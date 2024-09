Jar sa začína na jeseň výsadbou cibuľovín – využite toto obdobie na oživenie vašej záhrady

Jesenné mesiace sú ideálne na výsadbu cibuľovín, ktoré na jar rozžiaria vašu záhradu pestrými farbami. Dobrá príprava a plánovanie vám prinesú bohatý záhon plný kvetov.

Ako správne sadiť cibuľoviny?

Správna hĺbka výsadby je kľúčová pre úspešné pestovanie cibuľovín. Všeobecne platí, že cibuľu by sme mali sadiť do hĺbky dvojnásobku až trojnásobku jej výšky. Dôležitá je tiež vzdialenosť medzi jednotlivými cibuľami – napríklad tulipány by mali mať medzi sebou aspoň trojnásobok priemeru cibule. V záhradách často sadíme cibule do skupín, kde sa najlepšie uplatnia, ak ich je desať a viac z jedného druhu.

Pri výsadbe väčších záhonov sa osvedčuje najskôr odobrať vrstvu zeminy na požadovanú hĺbku a uložiť ju na plachtu vedľa záhonu. Dno záhonu potom prekypríme, rovnomerne rozmiestnime cibule, jemne ich zatlačíme do pôdy a opatrne ich zasypeme. Je dôležité, aby cibule zostali v správnej polohe, inak ťažko vzchádzajú.

Cibuľoviny, ktoré si zaslúžia pozornosť:

Narcisy (Narcissus)

Narcisy sú veľmi obľúbené kvety, ktoré na jednom stanovišti vydržia aj niekoľko rokov a navyše nie sú obľúbenou pochúťkou pre hraboše a iné hlodavce. Môžeme ich sadiť do trávnika v skupinách, pričom trávnik okolo nich kosíme až do chvíle, keď listy zožltnú, čo zabezpečí každoročné pravidelné kvitnutie. Výborne vyzerajú aj ako podrast pred okrasnými kríkmi. V čase kvitnutia sú kríky ešte bez listov, čo umožňuje narcisom získať dostatok svetla. Žlté a biele kvety krásne kontrastujú s tmavým pozadím vždyzelených kríkov.

Rybíky (Fritillaria imperialis)

Rybík cisársky patrí medzi najefektívnejšie jarné cibuľoviny. Na vysokej stonke sa rozvíja až dvanásť zvončekovitých kvetov, ktoré zaujmú svojimi výraznými oranžovými žilkovanými okvetnými lístkami. Cibule rybíka sadíme do hĺbky 15–25 cm s rozostupom 25–30 cm. Prvý rok po výsadbe sa odporúča osadené miesto prikryť rašelinou. Rastliny počas vegetačného obdobia až do obdobia kvitnutia potrebujú dostatok vody a presádzame ich zvyčajne po 4–5 rokoch.

Modrice (Muscari)

Modrica je nenáročná cibuľovina, ktorá dobre znáša polotieň aj tienisté miesta. Zvyčajne sa sadí vo väčších skupinách spolu s inými cibuľovinami. Veľmi pekne vyzerajú modrice vysadené pod okrasnými kríkmi a stromami, kde môžu vytvoriť pôsobivú modro kvitnúcu „rieku“. Okrem modrej farby sú k dispozícii aj odrody s bielymi, ružovými či inak sfarbenými kvetmi.

Na jar sadíme, na jeseň zbierame

Jeseň je obdobím, keď sadíme jarné cibuľoviny, zatiaľ čo gladioly pripravujeme na zimný spánok. Gladioly v tomto období ukončujú svoju vegetáciu a ich kvety dokvitajú. Keď rastliny začnú žltnúť, prichádza čas na vyrývanie hľúz, ich očistenie od zeminy a skrátenie stonky čo najnižšie, čím zabránime prenosu infekcie.

Hľuzy necháme vyschnúť na vzdušnom mieste pri izbovej teplote okolo 20 °C. Keď ide stará hľuza ľahko oddeliť od nových, znamená to, že sú dostatočne suché a pripravené na uskladnenie. Uchovávame ich v papierových sáčkoch alebo škatuliach označených názvom odrody. V prípade väčšieho množstva ich môžeme skladovať v dvoch vrstvách v košoch. Vhodné miesto na prezimovanie by malo byť suché a teplota by sa mala pohybovať okolo 10 °C, nemala by však klesnúť pod 5 °C. Drobné hľuzy a brut priamo uložíme na skladovanie v papierovom sáčku bez predchádzajúceho sušenia.

Takýmto spôsobom si zabezpečíte nielen krásnu jarnú záhradu, ale aj zdravé a silné cibuľoviny pre ďalšiu sezónu.