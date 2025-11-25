Egypt otvoril Veľké egyptské múzeum. Prvýkrát ukazuje kompletný obsah Tutanchamonovej hrobky

Egypt vstupuje do novej kultúrnej éry. Pri pyramídach v Gíze sa po desaťročiach plánovania a výstavby oficiálne otvára Veľké egyptské múzeum (Grand Egyptian Museum – GEM), ktoré sa už pri svojom vzniku zaradilo medzi najambicióznejšie múzejné projekty súčasnosti. Na jednom mieste zhromažďuje desaťtisíce artefaktov staroegyptskej civilizácie a ponúka návštevníkom nové, moderné prostredie na objavovanie jej bohatstva.
Projekt, ktorý dozrieval celé generácie
Myšlienka postaviť nové národné múzeum vznikla už začiatkom 90. rokov, samotná stavba sa začala v roku 2005. Realizáciu však odďaľovali politické zmeny, finančné ťažkosti aj globálna pandémia. Napokon bol komplex dokončený okolo rokov 2023–2025 a 1. novembra 2025 ho slávnostne otvorili s účasťou mnohých zahraničných delegácií.
Budova stojí asi dva kilometre od pyramíd v Gíze a má rozlohu približne pol milióna štvorcových metrov. Moderná architektúra múzea využíva tvary a symboliku starovekého Egypta, vďaka čomu pôsobí skutočne výnimočne.
Tutanchamonova zbierka ako hlavná hviezda
Najväčšiu pozornosť púta nová stála expozícia venovaná faraónovi Tutanchamonovi. Prvýkrát v histórii je na jednom mieste vystavených takmer 5 000 predmetov z jeho hrobky, ktorú v roku 1922 objavil Howard Carter v Údolí kráľov. Ide o najväčší a najkompletnejší súbor tohto druhu na svete.
Medzi exponátmi nechýba zlatá maska, trón, šperky, výzbroj, vozy ani množstvo predmetov každodennej potreby. Zbierka ponúka jedinečný pohľad na život mladého panovníka a tiež na remeselnú vyspelosť Egypta 18. dynastie.
Dôležité je, že múmia samotného faraóna zostáva v pôvodnej hrobke v Údolí kráľov a nebola prevezená do múzea.
Monumentálna budova a moderné zázemie
GEM nie je len výstavný priestor. Súčasťou múzea sú aj najmodernejšie konzervátorské laboratóriá, klimatizované depozitáre a technológie na ochranu artefaktov, čo umožňuje starostlivosť na úrovni špičkových svetových inštitúcií.
Vstupné priestory pôsobia monumentálne — ich dominantou je obrovská socha Ramesse II., ktorá kedysi stála v centre Káhiry. Zreštaurovaná a premiestnená do Gízy dnes vytvára pôsobivé vizuálne privítanie pre návštevníkov.
Prínos pre turizmus aj vedecký výskum
Egypt očakáva, že nové múzeum bude patriť medzi jeho najvýznamnejšie turistické lákadlá a každý rok pritiahne milióny návštevníkov. V jeho okolí vzniká rozsiahla kultúrna zóna, ktorá má podporiť vzdelávanie, výskum aj medzinárodnú spoluprácu.
Múzeum ponúkne konferencie, prednášky, študijné programy a najmä nové možnosti pre egyptológov, ktorí dlhodobo upozorňujú, že moderné vybavenie im umožní posunúť výskum staroegyptských dejín opäť o krok ďalej.
Nový symbol moderného Egypta
Otvorenie Veľkého egyptského múzea je historickým momentom nielen pre Egypt, ale aj pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o civilizácie staroveku. Spojenie modernej architektúry, vedeckého zázemia a jedinečných zbierok robí z GEM jedinečné kultúrne centrum.
Krajina tým vysiela jasný odkaz: jej dedičstvo si zaslúži dôstojné miesto a je pripravená ho predstavovať svetu vo forme, aká tu doteraz nebola.