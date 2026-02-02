Cyklamén po odkvitnutí nevyhadzujte. Stačí jednoduchý postup a o rok vás zaplaví dvojnásobným množstvom kvetov

Cyklámen (Cyclamen persicum a jeho kultivary) patrí medzi najkrajšie zimné izbové rastliny. Mnohí ho však považujú za „jednorazový“ kvietok – po odkvitnutí začne vädnúť, listy žltnú a rastlina pôsobí, akoby končila.
V skutočnosti však cyklámen neodumiera. Prechádza do svojho prirodzeného obdobia pokoja, ktoré je nevyhnutné pre jeho dlhodobé prežitie aj ďalšie kvitnutie.
Videonávod: ako pestovať cyklámen v nádobách
K starostlivosti o cyklámen existuje množstvo praktických rád aj vo forme videí.
Vo videu autora z kanála Rok Zahradníka nájdete ukážku základnej starostlivosti o cyklámen pestovaný v nádobe. Video sa venuje najmä praktickému postupu zalievania a vhodnému umiestneniu rastliny.
Prečo cyklámen po odkvitnutí vädne? Je to prirodzený proces
Cyklámen pochádza z oblastí s miernymi zimami a teplým suchým letom. V prírode kvitne najmä v chladnejšej časti roka, a keď začnú teploty stúpať, časti nad zemou postupne odumierajú. Hľuza ostáva živá a počas letných mesiacov odpočíva.
Preto po odkvitnutí vidíme:
- vädnutie kvetov
- žltnutie a zasychanie listov
- postupné zastavenie rastu
Tento jav je normálny a neznamená, že rastlina uhynula.
Ako sa starať o cyklámen po odkvitnutí
Aby cyklámen úspešne prešiel do letného pokoja, je potrebné výrazne zmeniť starostlivosť.
1. Obmedzte zálievku
Keď rastlina vädne, postupne znižujte polievanie, až kým substrát takmer nevyschne. Nadbytočná vlhkosť je v tomto období najväčším rizikom – hľuza môže rýchlo zhniť.
2. Žltnúce listy nechajte samé uschnúť
Listy neodstraňujte strihaním. Po úplnom vyschnutí ich jemne vykrúťte. Zabránite tak poškodeniu hľuzy.
3. Cyklámen premiestnite do chladu
Najvhodnejšia teplota počas obdobia pokoja je 10–15 °C.
Vhodné miesta:
- nevykurovaná chodba
- chladná pivnica
- tienistý balkón bez dažďa
4. Minimálna vlhkosť
Substrát by nemal byť úplne suchý mesiace po sebe, preto raz za 3–4 týždne pridajte trošku vody, aby hľuza nevyschla do tvrda.
Letný odpočinok cyklámenu
Od mája do konca leta má cyklámen prirodzený vegetačný pokoj. Kvetináč môžete umiestniť do vonkajšieho tieňa alebo do chladnej miestnosti v byte.
V lete platí:
- substrát nechajte prevažne suchý
- vyhýbajte sa prudkému slnku a dažďu
- nehnojte a nepresádzajte
Hľuza počas letných mesiacov nerastie – iba prežíva.
Prebúdzanie cyklámenu: august až september
Koncom leta sa začnú objavovať nové malé listy. To je znak, že cyklámen sa prebral z pokoja a začína novú rastovú sezónu.
V tomto období je vhodné:
- presadiť ho do čerstvého, dobre priepustného substrátu
- hľuzu umiestniť tak, aby horná tretina zostala nad povrchom pôdy
- začať opatrne zalievať, vždy iba do podmisky
- presunúť rastlinu na svetlé, chladné miesto
Cyklámen počas rastu: chlad je kľúčový
Aby cyklámen kvitol bohato a dlho, potrebuje nižšie teploty. Moderné prehriate byty mu preto nerobia dobre.
Najlepší rozsah teplôt na kvitnutie je 12–16 °C.
Ideálne miesta:
- severný parapet
- svetlá, nevykurovaná predsieň
- zasklený balkón bez mrazov
Najdôležitejšie pravidlo pri zálievke:
- Nikdy nelejte vodu na hľuzu a ani do stredu listovej ružice.
Zalieva sa výhradne do podmisky, aby sa predišlo hnilobe.
Pri dodržaní týchto podmienok môže cyklámen kvitnúť celé mesiace a často vytvorí ešte viac kvetov ako v roku, keď ste ho kúpili.
Pestovanie cyklámenu v záhrade – pozor na druh
Nie všetky cyklámeny sú vhodné do vonkajších podmienok.
Izbové cyklámeny Cyclamen persicumnie sú mrazuvzdorné a v záhrade by neprežili.
Do exteriéru patria iba zimovzdorné druhy, najmä:
- Cyclamen hederifolium
- Cyclamen coum
Tieto druhy sa vysádzajú koncom leta do humóznej, dobre priepustnej pôdy, do tieňa či polotieňa. Hľuzy sa sadia plytko, vo vzdialenosti 10–15 cm.
Zhrnutie
Cyklámen po odkvitnutí nevyhadzujte.
Je to trvácna rastlina, ktorá prechádza niekoľkomesačným obdobím pokoja.
Ak jej doprajete:
- obmedzenú zálievku
- suché a chladné miesto počas leta
- jesenné presadenie a postupné zavlažovanie
- chladné a svetlé stanovisko počas rastu
odmení sa vám každú sezónu bohatým a dlhotrvajúcim kvitnutím.