Čierna pleseň zmizne za pár minút. Tento trik funguje lepšie než drahé prípravky z obchodu

Ak ste sa niekedy stretli s čiernou plesňou v kúpeľni, viete, že nejde o jednoduchého nepriateľa. Objaví sa nenápadne, no zbaviť sa jej býva náročné. Našťastie, existujú jednoduché a lacné spôsoby, ako ju odstrániť — a to aj bez agresívnych chemikálií. Stačí siahnuť po ingredienciách, ktoré už pravdepodobne máte doma.
Prečo sa čierna pleseň objavuje?
Plesne sa darí vo vlhkom, teplom a zle vetranom prostredí. Preto ju najčastejšie nájdete v kútoch miestností, na okenných rámoch, v škárach medzi dlaždicami alebo v okolí vane a sprchového kúta. Ak sa vám tvorí opakovane, problém môže byť v nadmernej vlhkosti, nedostatočnom vetraní alebo v tzv. tepelných mostoch v stenách, ktoré zadržiavajú chlad a kondenzujú vodu.
Prevencia je základ
Najlepšou ochranou proti plesni je udržiavať v domácnosti suché prostredie. Po každom sprchovaní utrite vodu z kachličiek a stien, otvorte okno alebo zapnite ventilátor. Ak kúpeľňa nemá okno, oplatí sa investovať do odvlhčovača vzduchu. Tiež sa vyhnite sušeniu prádla v interiéri a pravidelne kontrolujte miesta, kde sa vlhkosť najčastejšie hromadí – rohy, škáry a spoje okolo sanitárnych zariadení.
Ak máte pocit, že sa pleseň objavuje na tých istých miestach, môže pomôcť aj termoizolačný náter, ktorý zníži kondenzáciu vlhkosti a zlepší cirkuláciu vzduchu.
A keď sa už pleseň objaví, nezúfajte – tu je niekoľko účinných, no šetrných spôsobov, ako sa jej zbaviť.
1. Jedlá sóda – prvá pomoc proti začínajúcej plesni
Jedlá sóda je výborný prírodný čistič, ktorý si poradí aj s čiernou plesňou. Zmiešajte jednu čajovú lyžičku sódy bikarbóny s hrnčekom teplej vody a roztok nalejte do rozprašovača. Postihnuté miesto nastriekajte, nechajte pôsobiť približne 15 minút a potom utrite handričkou.
Sóda nielenže odstráni nepekné fľaky, ale aj neutralizuje zápach a zabráni opätovnému rastu plesní. Je úplne bezpečná a môžete ju použiť aj na povrchy, ktoré by bežná chémia mohla poškodiť.
2. Ocot – osvedčený bojovník proti odolnej plesni
Na silnejšie a rozšírené plochy siahnite po klasickom octe. Nepotrebujete ho riediť – jednoducho ho nalejte do rozprašovača, nastriekajte na postihnuté miesto a nechajte pôsobiť asi hodinu. Potom plochu opláchnite čistou vodou a dôkladne osušte.
Ocot má dezinfekčné a antibakteriálne účinky, vďaka ktorým ničí plesne už pri kontakte. Hoci má prenikavú vôňu, tá sa po pár minútach vytratí a so sebou zoberie aj nepríjemný zápach plesne.
3. Peroxid vodíka – silný pomocník pre väčšie plochy
Ak pleseň pokrýva väčšiu časť steny alebo sa usadila v škárach medzi dlaždicami, pomôže 3% peroxid vodíka. Pomocou hubky alebo spreja ho naneste priamo na pleseň, nechajte pôsobiť 10 až 15 minút a následne opláchnite.
Peroxid výborne dezinfikuje a odstraňuje aj staršie usadeniny. Ak však čistíte citlivý povrch, napríklad farebnú stenu alebo silikónové tesnenie, najskôr otestujte menší kúsok – niekedy môže zosvetliť farbu.
4. Tea tree olej – prírodný zázrak s vôňou čistoty
Ak preferujete čisto prírodné riešenia, siahnite po tea tree oleji, ktorý má silné antibakteriálne a protiplesňové účinky. Do hrnčeka vody nakvapkajte niekoľko kvapiek oleja a zmes nastriekajte na napadnuté miesto. Nemusíte ho ani zmývať – nechajte pôsobiť.
Tea tree olej nielen ničí plesne, ale tiež osvieži vzduch a zanechá v miestnosti príjemnú vôňu čistoty. Ide o jemnú metódu vhodnú aj pre alergikov a rodiny s deťmi.
Záver
Čierna pleseň nie je len estetický problém – môže mať negatívny vplyv aj na zdravie, najmä na dýchacie cesty. Preto sa oplatí zasiahnuť hneď, ako sa objaví. Vďaka týmto jednoduchým domácim receptom to zvládnete rýchlo, lacno a bez chémie.
Stačí pár minút, trochu trpezlivosti a správny prístup – a vaša kúpeľňa bude opäť voňať sviežosťou namiesto plesne.