Inštalatéri sú nahnevaní, nemajú čo robiť. Slováci objavili geniálny spôsob, ako skoncovať s vodným kameňom

Vodný kameň je postrach takmer každej domácnosti. Tieto nevzhľadné usadeniny sa vytvárajú nielen na rýchlovarných kanviciach či vodovodných batériách, ale aj v kúpeľni, v dreze alebo v spotrebičoch typu práčka. Mechanické čistenie vodného kameňa síce môže na prvý pohľad pomôcť, no pri nešetrnom zaobchádzaní si môžete spotrebič poškodiť. V obchodoch nájdete množstvo produktov určených na odstránenie vodného kameňa, avšak dá sa to zvládnuť aj lacnejšími a prírodnejšími alternatívami. Nasledujúce metódy si poradia aj s veľmi odolnými usadeninami, pričom v porovnaní so špeciálnymi čistiacimi prípravkami vyjdú oveľa lacnejšie.

Ocot ako prvá pomoc pri vodnom kameni

Ocot je jeden z najúčinnejších prírodných pomocníkov v boji proti vodnému kameňu. Použiť ho môžete napríklad na čistenie vodovodných batérií. Stačí ho zmiešať s vodou v pomere 1 : 1 a túto zmes preliať do nádoby s rozprašovačom. Následne ju aplikujte na batériu, nechajte chvíľu pôsobiť a utrite handričkou alebo papierovou utierkou. Keď máte dočinenia s odolnejšími usadeninami, prípravok môžete nechať pôsobiť aj celú noc – ale opatrne, najmä pri chrómových a lesklých povrchoch, ktoré by mohli byť pri veľmi častom čistení octom poškodené.

Ocot v kombinácii s jedlou sódou

Ocot sám o sebe dokáže zázraky, ale ak ho spojíte s jedlou sódou, vytvoríte čistiacu „superzmes“ schopnú odstrániť vodný kameň aj zo sprchového kúta alebo sklenených plôch v kúpeľni. Postup je jednoduchý: zmiešajte ocot s jedlou sódou, roztok prelejte do rozprašovača a nastriekajte na postihnuté miesto. Po pár minútach pôsobenia opláchnite vodou, prípadne vyleštite suchou handričkou. Nielenže zmizne vodný kameň, ale kúpeľňa bude pôsobiť sviežo a čistotne.

Ocot namiesto aviváže v práčke

Aj keď to môže znieť neobvykle, ocot sa skvele uplatní aj pri údržbe práčky. Stačí naliať menšie množstvo (napríklad pol deci) do priehradky určenej na aviváž. Mnohých môže odradiť predstava, že bielizeň bude po vypraní zapáchať, no nemusíte sa obávať – počas sušenia vôňa octu jednoducho vyprchá. Navyše, ocot pomáha rozpúšťať minerály a zabraňuje tak usádzaniu vodného kameňa na dôležitých súčastiach práčky. Ak chcete ešte dôkladnejšiu údržbu, skúste raz do mesiaca naliať do bubna pol litra octu a pustiť pranie na 90 °C bez bielizne. Táto prevencia šetrí peniaze, ktoré by ste inak minuli na opravy či výmenu spotrebičov.

Domáci čistič sanitárneho vybavenia

Umývadlo, vaňa a ďalšie kusy sanity sú často vystavené tvrdej vode, čo vedie k nepekným bielym alebo sivastým škvrnám. Jeden z najefektívnejších domácich čističov vyrobíte zmiešaním octu a citrónovej šťavy. Najlepšie je dať ich opäť do rozprašovača, aplikovať na znečistené miesto a nechať pôsobiť cez noc. Nasledujúce ráno povrchy opláchnite teplou vodou a v prípade potreby preleštite handričkou – lesk bude zaručený. Ak hľadáte rýchly a účinný spôsob, ako vyčistiť záchodovú misu, nalejte do nej na noc dva poháre octu. Na druhý deň stačí spláchnuť a dočistiť štetkou – toaleta bude ako nová.

Vodný kameň môže v dlhodobom horizonte negatívne ovplyvniť fungovanie rôznych domácich spotrebičov a zhoršiť estetiku našich domácností. Kombinácia octu, citrónu a jedlej sódy predstavuje jednoduché, lacné a ekologické riešenie na väčšinu problémov s usadeninami. Navyše, takýmto prírodným spôsobom menej zaťažujete životné prostredie a nemusíte neustále kupovať špeciálne prípravky alebo čistiace tablety. Vďaka tomu ušetríte nielen peniaze, ale aj nervy s nefunkčnými spotrebičmi a nekonečným bojom s nevzhľadným povlakom na rôznych povrchoch.