Flexitariánstvo. Jednoduchý štýl stravovania, ktorý podporí spaľovanie aj celkové zdravie

Ak hľadáte cestu, ako jesť vyvážene, podporiť svoje zdravie a zároveň sa vyhnúť extrémnym diétam, flexitariánstvo môže byť ideálnym riešením. Nejde o striktný režim ani zákazový jedálniček, ale o flexibilný prístup k strave, ktorý uprednostňuje rastlinné potraviny, no nevylučuje ani mäso či iné živočíšne produkty.
Práve táto nekomplikovanosť je dôvodom, prečo si flexitariánstvo získalo popularitu medzi verejnosťou aj odborníkmi.
Flexitariánstvo v skratke: medzi rastlinnou a bežnou stravou
Flexitarián je človek, ktorý sa stravuje prevažne rastlinne, ale mäso ani živočíšne produkty úplne nevynecháva. Rozdiel oproti vegetariánstvu či vegánstvu je v tom, že flexibilné stravovanie nestanovuje presné pravidlá — každý si môže nájsť vlastný rytmus a množstvo mäsa, ktoré mu vyhovuje.
Základ tvoria:
- zelenina a ovocie
- celozrnné obilniny
- strukoviny
- orechy a semienka
- rastlinné oleje
- minimálne spracované potraviny
Mäso je v jedálničku skôr doplnkom, nie hlavným prvkom dňa. Mnoho ľudí prirodzene strieda dni bez mäsa s dňami, keď si ho doprajú — čo mimochodom pripomína stravovanie našich predkov.
Kvalita mäsa má vo flexitariánstve veľkú váhu
Aj keď je mäso súčasťou flexitariánskeho stravovania, dôležitý je jeho pôvod. Flexitariáni uprednostňujú produkty pochádzajúce z etických a kvalitných chovov. Ide o potraviny, ktoré zvyčajne obsahujú menej chemických prísad a môžu mať lepšiu výživovú hodnotu ako lacné alternatívy z priemyselných veľkochovov.
Zároveň sa z jedálnička obmedzujú:
- údeniny
- priemyselne spracované mäsové výrobky
- pravidelne vyprážané a grilované potraviny
ktoré sú všeobecne považované za menej prospešné pre zdravie
Prečo sa odporúča znížiť množstvo mäsa? Dôvody sú zdravotné aj ekologické
Flexitariánstvo vychádza z faktu, že nadmerná konzumácia mäsa, najmä červeného a spracovaného, môže súvisieť s vyšším rizikom rôznych civilizačných chorôb. Ide o závery, ktoré opakovane uvádzajú renomované zdravotné autority, ako napríklad WHO či Americká kardiologická asociácia.
Medzi všeobecne uznávané prínosy zníženia mäsa patria:
- lepšia kontrola hmotnosti
- zníženie hladiny LDL cholesterolu
- nižší krvný tlak
- menšie riziko rozvoja cukrovky typu 2
- podpora zdravšieho trávenia vďaka vyššiemu príjmu vlákniny
- celkovo nižšie riziko srdcovo-cievnych ochorení
Flexitariánstvo môže zároveň uľahčiť prechod k zdravšiemu stravovaniu tým, že človek nie je nútený vzdať sa obľúbených potravín úplne.
Význam pre planétu
Nie je tajomstvom, že produkcia mäsa patrí medzi ekologicky náročné odvetvia. Vyžaduje veľké množstvo vody, pôdy a energie. Preto sa vo vedeckej literatúre často zdôrazňuje, že obmedzenie živočíšnych potravín — hoci len čiastočné — môže prispieť k zníženiu environmentálnej záťaže.
Flexitariánstvo teda podporuje:
- nižšiu produkciu emisií
- menšie plytvanie zdrojmi
- udržateľnejší životný štýl
Najvýhodnejšia stránka flexitariánstva? Jednoduchosť
Flexitariánstvo si ľudia obľubujú najmä preto, že:
- nie je založené na zákazoch
- je finančne dostupné
- nevyžaduje extrémne obmedzenia
- spája výhody rastlinnej stravy s flexibilitou
Stačí postupne pridávať viac rastlinných jedál, skúšať nové recepty a z mäsa spraviť skôr príležitostnú súčasť taniera než každodennú samozrejmosť.