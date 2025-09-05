Čím nahradiť klasickú sprchovú vaničku v roku 2026? Pozrite sa na modernejšie riešenia

Sprchové vaničky patria dlhé roky k najpoužívanejším riešeniam v kúpeľniach. Stále sa vyrábajú a predávajú, no popri nich sa čoraz viac presadzujú aj modernejšie alternatívy, ktoré ponúkajú iný vzhľad a vyšší komfort. Nejde teda o to, že by vaničky úplne zmizli – skôr majú konkurenciu v nových dizajnových a technických možnostiach.
Mikrocement – odolný povrch bez škár
Mikrocement je čoraz obľúbenejší materiál v kúpeľniach. Ide o tenkú vrstvu s vysokou odolnosťou, ktorá vytvára jednoliaty povrch bez škár. Vďaka tomu sa ľahšie čistí a pôsobí esteticky. Použiť sa dá na podlahu sprchy, ale aj na steny či iné plochy. Je vodeodolný a vhodný do vlhkého prostredia, čo je v kúpeľni zásadné.
Talianske (bezbariérové) sprchy
Veľmi praktickým riešením sú zapustené sprchy bez vaničky a bez schodíka. Takzvané „talianske sprchy“ sú pohodlné na vstup, opticky zväčšujú priestor a hodia sa aj pre deti či seniorov. Technicky sú náročnejšie na realizáciu – je potrebné správne vyspádovanie podlahy a kvalitná hydroizolácia.
Walk-in sprchy
Walk-in sprcha je otvorený sprchovací priestor oddelený len jedným alebo viacerými sklenenými panelmi. Nepoužívajú sa posuvné dvere ani rámové konštrukcie, čo znamená jednoduchšiu údržbu. Sklenené plochy priestor opticky zväčšujú a pôsobia minimalisticky.
Podlaha so skrytým odtokom
Moderným riešením je aj podlaha so skrytým odtokom. Voda odteká cez nenápadné štrbiny alebo žľab, takže na prvý pohľad pôsobí celá plocha jednoliato. Tento typ sprchy vyzerá elegantne, ale dôležité je správne technické prevedenie, aby sa zabránilo problémom s odtekaním vody.
Sprchy v exteriéri
Sprchy umiestnené v exteriéri, napríklad na záhrade alebo pri bazéne, sú praktické počas leta. Často sa používajú prírodné materiály, ako drevo alebo kameň, ktoré ladia s vonkajším prostredím. Niektoré riešenia využívajú aj ekologické systémy s recykláciou vody, ale ide zatiaľ skôr o doplnkové riešenia, nie bežný štandard.
Klasické sprchové vaničky sa stále používajú a určite ich ešte dlho nájdeme v mnohých domácnostiach. Moderné alternatívy – mikrocement, talianske sprchy, walk-in systémy či podlahy so skrytým odtokom – však ponúkajú nové možnosti, ktoré môžu byť pohodlnejšie a esteticky atraktívnejšie. Výber závisí od rozpočtu, technických možností kúpeľne aj od toho, aký štýl uprednostňujete.