Jablková torta z panvice hotová za pár minút. Výsledok vás milo prekvapí!

Keď sa vám nechce zapínať rúru alebo jednoducho nemáte chuť na zdĺhavé pečenie, tento bleskový jablkový koláč z panvice príde vhod.
Pripomína obrátený koláč, no pripravuje sa ako veľká nadýchaná palacinka priamo na sporáku. Karamelizované jablká mu dodajú krásnu vôňu aj jemnú sladkosť. Je to dezert, ktorý zmizne skôr, než stihne vychladnúť.
Jablková torta z panvice – jednoduchá a rýchla
Príprava v panvici je výborným riešením, ak nemáte veľa kuchynského vybavenia alebo nechcete zbytočne rozpaľovať rúru.
Za pár minút tak máte teplý ovocný dezert, ktorý si môžete upraviť podľa zásob v kuchyni. Ak nemáte jablká, rovnako chutná bude aj verzia s hruškami, slivkami či dokonca s ananásom.
Čo budete potrebovať?
Tvorcovia z kanála Quick and easy dessert recipes ukazujú, že príprava je naozaj jednoduchá a prekvapivo rýchla:
Video:
Ako pripraviť jablkovú tortu na panvici – postup
Na karamelizované ovocie:
- 1 jablko bez jadierok, nakrájané na tenké plátky
- 20 g masla
- 1 lyžica kryštálového cukru (môže byť aj hnedý pre výraznejšiu karamelovú chuť)
Maslo najskôr rozpustite na panvici, posypte cukrom a na veľmi miernom ohni nechajte rozpúšťať.
Keď sa cukor začne meniť na jemný karamel, poukladajte na dno panvice plátky jablka. Na malom plameni ich nechajte z jednej strany skaramelizovať a panvicu stiahnite z ohňa.
Na cesto budete potrebovať:
- 1 vajce
- 50 g cukru
- trochu nastrúhanej citrónovej kôry
- 50 ml oleja
- 100 ml mlieka
- 150 g hladkej múky
- 8 g prášku do pečiva
Vajce s cukrom a citrónovou kôrou premiešajte. Pridajte olej, mlieko a následne postupne zapracujte preosiatu múku s práškom do pečiva.
Cesto má byť riedke, hladké a bez hrudiek.
Panvicu s jablkami vráťte na sporák a zalejte ich pripraveným cestom. Povrch zarovnajte, ak chcete, môžete pridať kúsky čokolády, prikryte pokrievkou a na miernom ohni pečte približne 20 minút.
Potom koláč jemne otočte, nechajte ešte 5 minút zapekať pod pokrievkou a dezert je hotový.
Podávanie
Tento typ koláča chutí výborne samotný, ale ak pridáte kopček vanilkovej zmrzliny alebo polevu z karamelového sirupu, posuniete ho na úplne inú úroveň. Vychutnáte si ho pri káve aj ako sladké raňajky.