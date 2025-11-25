Inteligentné cesty bojujú so zimou. Technológie dnes dokážu odhaliť poľadovicu skôr, než si ju všimne vodič

Zimná údržba na Slovensku prešla za posledné roky citeľnou modernizáciou. Dnešní cestári už nie sú odkázaní len na tradičné vizuálne kontroly či telefonické hlásenia z terénu. O tom, čo sa deje na cestách, informujú čoraz presnejšie digitálne systémy, ktoré dokážu upozorniť na rizikové úseky v momente, keď sa začnú meniť podmienky.
Kombinácia meteorologických údajov, kamier a inteligentných meracích bodov pomáha zasiahnuť skôr, než sa na vozovke objaví pevná vrstva ľadu. Aj keď nie je digitalizácia zimnej údržby na Slovensku všade rovnaká, trend je jasný – krajina postupne prechádza od reaktívnych zásahov k systematickému monitoringu a prevencii.
Technológie, ktoré dnes cestári využívajú
Meteostanice pozdĺž ciest a priechodov
Slovenská správa ciest (SSC) aj Národná diaľničná spoločnosť (NDS) prevádzkujú rozsiahlu sieť meteostaníc.
Tie merajú:
- teplotu vzduchu
- teplotu povrchu vozovky
- vlhkosť
- zrážky
- rýchlosť a smer vetra
Meteostanice sú umiestnené najmä na horských prechodoch, diaľniciach a úsekoch so zvýšeným rizikom poľadovice. Dáta sa odosielajú do centrálnych systémov, kde pomáhajú plánovať zásahy ešte predtým, než sa počasie prudko zmení.
Kamery, ktoré odhalia stav ciest v reálnom čase
Traffic kamery sú na Slovensku jedným z najspoľahlivejších zdrojov informácií o aktuálnych podmienkach.
Zábery sú verejne dostupné na stránkach.
Vodiči vďaka nim vidia:
- či sa v danom úseku už posýpa
- či je vozovka mokrá, suchá alebo zasnežená
- aktuálnu viditeľnosť
- stav premávky
Pre cestárov sú tieto kamery kľúčové najmä pri rýchlych výkyvoch počasia, keď každá minúta môže rozhodnúť o bezpečnosti vodičov.
Senzory v povrchu vozovky – doplnková technológia
Na niektorých slovenských diaľniciach a mostoch sú zabudované aj povrchové čidlá, ktoré merajú teplotu vozovky priamo v asfalte.
Ich výskyt je však zatiaľ obmedzený a technológia sa rozširuje postupne – predovšetkým tam, kde dochádza k častému zľadovateniu.
Tieto senzory nefungujú plošne, no tam, kde sú nainštalované, pomáhajú cestárom predvídať rizikové miesta presnejšie než bežná meteostanica.
Ako cestári pracujú s dátami
Získané údaje sa zhromažďujú v digitálnych platformách, ktoré majú k dispozícii dispečeri.
Na ich základe dokážu:
- plánovať výjazdy posýpacích vozidiel
- vyhodnotiť, ktoré úseky budú najskôr potrebovať zásah
- optimalizovať množstvo posypového materiálu
- sledovať efektivitu už vykonaných zásahov
Dispečing už dávno nie je len o telefónoch a vysielačkách – ide o komplexný proces založený na údajoch, ktoré sa menia z minúty na minútu.
Informácie pre vodičov aj záchranárov
Zimná údržba už nie je len interný proces správcov ciest.
Dáta z meteostaníc a kamier sú dostupné aj verejnosti:
Vodiči tu nájdu:
- stav povrchu ciest
- upozornenia na poľadovicu
- informácie o zjazdnosti horských priechodov
- dáta o premávke a počasí
Záchranné zložky zase využívajú kombináciu meteorologických informácií a kamerových záznamov pri plánovaní trás počas zásahov v náročných podmienkach.
Budúcnosť zimnej údržby na Slovensku: viac prevencie, menej prekvapení
Digitalizácia zimnej údržby postupuje každým rokom dopredu. Aj keď Slovensko ešte nedosahuje úroveň niektorých českých projektov, trend je jasný:
- viac inteligentných meracích systémov
- viac online dát pre vodičov
- lepšie prepojenie dispečingu s obcami, mestami a záchrannými službami
Cieľom je zasahovať skôr, než sa riziko stane hrozbou. A práve to je smer, ktorým sa moderná zimná údržba vyvíja – aj u nás.