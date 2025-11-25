Inteligentné cesty bojujú so zimou. Technológie dnes dokážu odhaliť poľadovicu skôr, než si ju všimne vodič

zima Foto: depositphotos.com

Zimná údržba na Slovensku prešla za posledné roky citeľnou modernizáciou. Dnešní cestári už nie sú odkázaní len na tradičné vizuálne kontroly či telefonické hlásenia z terénu. O tom, čo sa deje na cestách, informujú čoraz presnejšie digitálne systémy, ktoré dokážu upozorniť na rizikové úseky v momente, keď sa začnú meniť podmienky.

Kombinácia meteorologických údajov, kamier a inteligentných meracích bodov pomáha zasiahnuť skôr, než sa na vozovke objaví pevná vrstva ľadu. Aj keď nie je digitalizácia zimnej údržby na Slovensku všade rovnaká, trend je jasný – krajina postupne prechádza od reaktívnych zásahov k systematickému monitoringu a prevencii.

Video: Ako vzniká predpoveď počasia

Technológie, ktoré dnes cestári využívajú

Meteostanice pozdĺž ciest a priechodov

Slovenská správa ciest (SSC) aj Národná diaľničná spoločnosť (NDS) prevádzkujú rozsiahlu sieť meteostaníc.
Tie merajú:

  • teplotu vzduchu
  • teplotu povrchu vozovky
  • vlhkosť
  • zrážky
  • rýchlosť a smer vetra

Meteostanice sú umiestnené najmä na horských prechodoch, diaľniciach a úsekoch so zvýšeným rizikom poľadovice. Dáta sa odosielajú do centrálnych systémov, kde pomáhajú plánovať zásahy ešte predtým, než sa počasie prudko zmení.

Kamery, ktoré odhalia stav ciest v reálnom čase

Traffic kamery sú na Slovensku jedným z najspoľahlivejších zdrojov informácií o aktuálnych podmienkach.
Zábery sú verejne dostupné na stránkach.

Vodiči vďaka nim vidia:

  • či sa v danom úseku už posýpa
  • či je vozovka mokrá, suchá alebo zasnežená
  • aktuálnu viditeľnosť
  • stav premávky

Pre cestárov sú tieto kamery kľúčové najmä pri rýchlych výkyvoch počasia, keď každá minúta môže rozhodnúť o bezpečnosti vodičov.

Senzory v povrchu vozovky – doplnková technológia

Na niektorých slovenských diaľniciach a mostoch sú zabudované aj povrchové čidlá, ktoré merajú teplotu vozovky priamo v asfalte.
Ich výskyt je však zatiaľ obmedzený a technológia sa rozširuje postupne – predovšetkým tam, kde dochádza k častému zľadovateniu.

Tieto senzory nefungujú plošne, no tam, kde sú nainštalované, pomáhajú cestárom predvídať rizikové miesta presnejšie než bežná meteostanica.

Ako cestári pracujú s dátami

Získané údaje sa zhromažďujú v digitálnych platformách, ktoré majú k dispozícii dispečeri.
Na ich základe dokážu:

  • plánovať výjazdy posýpacích vozidiel
  • vyhodnotiť, ktoré úseky budú najskôr potrebovať zásah
  • optimalizovať množstvo posypového materiálu
  • sledovať efektivitu už vykonaných zásahov

Dispečing už dávno nie je len o telefónoch a vysielačkách – ide o komplexný proces založený na údajoch, ktoré sa menia z minúty na minútu.

Informácie pre vodičov aj záchranárov

Zimná údržba už nie je len interný proces správcov ciest.
Dáta z meteostaníc a kamier sú dostupné aj verejnosti:

Vodiči tu nájdu:

  • stav povrchu ciest
  • upozornenia na poľadovicu
  • informácie o zjazdnosti horských priechodov
  • dáta o premávke a počasí

Záchranné zložky zase využívajú kombináciu meteorologických informácií a kamerových záznamov pri plánovaní trás počas zásahov v náročných podmienkach.

Budúcnosť zimnej údržby na Slovensku: viac prevencie, menej prekvapení

Digitalizácia zimnej údržby postupuje každým rokom dopredu. Aj keď Slovensko ešte nedosahuje úroveň niektorých českých projektov, trend je jasný:

  • viac inteligentných meracích systémov
  • viac online dát pre vodičov
  • lepšie prepojenie dispečingu s obcami, mestami a záchrannými službami

Cieľom je zasahovať skôr, než sa riziko stane hrozbou. A práve to je smer, ktorým sa moderná zimná údržba vyvíja – aj u nás.

