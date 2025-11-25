Cítite sa neustále vyčerpaní? Možno vášmu telu chýba dôležité „béčko“

Pocity únavy, slabosti či dlhodobej vyčerpanosti nemusia vždy súvisieť s hektickým životným štýlom. Jednou z veľmi častých, no často prehliadaných príčin môže byť aj nedostatok vitamínov skupiny B. Táto skupina vitamínov je nevyhnutná pre správne fungovanie nervového systému, tvorbu červených krviniek aj energetický metabolizmus. Ak ich telo nemá dostatok, môže to ovplyvniť nielen fyzickú kondíciu, ale aj duševnú pohodu či stav pokožky.
Vitamíny B patria medzi vo vode rozpustné látky. To znamená, že si ich telo neukladá do zásoby (s výnimkou vitamínu B12) a musí ich pravidelne prijímať v strave alebo prostredníctvom doplnkov. Sú súčasťou množstva procesov, bez ktorých by organizmus nedokázal fungovať – od získavania energie zo sacharidov a tukov až po správnu činnosť mozgu.
Prehľad vitamínov skupiny B
Táto skupina zahŕňa osem samostatných vitamínov, pričom každý z nich má v tele svoju vlastnú funkciu:
- B1 – tiamín
- B2 – riboflavín
- B3 – niacín
- B5 – kyselina pantoténová
- B6 – pyridoxín
- B7 – biotín
- B9 – kyselina listová (folát)
- B12 – kobalamín
Prečo sú vitamíny B pre telo také dôležité
Tieto vitamíny zohrávajú kľúčovú úlohu v množstve enzymatických reakcií. Ako vysvetľujú odborníci, vitamíny B pomáhajú enzýmom pri uvoľňovaní energie z prijatej potravy, podieľajú sa na metabolizme aminokyselín a zabezpečujú transport kyslíka i živín v tele.
Lekárske štúdie zdôrazňujú, že vitamíny B sú nevyhnutné pre správnu činnosť mozgu a celého nervového systému. Nedostatok niektorého z nich sa preto môže prejaviť veľmi rôznorodo – od ťažkostí so sústredením až po neurologické príznaky.
Mimoriadny význam má vitamín B12, ktorý je potrebný na tvorbu DNA a červených krviniek. Zároveň podporuje vývoj a funkciu nervových buniek. Dermatologické výskumy, ktoré publikovali britskí odborníci, upozorňujú, že hladiny vitamínov skupiny B môžu ovplyvniť aj stav pokožky, vlasov či slizníc. Ak teda niekto bojuje s opakujúcimi sa ekzémami, aftami alebo praskaním kútikov, príčinou môže byť práve deficit týchto látok.
Ako sa prejavuje nedostatok béčka
Nízke hladiny vitamínov skupiny B môžu spôsobovať:
- chronickú únavu a pocit, že ani oddych nepomáha
- podráždenosť, zmeny nálad či problémy s koncentráciou
- kožné ťažkosti – suchú pokožku, ekzémy, afty, popraskané kútiky
- neurologické prejavy, napríklad mravčenie v končatinách, slabosť alebo zhoršenú koordináciu
Telo si ich neukladá – s výnimkou B12
Keďže vitamíny B patria medzi vo vode rozpustné, organizmus ich prebytok prirodzene vylúči močom. Preto je dôležité dopĺňať ich každý deň. Štúdie potvrdzujú, že jedinou výnimkou je vitamín B12, ktorý sa uchováva v pečeni aj niekoľko rokov. Práve preto sa jeho nedostatok nemusí prejaviť okamžite, ale až po dlhšom čase.
Najlepším spôsobom, ako si hladinu vitamínov skupiny B udržať, je pravidelná konzumácia pestrých potravín bohatých na tieto živiny. Ak to nie je možné, môže pomôcť aj kvalitný B-komplex vo forme výživového doplnku.
Kde sa vitamíny B prirodzene nachádzajú
Podľa vedeckých zdrojov sa jednotlivé vitamíny B nachádzajú v mnohých druhoch potravín. Vďaka tomu si vhodné zdroje nájde takmer každý, bez ohľadu na to, aký typ stravovania preferuje.
Živočíšne zdroje:
- mäso a vnútornosti (najmä pečeň)
- ryby
- mliečne výrobky
- vajcia
Rastlinné zdroje:
- strukoviny
- orechy a semienka
- celozrnné obilniny
- listová zelenina
- avokádo, banány, citrusy a ďalšie druhy ovocia
Ďalšie zdroje:
- pivovarské kvasnice
Kto by si mal dávať pozor na hladinu béčka
Niektoré skupiny ľudí sú náchylnejšie na deficit vitamínov B:
- Vegáni a vegetariáni – vitamín B12 sa prirodzene nachádza takmer výlučne v živočíšnych potravinách, preto by mali jeho dopĺňanie riešiť cielene.
- Tehotné ženy a ženy plánujúce tehotenstvo – pre správny vývoj plodu je mimoriadne dôležitý folát (B9). Lekári odporúčajú jeho suplementáciu ešte pred otehotnením.
- Starší ľudia a chronicky chorí – u týchto skupín býva problémom zhoršené vstrebávanie vitamínu B12, čo môže viesť k jeho postupnému poklesu.
Ak patríte do niektorej z rizikových skupín, prípadne pociťujete únavu, slabosť či neurologické príznaky, môže byť vhodné požiadať lekára o vyšetrenie hladín vitamínov skupiny B. Včasné doplnenie týchto látok dokáže výrazne zlepšiť energiu, celkové zdravie aj kvalitu života.