Gran Canaria odhaľuje wellness raj. Miesto, kde sa človek zrodí nanovo

Gran Canaria patrí medzi destinácie, ktoré už dlhé roky lákajú cestovateľov nielen slnečným počasím, ale aj širokou ponukou wellness služieb. Na ostrove sa nachádza niekoľko hotelov s kvalitnými spa centrami, botanickými záhradami a špecializovanými procedúrami, ktoré môžu spríjemniť pobyt každému, kto hľadá oddych a regeneráciu.
Botanická oáza pri Hotel Cordial Mogán Playa
V južnej časti ostrova, v prístavnej dedinke Puerto de Mogán, stojí Hotel Cordial Mogán Playa. Tento hotel je známy svojou rozsiahlu botanickou záhradou, kde rastie viac ako 450 druhov subtropických rastlín. Okrem tejto výnimočnej zelene ponúka aj dva vonkajšie bazény, ktoré bývajú počas chladnejších mesiacov vyhrievané.
Hotel má vlastné wellness centrum Inagua Spa & Wellness. Návštevníci tu nájdu hydroterapiu, suché aj mokré sauny, masáže a ďalšie ošetrenia, ktoré sú zamerané na uvoľnenie a celkovú regeneráciu. Ide o miesto, kde sa darí spojiť hotelový komfort s relaxom uprostred upravenej botanickej záhrady.
Špecializované procedúry v Seaside Palm Beach
V oblasti Maspalomas sa nachádza hotel Seaside Palm Beach, ktorý je známy svojím retro dizajnom a výbornými wellness službami. Jedným z hlavných lákadiel je procedúra Pantai Luar – masáž vykonávaná pomocou horúcich bylinných vrecúšok v kombinácii s olejmi. Tento tradičný ázijský rituál patrí medzi výraznejšie relaxačné masáže, ktoré sa orientujú najmä na uvoľnenie hlbokých svalových blokád.
Súčasťou hotelového wellness centra je aj bazén so slanou vodou, sauna či soľná jaskyňa. Hotel tak ponúka príjemné prostredie pre hostí, ktorí chcú spojiť pobyt pri mori s kvalitnými relaxačnými službami.
Kvalitné wellness služby s dôrazom na pravdivé informácie
Wellness pobyty na Gran Canarii sú zaujímavé najmä tým, že v jednotlivých hoteloch nájdete rôzne typy služieb – od botanických záhrad cez špecializované masáže až po hydroterapie. Každý hotel má svoju špecifickú ponuku a hostia si môžu vybrať podľa toho, čo preferujú: či je to pokojné prostredie v zeleni, originálna masážna technika alebo tradičné spa s bazénmi a saunami.
Pri plánovaní pobytu je vždy dobré pozrieť si aktuálne informácie na stránkach hotelov, pretože jednotlivé ponuky sa môžu meniť podľa sezóny. Gran Canaria však aj pri najzákladnejšej ponuke dokazuje, že patrí medzi miesta, kde sa dá nájsť skutočne kvalitný relax.