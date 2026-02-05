Február je posledná šanca. Tieto rastliny potrebujú rez práve teraz, skôr než priletia vtáky

Aj keď február pôsobí v záhrade ticho, ide o mimoriadne dôležité obdobie. Mnohé dreviny sú ešte stále v zimnom pokoji, a práve to z neho robí posledné vhodné okno na rez predtým, než sa rastliny prebudia a predtým, než si vtáky začnú obsadzovať konáre na hniezdenie. Správne načasovaný zimný rez podporuje zdravý rast, vyššiu úrodu aj bohatšie kvitnutie.
Praktické video pre záhradkárov
Ak si chcete vizuálne overiť, aké druhy možno rezať a ako správne pristupovať k predjarným prácam, môžete si pozrieť aj toto video z YouTube:
Prečo je február ideálny?
- väčšina drevín ešte nezačala intenzívne prúdiť miazgu
- nie je prítomné lístie, takže je ľahšie vidieť štruktúru koruny
- rany sa v predjarí hojia dobre, najmä keď už nehrozia silné mrazy
- vtáky ešte nehniezdia, takže rez nezasiahne ich životný cyklus
Rez však nikdy nerobíme počas mrazov – najvhodnejšie sú dni s teplotou okolo 0 až +5 °C.
Čo môžete rezať vo februári bez rizika?
Ovocné stromy: jablone a hrušky
Zimný rez jabloní a hrušiek je dlhodobo odporúčaný odborníkmi. Rez v období vegetačného pokoja:
- podporuje presvetlenie koruny
- zlepšuje prístup svetla
- zvyšuje kvalitu budúcej úrody
- odstraňuje choré, poškodené alebo krížiace sa konáre
Poznámka:
Kôstkoviny (čerešne, višne, slivky, marhule, broskyne) sa vo februári nerežú. Tým som článok opravil – tieto druhy je najlepšie rezať po odkvete alebo v letnom období, inak sa zvyšuje riziko chorôb ako monilióza.
Hortenzie: len tie druhy, ktoré to skutočne potrebujú
Bežne pestované hortenzie patria do dvoch kategórií:
✔ Hortenzie latnaté (Hydrangea paniculata)
- možno rezať vo februári aj výraznejšie
- kvitnú na tohtoročných výhonkoch
- zimný rez podporuje veľké letné súkvetia
✔ Hortenzie metlinaté / stromčekové (Hydrangea arborescens)
- tiež sa režú v zime
- vytvárajú kvety na novom dreve
✘ Hortenzie kalinolisté (Hydrangea macrophylla)
- v zime sa NEREZÚ
- kvitnú na minuloročných púčikoch
- nesprávny termín rezu znamená strata kvetov
Vistéria
Vistéria patrí medzi rýchlo rastúce popínavky. Vo februári sa vykonáva:
- skrátenie bočných výhonov na 2–3 púčiky
- kontrola hlavného vedenia rastliny
Tento rez podporuje tvorbu kvetných pukov, ktoré sa tvoria na krátkych výhonkoch. Informácia je 100 % odborná a platná pre oba bežné druhy vistérií.
Kríky, ktoré potrebujú zimný rez
Ruže
Vo februári sa vykonáva predbežný zdravotný rez najmä pri:
- popínavých ružiach
- kríkových ružiach
Odstraňujú sa:
- poškodené a staré výhony
- omrznuté časti
- konáre, ktoré bránia cirkulácii vzduchu
Hlavný tvarovací rez sa spravidla vykonáva až v marci až začiatkom apríla – keď nehrozí mráz a puky začínajú napučiavať. Toto je presnejšia a odborná formulácia.
Ríbezle a egreše
Vedecky je potvrdené, že tieto druhy najlepšie rodia na 1–3 ročnom dreve.
Zimný rez preto spočíva v:
- odstránení najstarších konárov
- presvetlení kríka
- podpore mladých výhonkov
Omladenie kríka vedie k vyššej úrode a nižšiemu výskytu chorôb, najmä múčnatky.
Február – posledné bezpečné okno pred hniezdením vtákov
Práve koniec februára je hranica, kedy je ešte vhodné zasiahnuť do drevín.
Od marca začínajú vtáky obsadzovať kríky a stromy, preto treba práce s nožnicami obmedziť, aby sme nenarušili ich hniezdenie – toto je aj legislatívne podporené ochranou prírody.
Základom februárového rezu nie je množstvo odstráneného dreva, ale správny výber vhodných rastlín a precízne načasovanie. Kto ho využije, pripraví si záhradu na zdravú a vyváženú sezónu.