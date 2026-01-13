Chyba, ktorá vás pripraví o kvety aj úrodu. Tieto dreviny v januári nikdy nerežte

Január býva v záhrade pokojný, no pre mnohé dreviny je to zároveň veľmi dôležité obdobie. Stromy a kry sú v hlbokom zimnom pokoji, neprúdi v nich toľko miazgy a preto niektoré druhy môžeme bezpečne tvarovať či zmladzovať. Pri iných by však zimný rez spôsobil presný opak – oslabenie, väčšiu náchylnosť na choroby alebo dokonca stratu celej jarnej nádielky kvetov.
Aby starostlivosť bola účinná a zároveň bezpečná, treba vedieť, ktoré dreviny rez v zime znesú a ktoré by ste sa v januári nemali ani len dotknúť.
Prečo sa niektoré dreviny môžu rezať práve v zime?
V období vegetačného pokoja (december – február) majú dreviny:
- nízky metabolizmus
- stabilnú štruktúru bez listov
- pomalú reakciu na zranenia
- dobrú viditeľnosť konárov
To všetko umožňuje presnejší rez a menšie riziko vytekania miazgy. Podmienkou je však teplota nad nulou – keď je drevo premrznuté, môže sa štiepiť a rany sa hoja pomalšie.
Drevinám, ktoré januárový rez znášajú veľmi dobre
1. Jablone a hrušky
Odborné odporúčanie je jednoznačné: zimný rez je pre jablone a hrušky ideálny. Práve v tomto období sa formuje presvetlená a stabilná koruna, ktorá zabezpečí dobrú rodivosť v ďalšej sezóne.
Odstraňujú sa najmä:
- konáre rastúce dovnútra koruny
- krížiace sa a treniace vetvy
- príliš strmé výhony
- poškodené alebo suché drevo
Pri mladších stromoch sa robí výchovný rez, pri starých skôr zmladzovací – vždy postupne, v niekoľkých rokoch, aby sa strom neoslaboval nárazovo.
2. Ríbezle a egreše (bobuľoviny)
Tieto kry rodivosť jednoznačne zakladajú na mladých výhonoch. Preto sa každý rok odstraňuje staré drevo – tmavé, hrubé a neproduktívne.
Správne vedený ker by mal mať:
- kombináciu jednoročných až trojročných výhonov
- voľný priestor medzi konármi
- dostatok svetla pre správny vývoj plodov
Zimné obdobie je na tento zásah úplne bezpečné
3. Lieska
Lieska prirodzene vytvára hustý porast, ktorý bez zásahu stráca rodivosť. Odborne sa odporúča zimné preriedenie, pri ktorom sa odstraňujú najstaršie kmene a necháva sa 6–10 silných mladších výhonov.
Výhodou zimného rezu je lepšia viditeľnosť tvaru a menšie riziko poškodenia mladých púčikov.
4. Niektoré živé ploty
Zimný rez je vhodný pre:
- hrab
- vtáčí zob
- tis
- brečtanovce
Dreviny znášajú tvarovanie aj v januári, pokiaľ nie sú dlhodobé mrazy. Silnejší zmladzovací rez sa robí v zime práve preto, že rastliny lepšie znášajú väčší zásah, ktorý na jar podporí nový rast.
Drevinám, ktoré v januári nikdy nerežte
Tu je zoznam druhov, pri ktorých je zimný rez nevhodný alebo priamo škodlivý:
1. Skoro kvitnúce kry (kvitnú na starom dreve)
Toto pravidlo je botanicky overené: ak rastlina zakladá puky na jeseň, zimný rez by ich odstránil.
Nikdy nerežte v januári:
- zlatý dážď
- orgován
- vajgéliu
- kalinu
- kolkvíciu
Tieto kry sa režú až po odkvitnutí, keď už nové puky ešte nie sú založené.
2. Kôstkoviny (čerešne, višne, broskyne, marhule)
Toto je mimoriadne dôležité a často zanedbávané pravidlo. Kôstkoviny sú citlivé na infekcie, najmä moníliovú spálu (Monilinia spp.), ktorá sa ľahko dostáva do čerstvých rán.
Odborné odporúčanie znie:
👉 kôstkoviny sa nerežú v zime
👉 najlepší termín je leto po zbere úrody
Letný rez minimalizuje riziko chorôb a strom sa lepšie zotavuje.
3. Ružové kry
Ružiam zimný rez neprospieva, a to z dvoch dôvodov:
- zimné výhony sú často zmrznuté a ťažko sa určuje, čo je živé
- rany sa v chlade hoja pomaly a môžu zhnednúť alebo premrznúť
Správny čas na rez ruží je marec až apríl, keď začínajú rašiť a rozdiel medzi zdravým a poškodeným drevom je jasne viditeľný.
Aby bol zimný rez skutočne prospešný, je kľúčové dodržať niekoľko zásad:
- používajte dobre nabrúsené a čisté nástroje
- konár režte mierne šikmo nad vonkajším púčikom
- veľké rany pri stromoch je vhodné nechať prirodzene zaschnúť – odborníci už neodporúčajú husté balzamy
- v prípade pochybností odstráňte menej, nie viac – radikálny zásah môže rastlinu oslabiť
Pravidelné menšie úpravy sú pre väčšinu drevín oveľa prospešnejšie než občasná drsná redukcia.
Január môže byť obdobím, keď záhrada odpočíva, no pre záhradníka je to ideálny čas na starostlivosť o mnohé dreviny. Stačí poznať rozdiel medzi tými, ktoré zimný rez podporuje, a tými, ktorým môže vážne uškodiť. Ak sa držíte odborných odporúčaní, výsledkom budú silné, zdravé rastliny a v sezóne bohatá úroda aj krásny kvet.