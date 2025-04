Hotelová upratovačka prezradila jednoduché tajomstvo. S týmto trikom vyčistíte kúpeľňu bleskovou rýchlosťou

Udržiavanie kúpeľne v čistote patrí k základným činnostiam, ktoré sa starajú o zdravé a príjemné prostredie v domácnosti. Hoci sa môže zdať, že pravidelný dôkladný upratovací rituál zaberie veľa času, využiť sa dajú šikovné triky, vďaka ktorým ho viete skrátiť. Navyše, kúpeľňu denne navštevuje celá rodina a často sem zavítajú aj hostia, takže je dobré, aby bola vždy pripravená a reprezentatívna. Neverili by ste, aké jednoduché je udržať ju čistú už za dvadsať minút denne!

Pripravte sa

Na začiatok si nachystajte všetky čistiace prostriedky, ktoré budete počas upratovania potrebovať. Takisto si pripravte gumové rukavice, handričky, kefku na drhnutie, metlu, mop a ďalšie pomôcky, ktoré sú nevyhnutné. Tento krok vám ušetrí veľa zbytočného behania. Každá vec v kúpeľni by mala mať svoje miesto – ak niečo nájdete pohodené, vráťte to tam, kam to patrí. Zároveň do koša na bielizeň alebo priamo do práčky vytrieďte všetky špinavé uteráky, aby ste potom nemuseli strácať čas ich zbieraním.

Naneste prostriedky

Teraz prichádza na rad samotné čistenie. V prvom rade si nasaďte gumové rukavice, aby ste chránili svoje ruky, a začnite nanášať čistiace prostriedky na všetky povrchy. Nezabudnite na umývadlo, vaňu, sprchový kút či toaletu. Čistiace gély alebo spreje nechajte chvíľu pôsobiť, pretože tak sa špina lepšie uvoľní. Ak máte možnosť, napustite do vane alebo do sprchového kúta trochu horúcej vody – para pomôže s odstránením nečistôt, najmä v škárach a na ťažšie prístupných miestach.

V tejto fáze sa môžete pustiť do drhnutia a hĺbkového čistenia: vyčistite toaletu z vnútornej aj vonkajšej strany, dôkladne vydrhnite umývadlo, kachličky a všetky oblasti, kde sa môžu zachytávať baktérie či zvyšky mydla. Ak potrebujete preniknúť do užších škár okolo kohútikov alebo odtoku, využite starú zubnú kefku – tá vám umožní vyčistiť aj tie najmenšie zákutia. Potom všetko dôkladne opláchnite alebo utrite vlhkou handričkou, aby ste odstránili zvyšky čistiacich prostriedkov.

Podlaha

Po očistení všetkých povrchov sa presuňte k podlahe. Najprv ju dôkladne pozametajte alebo povysávajte. Potom si do vedra či do umývadla napustite horúcu vodu a pridajte vhodný prostriedok na umývanie podláh. Handru alebo mop dobre namočte, vyžmýkajte a postupne podlahu umyte. Ideálne je umývať ju od zadnej časti kúpeľne smerom ku dverám, aby ste si už vyčistené plochy neznečistili zbytočným chodením.

Nezabudnite na drobnosti

Aj keď máte väčšinu práce hotovú, kúpeľňa je plná miest, ktoré môžu na prvý pohľad uniknúť pozornosti. Sem patria predovšetkým kľučky na dverách, splachovadlo na toalete, samotné kohútiky či držiaky na uteráky. Tieto drobnosti sú semenišťom baktérií, preto na ne použite napríklad dezinfekčné obrúsky alebo prostriedok s obsahom alkoholu a rýchlo ich vydezinfikujte.

Nakoniec vyleštite zrkadlá a sklenené povrchy, aby na nich neostali šmuhy. Vráťte dekorácie na pôvodné miesto a na podlahu položte čistú kúpeľňovú podložku. Nezabudnite tiež priniesť čisté uteráky. Práve tento posledný detail dodá kúpeľni svieži a usporiadaný vzhľad.

Stačí 20 minút

Ak si tieto kroky naplánujete správne a nebudete zbytočne odbiehať od práce, celú kúpeľňu zvládnete vyčistiť už za 20 minút. Najdôležitejšie je mať všetky pomôcky poruke, naniesť čistiace prostriedky hneď na začiatku a využiť čas, kým pôsobia, na upratanie rôznych odložených vecí. Vďaka tejto jednoduchšej, ale pravidelnej rutine sa špina nebude hromadiť a vaša kúpeľňa bude vyzerať stále ako nová. Obráťte toto odporúčanie na realitu a uvidíte, že údržba čistoty nemusí byť vôbec stresujúcou záležitosťou.