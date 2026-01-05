Januárový výsev paprík. Bez tohto kroku budú sadenice slabé a vytiahnuté

sadenie papriky Foto: www.shutterstock.com

Mnohí záhradkári netrpezlivo čakajú, kedy sa budú môcť vrátiť na záhon, no sezóna pestovania paprík sa v skutočnosti začína už počas zimy. Papriky patria medzi zeleninu s najdlhším vegetačným obdobím – od výsevu po prvú úrodu môže prejsť 120 až 180 dní, podľa odrody. Preto je skorý výsev úplne opodstatnený.

Prečo sa papriky vysievajú už v januári?

Papriky klíčia pomaly a majú dlhú fázu tvorby prvých listov. Ak ich záhradkár vysieva až v marci alebo apríli, rastliny často nestihnú vytvoriť dostatočný koreňový systém ani kvety pred presadením na záhon.

Fakt:
✔ Optimálny termín výsevu pre väčšinu paprík je od začiatku januára do konca februára, podľa toho, či bude rastlina pestovaná v skleníku alebo na vonkajšej pôde.

Podmienky musia byť stabilné: paprika je teplomilná rastlina

Paprika pochádza z tropických a subtropických oblastí Ameriky, a preto je citlivá na:

  • nízke teploty (pri pod 12 °C sa rast takmer zastavuje)
  • kolísanie teplôt
  • nedostatok svetla, ktorý v zime predstavuje najväčší problém

Ak rastlina po vyklíčení nemá dostatok svetla, no stále má vysokú teplotu, reaguje tým, že sa nadmerne vytiahne. Vznikne tak dlhá, tenká, slabá stonka – sadenica, ktorá neskôr ťažko prežije presádzanie.

Substrát musí byť ľahký, vzdušný a priepustný

Najvhodnejší substrát pre výsev paprík:

  • je špeciálny výsevný substrát
  • má nízky obsah živín (sadenice nepotrebujú výživu v tejto fáze)
  • je sterilný, aby sa znížilo riziko plesní a chorôb
  • dobre prepúšťa prebytočnú vodu

Dôležité:
Substrát treba pred výsevom zohriať na izbovú teplotu. Studený substrát výrazne spomaľuje klíčenie.

Optimálna teplota pre klíčenie: 24–26 °C

Klíčenie paprík je najrýchlejšie pri teplote okolo 25 °C.
Nižšia teplota proces spomaľuje, príliš vysoká (nad 30 °C) môže naopak klíčivosť znižovať.

Najlepšie je nádobky umiestniť:

  • na vyhrievanú podložku
  • nad radiátor (ale nie naň priamo)
  • do miestnosti s konštantnou teplotou

Pri správnej teplote sa klíčky objavia zvyčajne 7–14 dní po výseve.

Kľúčový moment: čo urobiť, keď sa objavia prvé lístky

Tu prichádza zásadná informácia, ktorú mnohí záhradkári nepoznajú:

Po vyklíčení už papriky nepotrebujú toľko tepla, ale potrebujú maximum svetla.

Ak ostanú v teple 24–26 °C, no svetla je málo (čo je v januári a februári bežné), rastliny sa začnú rýchlo naťahovať.

Odborne odporúčaný postup:

Možnosť 1: Prisvecovať

Používa sa LED svetlo s bielym alebo modro-červeným spektrom.
Svetlo by malo svietiť 12–14 hodín denne, ideálne v pravidelnom cykle.

Možnosť 2: Znížiť teplotu

Teplota sa po vyklíčení znižuje na 18–20 °C.
Pri nižšej teplote rastlina:

nerastie do výšky

posilňuje stonku

vytvára silnejší koreňový systém

Toto je vedecky overená metóda prevencie vytiahnutých sadeníc.

Vetranie zabráni plesniam

Zvlhčený vzduch + stabilná teplota = ideálne prostredie pre plesne na povrchu substrátu.

Preto je dôležité:

  • pravidelne vetrať miestnosť
  • nenechať kondenzovanú vodu na krycích fóliách či miniskleníkoch
  • polievať mierne, najlepšie rozprašovačom

Domáce sadenice = silnejšia úroda

Hoci pestovanie paprík od januára vyžaduje trpezlivosť, výsledok stojí za to. Sadenice vypestované doma:

  • lepšie znášajú presádzanie
  • rýchlejšie rastú po vysadení
  • prinášajú skôr kvety a plody
  • sú menej náchylné na choroby ako rastliny z obchodov

Práve skorá a dôsledná starostlivosť v prvých týždňoch rastu rozhoduje o tom, aké papriky budeš zbierať v lete.

