Digitálna hypochondria. Prečo nás internet dokáže presvedčiť, že máme vážnu chorobu?

Internet dnes poskytuje obrovské množstvo medicínskych informácií. Hoci to môže byť užitočné, pre mnohých ľudí sa z takéhoto hľadania stáva zdroj stresu. Tento jav má aj vedecký názov – digitálna hypochondria, resp. kyberchondria. Ide o situáciu, keď človek nadmerne a opakovane vyhľadáva informácie o príznakoch či chorobách a v dôsledku toho prežíva zvýšenú úzkosť.

Čo je digitálna hypochondria

Kyberchondria vzniká najmä preto, že internet neoddeľuje bežné a neškodné ťažkosti od vzácnych a závažných chorôb. Pri vyhľadávaní symptómov tak človek často natrafí na najhoršie možné scenáre, čo môže vyvolať mylný dojem, že trpí vážnou diagnózou.

Výskumy potvrdzujú, že:

  • neustále vyhľadávanie zdravotných príznakov môže zvyšovať úzkosť
  • ľudia majú tendenciu sústrediť sa na závažné diagnózy aj pri jednoduchých symptómoch
  • opakované overovanie informácií často paradoxne zhoršuje obavy, namiesto toho, aby ich zmiernilo

Ako vzniká „cyklus strachu“

Psychológovia upozorňujú, že pri kyberchondrii sa môže rozvinúť tzv. cyklus strachu:

  1. Objaví sa telesný príznak (napríklad bolesť hlavy či únava).
  2. Človek ho začne vyhľadávať na internete.
  3. Narazí na závažné ochorenia, ktoré sa s ním môžu spájať.
  4. Zvyšuje sa úzkosť a neistota.
  5. V snahe upokojiť sa človek hľadá ďalšie informácie – no tie úzkosť len prehlbujú.

Tento kruh môže pokračovať veľmi dlho a negatívne vplývať na psychické prežívanie aj každodenný život.

Kto je k tomuto javu náchylnejší

Digitálna hypochondria sa môže objaviť u kohokoľvek, no riziko je vyššie u ľudí, ktorí:

  • majú sklony k úzkosti alebo k obavám o zdravie
  • ťažko znášajú neistotu
  • často používajú internet ako hlavný zdroj informácií
  • sú citliví na medicínske témy alebo majú v rodine výskyt vážnych chorôb

U niektorých jedincov môžu k rozvoju úzkosti prispieť aj sociálne siete, kde sa šíri množstvo laických interpretácií zdravotných stavov.

Digitálna hypochondria nie je to isté ako hypochondria

Aj keď oba pojmy znejú podobne, ide o rozdielne stavy:

  • Hypochondria (úzkostná porucha z choroby): človek sa obáva vážnych chorôb aj bez impulzu z internetu.
  • Kyberchondria: úzkosť vzniká najmä v súvislosti s nadmerným čítaním informácií online.
  • Všeobecná úzkosť: môže kyberchondriu zhoršovať, no nie je jej podmienkou.

Pojmy sa môžu prekrývať, ale nejde o totožné diagnózy.

Kedy môže byť digitálna hypochondria problémom

Kyberchondria môže negatívne ovplyvniť život najmä vtedy, keď:

  • človek denne trávi dlhé hodiny vyhľadávaním diagnóz
  • vyhýba sa bežným aktivitám zo strachu o zdravie,
  • opakovane navštevuje lekára bez vážnych dôvodov
  • nedokáže sa upokojiť ani po odbornom vyšetrení
  • internet používa ako hlavnú formu „diagnostiky“

V takýchto prípadoch môže ísť o významný zdroj stresu, ktorý si vyžaduje pozornosť.

Ako sa dá tento stav zvládnuť

Odborníci odporúčajú niekoľko postupov, ktoré môžu pomôcť:

1. Obmedzenie vyhľadávania symptómov

Je vhodné vyhľadávať informácie len vtedy, keď je to skutočne potrebné, a nepreháňať to.

2. Dôraz na spoľahlivé zdroje

Ak je potrebné niečo vyhľadať, je lepšie používať odborné stránky, nie diskusie a sociálne siete.

3. Konzultácia s lekárom

Internet nenahrádza odborné vyšetrenie. Najpresnejšie informácie poskytuje vždy lekár.

4. Psychologická pomoc

Pri výraznej úzkosti môže byť účinná kognitívno-behaviorálna terapia (KBT), ktorá pomáha pracovať so strachom a prerušovať cyklus nadmerného vyhľadávania.

