Inšpirácia: Najkrajšie zimné truhlíky. Tieto kvety milujú chlad, ľad aj sneh!

Jemné kvety a krásne farby nemusia z vašich okien zmiznúť ani počas zimy. Existujú rastliny, ktorým mráz neprekáža – práve naopak, v chladnom období doslova žiaria.
Oživte nimi okenné truhlíky a doprajte si pohľad na kvety aj v čase, keď príroda oddychuje.
Zima so sebou prináša menej slnka, sivé dni a často aj pochmúrnu náladu. Chýbajú rozkvitnuté lúky, svieža zeleň stromov či pestré kvety na parapetoch.
Našťastie, rastlinný svet ponúka niekoľko odolných krásavíc, ktoré sa nezľaknú snehu ani ľadu. Ich kvety vám dodajú energiu a dobrú náladu aj počas najchladnejších mesiacov.
Vresy – klasika, ktorá nesklame
Vresy patria medzi elegantné a mimoriadne odolné rastliny. Skvelo zvládajú aj zimné obdobie a potešia širokou paletou farieb. Ich pestovanie nie je náročné a drobné kvietky dokážu prežiť aj silnejšie mrazy. Navyše kvitnú prakticky počas celej zimy.
Pri výsadbe do truhlíka je dobré myslieť na to, že vresy obľubujú kyslú a dobre priepustnú pôdu. Nevyžadujú častú zálievku, no úplné preschnutie im rozhodne neprospieva.
Kristova ruža – nežná kráľovná zimy
Ďalšou rastlinou, ktorá dokáže rozžiariť zimné truhlíky, je čemerica čierna, známa aj ako Kristova ruža (Helleborus niger). Kvitne od decembra do januára a zaujme jemnými bielymi kvetmi.
Veľmi obľúbené sú aj iné druhy čemeríc, ktoré ponúkajú kvety v ružových až purpurových odtieňoch.
Kristova ruža bola odpradávna cenená nielen pre svoju krásu. Starí liečitelia jej pripisovali priaznivé účinky na ľudský organizmus – vraj pomáhala pri srdcových problémoch a uľavovala od duševných ťažkostí.
Rovnako ako vresy, aj čemerice sú nenáročné na starostlivosť. Pre zdravý rast potrebujú humóznu pôdu bohatú na vápnik.
Krásnohlávek – strieborný šperk zimy
Táto elegantná rastlina bez kvetov vyzerá, akoby ju vytvorila samotná pani zima. Krásnohlávek, nazývaný aj drôtovec (Leucophyta brownii), má prekvapivo pôvod v Austrálii, nie v chladných severných krajoch.
Zaujímavosťou je, že v skutočnosti nejde o typickú zimnú rastlinu – mrazy príliš neobľubuje.
Napriek tomu sa u nás často vysádza do zimných truhlíkov, pretože si aj po premrznutí zachováva svoj striebristý, krehký vzhľad a pôsobí dekoratívne počas celej zimy.
Okrasná kapusta – netradičná, no neprehliadnuteľná
Možno pôsobí trochu robustnejšie, no jej farebné variácie dokážu vyčariť úsmev a potešiť oko. Okrasná kapusta je mimoriadne odolná rastlina, ktorá zvládne aj silné mrazy bez ujmy.
V truhlíku na okne vám tak môže robiť radosť nielen v zime, ale pokojne až do neskorej jari.