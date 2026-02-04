Huby „plíšky“ môžu zachraňovať ľudské životy. Rastú na čučoriedkach a dokážu ničiť smrteľne nebezpečných parazitov

Huby známe ako plíšky (rod Exobasidium) patria medzi organizmy, s ktorými sa človek bežne stretáva v prírode, no bez toho, aby im venoval pozornosť. Dlhé roky ich poznali najmä odborníci na huby a pestovatelia — a to zväčša v negatívnom zmysle. Tieto huby totiž napádajú rastliny, najmä čučoriedky či rododendrony, a spôsobujú nežiaduce poškodenie listov aj plodov.
Najnovšie vedecké poznatky však ukazujú, že práve tieto nenápadné rastlinné parazity môžu skrývať mimoriadne hodnotné molekuly s potenciálom raz pomôcť v boji proti závažným tropickým chorobám.
Nové zistenia zásadne menia pohľad na plíšky
Vedecký tím, ktorý sa venoval štúdiu sekundárnych metabolitov týchto húb, upozorňuje, že celý rod Exobasidium je napriek svojmu rozsahu stále málo prebádaný. A práve to je prekvapujúce, pretože najnovšie experimenty ukázali, že látky produkované plíškami majú výrazný antiparazitický účinok.
V laboratórnych in vitro testoch vykázali metabolity týchto húb vysokú účinnosť proti parazitom rodu Leishmania a Trypanosoma — pôvodcom leishmaniózy a spavej choroby.
Najväčším prekvapením bolo, že účinok sa prejavil už pri veľmi nízkych koncentráciách, neraz dokonca výraznejšie než účinok súčasne používaných liekov.
Účinné, ale toxické: prekážka, ktorá nemusí byť problémom
Hoci novoobjavené látky pôsobia na parazity mimoriadne silno, vykazujú aj toxické vlastnosti, čo vylučuje ich priame využitie ako liekov.
To však nepredstavuje uzavretú cestu — skôr dôležitý ukazovateľ, ako pristupovať k ďalšiemu výskumu. Toxické molekuly totiž často inšpirujú chemikov k tvorbe bezpečnejších derivátov s podobným účinkom, ktoré možno jedného dňa prejdú klinickým vývojom.
Ako vedci odhalili štruktúru nových látok
Nové molekuly, pomenované ako gunaciny, bolo potrebné presne chemicky charakterizovať. Tento proces zahŕňal:
- röntgenovú kryštalografiu
- viacero spektroskopických analýz
- hmotnostnú spektrometriu
Ide o techniky, ktoré si vyžadujú špičkové prístroje a vysokú odbornosť. Samotná príprava vzoriek, izolácia metabolitov a ich identifikácia predstavujú časovo náročný proces. A pritom je to iba úvodná fáza, ktorá predchádza akémukoľvek vývoju liečiv.
Cesta od prvotného laboratórneho objavu až po bezpečný a účinný liek môže trvať roky až desaťročia — no tento prvý krok je zásadný.
Kde sa plíšky vyskytujú a prečo ich mnoho ľudí ani nepozná
Rod Exobasidium zahŕňa približne päťdesiat rôznych druhov. Ide o parazitické huby, ktoré prirodzene napádajú rastliny z čeľade vresovcovité. U nás sa s nimi možno najčastejšie stretnúť na:
- čučoriedkach
- brusniciach
- rododendronoch
Na napadnutých rastlinách vytvárajú nápadné bledé či sfarbené škvrny, ktoré pestovatelia často považujú za známku choroby.
Napriek tomu práve tieto „škodcovské“ huby môžu byť zdrojom látok s obrovským medicínskym potenciálom.
Prečo je tento objav taký dôležitý?
Leishmanióza patrí po malárii medzi najrozšírenejšie parazitárne ochorenia na svete. Jej formy môžu spôsobovať od povrchových kožných problémov až po život ohrozujúce poškodenie vnútorných orgánov.
Spavá choroba, ktorú prenášajú trypanozómy, je známa dramatickým priebehom — bez liečby prakticky vždy končí smrťou.
Práve preto je hľadanie nových účinných látok nevyhnutné. Súčasné liečivá sú často drahé, nedostupné, toxické alebo prestávajú fungovať kvôli narastajúcej rezistencii parazitov.
Objav metabolitov z plíšok predstavuje nový a sľubný smer, ktorý môže jedného dňa viesť k zásadnej zmene v liečbe týchto chorôb.
Záver: Nenápadná huba s potenciálom meniť budúcnosť medicíny
Plíšky dlho vystupovali v úlohe nepriateľov rastlín. Teraz sa ukazuje, že môžu byť zároveň zdrojom molekúl, ktoré jedného dňa pomôžu zachraňovať životy.
Výskum je stále len v začiatočnej fáze, no ak sa podarí vytvoriť bezpečné deriváty nových látok, práve táto nenápadná huba rastúca na čučoriedkach sa môže stať jedným z veľkých prelomov modernej medicíny.