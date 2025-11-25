Digitálna hypochondria. Prečo nás internet dokáže presvedčiť, že máme vážnu chorobu?

Internet dnes poskytuje obrovské množstvo medicínskych informácií. Hoci to môže byť užitočné, pre mnohých ľudí sa z takéhoto hľadania stáva zdroj stresu. Tento jav má aj vedecký názov – digitálna hypochondria, resp. kyberchondria. Ide o situáciu, keď človek nadmerne a opakovane vyhľadáva informácie o príznakoch či chorobách a v dôsledku toho prežíva zvýšenú úzkosť.
Čo je digitálna hypochondria
Kyberchondria vzniká najmä preto, že internet neoddeľuje bežné a neškodné ťažkosti od vzácnych a závažných chorôb. Pri vyhľadávaní symptómov tak človek často natrafí na najhoršie možné scenáre, čo môže vyvolať mylný dojem, že trpí vážnou diagnózou.
Výskumy potvrdzujú, že:
- neustále vyhľadávanie zdravotných príznakov môže zvyšovať úzkosť
- ľudia majú tendenciu sústrediť sa na závažné diagnózy aj pri jednoduchých symptómoch
- opakované overovanie informácií často paradoxne zhoršuje obavy, namiesto toho, aby ich zmiernilo
Ako vzniká „cyklus strachu“
Psychológovia upozorňujú, že pri kyberchondrii sa môže rozvinúť tzv. cyklus strachu:
- Objaví sa telesný príznak (napríklad bolesť hlavy či únava).
- Človek ho začne vyhľadávať na internete.
- Narazí na závažné ochorenia, ktoré sa s ním môžu spájať.
- Zvyšuje sa úzkosť a neistota.
- V snahe upokojiť sa človek hľadá ďalšie informácie – no tie úzkosť len prehlbujú.
Tento kruh môže pokračovať veľmi dlho a negatívne vplývať na psychické prežívanie aj každodenný život.
Kto je k tomuto javu náchylnejší
Digitálna hypochondria sa môže objaviť u kohokoľvek, no riziko je vyššie u ľudí, ktorí:
- majú sklony k úzkosti alebo k obavám o zdravie
- ťažko znášajú neistotu
- často používajú internet ako hlavný zdroj informácií
- sú citliví na medicínske témy alebo majú v rodine výskyt vážnych chorôb
U niektorých jedincov môžu k rozvoju úzkosti prispieť aj sociálne siete, kde sa šíri množstvo laických interpretácií zdravotných stavov.
Digitálna hypochondria nie je to isté ako hypochondria
Aj keď oba pojmy znejú podobne, ide o rozdielne stavy:
- Hypochondria (úzkostná porucha z choroby): človek sa obáva vážnych chorôb aj bez impulzu z internetu.
- Kyberchondria: úzkosť vzniká najmä v súvislosti s nadmerným čítaním informácií online.
- Všeobecná úzkosť: môže kyberchondriu zhoršovať, no nie je jej podmienkou.
Pojmy sa môžu prekrývať, ale nejde o totožné diagnózy.
Kedy môže byť digitálna hypochondria problémom
Kyberchondria môže negatívne ovplyvniť život najmä vtedy, keď:
- človek denne trávi dlhé hodiny vyhľadávaním diagnóz
- vyhýba sa bežným aktivitám zo strachu o zdravie,
- opakovane navštevuje lekára bez vážnych dôvodov
- nedokáže sa upokojiť ani po odbornom vyšetrení
- internet používa ako hlavnú formu „diagnostiky“
V takýchto prípadoch môže ísť o významný zdroj stresu, ktorý si vyžaduje pozornosť.
Ako sa dá tento stav zvládnuť
Odborníci odporúčajú niekoľko postupov, ktoré môžu pomôcť:
1. Obmedzenie vyhľadávania symptómov
Je vhodné vyhľadávať informácie len vtedy, keď je to skutočne potrebné, a nepreháňať to.
2. Dôraz na spoľahlivé zdroje
Ak je potrebné niečo vyhľadať, je lepšie používať odborné stránky, nie diskusie a sociálne siete.
3. Konzultácia s lekárom
Internet nenahrádza odborné vyšetrenie. Najpresnejšie informácie poskytuje vždy lekár.
4. Psychologická pomoc
Pri výraznej úzkosti môže byť účinná kognitívno-behaviorálna terapia (KBT), ktorá pomáha pracovať so strachom a prerušovať cyklus nadmerného vyhľadávania.