličie
Mulč:
- stabilizuje teplotu pôdy
- spomaľuje jej premŕzanie
- znižuje odparovanie vody
- chráni jemné povrchové korienky
Zálievka pred zimou
Ak je jeseň suchá, vždyzelené kry potrebujú hlbokú predzimnú zálievku.
Rastlina sa tak nasýti vodou, ktorá jej pomôže prečkať zimné obdobie.
V zime sa zalieva iba vtedy, keď:
- pôda nie je zamrznutá
- teplota stúpne aspoň niekoľko stupňov nad nulu
- dlhodobo neprší ani nesneží
To platí najmä pre suché zimy na juhozápade Slovenska alebo v oblastiach so zníženými zrážkami.
Ako postupovať pri extrémnych mrazoch?
Keď meteorológovia hlásia veľmi nízke teploty, je vhodné rastliny dočasne prikryť. Najlepší materiál je netkaná textília, ktorá:
- prepúšťa vzduch
- nehromadí vlhkosť
- necháva rastlinu dýchať
Staré deky či fólie nie sú ideálne – v kontakte s listami môžu po premrznutí poškodiť pletivá. Najlepšie je vytvoriť jednoduchý rám, aby sa kryt priamo nedotýkal rastliny.
Táto krátkodobá ochrana dokáže výrazne znížiť zimné straty hlavne pri mladých výsadbách.
Ak rastlinám venujete trochu pozornosti ešte pred prvými mrazmi, odvďačia sa vám nielen tým, že prežijú zimu bez väčšej ujmy. Na jar budú mať krajší vzhľad, väčšiu vitalitu a rastúci potenciál do ďalšej sezóny. Správna zimná ochrana patrí medzi opatrenia s najvyššou návratnosťou – zvlášť pri drahších alebo citlivejších druhoch vždyzelených krov.