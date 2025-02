Chcete sa tešiť z bohatej úrody? Teraz je najvyšší čas na rez jadrovín, s kôstkovinami ešte chvíľu počkajte

Ovocné stromy nevyžadujú až takú náročnú starostlivosť, no ak túžite po kvalitnej a bohatej úrode, mali by ste ich správny jarný rez rozhodne zaradiť medzi svoje priority. Dôležité je však vedieť, kedy sa do jednotlivých druhov pustiť. Niektoré stromy sú pripravené už koncom februára, iné je lepšie nechať ešte chvíľu v pokoji.

V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, aký rez je vhodný pre jablone a hrušky, prečo by sa kôstkoviny nemali rezať príliš skoro, a na čo všetko dávať pozor pri samotnom zákroku. Najmä ak chcete, aby sa vám stromy odvďačili bohatým nasadením kvetov a zdravými plodmi.

Tri typy rezu ovocných stromov

Rez je dôležitý tak pri mladých stromčekoch, ako aj pri starších. Forma a hĺbka odstránenia konárov sa však líši v závislosti od veku a stavu stromu. Rozlišujeme najmä tri typy rezu:

Udržiavací rez

Tento rez vykonávame na jar najčastejšie, pretože sa týka už dospelých, dobre zakorenených stromov. Cieľom je predovšetkým zaistiť, aby bolo v korunách dostatok svetla a vzduchu, čo je prevenciou pred šírením chorôb. Udržiavací rez zároveň prispieva k tomu, aby strom prinášal pravidelnú a bohatú úrodu. Výchovný rez

Ten sa týka výlučne mladých stromčekov, ktoré ešte len formujú svoju korunu. Správnym tvarovaním od začiatku docielime nielen pekný vzhľad, ale aj taký rast koruny, ktorý nám v budúcnosti uľahčí ďalšiu údržbu a zabezpečí zdravý vývoj stromu. Zmladzovací rez

Uplatňujeme ho u starších stromov, ktoré už neplodia dostatočne a ich kondícia klesá. Ide o citlivý zákrok, pri ktorom sa odstraňujú staré, odumreté či neproduktívne časti konárov s cieľom podporiť nový rast. Pri niektorých veľmi starých stromoch treba tento rez rozložiť na viac sezón, aby sa vyhli príliš veľkým poraneniam naraz.

Jablone sú na rade ako prvé

Jablone patria spolu s hruškami medzi jadroviny. Práve tieto stromy prichádzajú na rad na konci zimy – začiatkom jari, ešte v čase vegetačného pokoja, ale už bez výskytu hlbokých mrazov (pod -5 °C). Je dôležité nenarušiť drevo v čase silných mínusových teplôt, aby rezné rany netrpeli a strom nebol oslabený.

Ako na udržiavací jarný rez jabĺk:

Používajte vždy ostré a dezinfikované náradie (záhradnícke nožnice, pílku na konáre).

Rez veďte v uhle približne 45 stupňov, a to asi 0,5 cm nad pukom, aby ste konár nepoškodili príliš hlboko a dali stromu priestor na zahojenie.

Hrubšie vetvy s priemerom nad 3 cm po odstránení ošetrite stromovým balzamom alebo štepárskym voskom. Rany sa vďaka tomu lepšie zacelia a do stromu sa nedostanú zárodky chorôb.

Tvarovanie koruny jabloní:

Ak pestujete jablone s terminálom (hlavný stredový výhonok), koruna je často tvarovaná do gule s usporiadanými poschodiami bočných konárov.

Bez terminálu sa koruna môže rozvetvovať viac do šírky, prípadne formovať naplocho, čo je praktické najmä v menších záhradách, kde je potreba šetriť priestor.

Pri udržiavacom reze stačí dodržať niekoľko základných zásad:

Odstráňte všetky suché či poškodené konáre.

Odrežte konáre rastúce prudko nahor (tzv. vlky).

Zbavte sa konárov, ktoré smerujú dovnútra koruny a bránia prístupu svetla.

Ak sú vetvy príliš nahusto, prerieďte ich, aby mal strom dostatok vzduchu.

Príliš dlhé vetvy môžete skrátiť zhruba o tretinu.

Tip: Ak chcete vidieť, aké náradie je najvhodnejšie použiť pri reze, môžete si pustiť video obľúbeného ovocinára. Ukáže vám, aké nožnice a pílky sa mu osvedčili pri práci v sade.

Hrušky potrebujú jemnejší prístup

Hrušky, hoci patria medzi jadroviny ako jablone, plodia na silnejších a starších vetvách. Ak by ste pristúpili k hlbokému rezu, hruška môže vyhnať veľa vzpriamených a neželaných výhonkov, tzv. vlkov, ktoré potom budete musieť opäť odstraňovať. Rez je preto lepšie robiť opatrnejšie a v menšom rozsahu.

Navyše, hruškové stromy mávajú štíhlejšie a dlhšie koruny, a preto sa často strihajú „na vnútorné očko“. Tým sa docieli, že nové výhony nebudú rásť príliš do šírky. Jarný rez hrušní teda nemusí byť veľmi výrazný, veľakrát postačí len odstrániť suché a poškodené konáre či minimálne prestrihnúť tie, ktoré príliš rýchlo zahusťujú korunu. Hlbšie zásahy je možné nechať až na leto, kedy odstránite najmä vlky a presvetlíte prebytočné výhony.

Na kôstkoviny v zime radšej nesiahajte

Medzi kôstkoviny zaraďujeme marhule, slivky, čerešne aj višne. Tie všetky sú omnoho náchylnejšie na hubové ochorenia (napríklad obávanú moniliózu). Príliš skorý rez by mohol oslabiť ich schopnosť brániť sa a spôsobiť, že sa do poranených miest dostanú choroby. Odporúča sa preto počkať, kým sa počasie ustáli a stromy začnú trochu „pracovať“, prípadne až do ich kvitnutia.

Kedy rezať čerešne a višne?

Višne aj čerešne môžete pokojne rezať až po zbere úrody. Vtedy už stromy nemajú dozrievajúce plody, a budú tak mať dosť času do zimy zotaviť sa z prípadných rezných rán.

U višní je bežné, že konáre v strede postupne vyholievajú a plody rodia najmä na koncoch výhonov. Ak je stred konára holý, môžete ho mierne skrátiť, aby ste podporili tvorbu nových výhonov. Treba to však robiť s rozumom, aby ste neodstránili priveľa dreva a strom príliš neoslabili.

Marhule a slivky

Tieto stromy je najlepšie rezať v čase kvitnutia, alebo až keď sú pred plnou vegetáciou. Jednoduchšie pri tom rozlíšite, ktoré konáre zostanú plodné a ktoré nie, takže dokážete efektívnejšie upraviť korunu.

Dôležitá prevencia proti chorobám

Ovocné dreviny sú prirodzene vystavené rôznym hrozbám v podobe škodcov a chorôb. Aby sme minimalizovali riziko nákazy:

Vždy používajte čisté, dezinfikované nástroje. Pred rezom aj po ňom náradie vydezinfikujte napríklad liehovým roztokom.

Hrubšie rezy ihneď ošetríte stromovým balzamom, aby ste predišli vniknutiu patogénov.

Nikdy nerezajte počas silných mrazov alebo mokra. Strom je vtedy oslabený, rany sa horšie hoja a zároveň sa otvára vstup pre rôzne patogény.

Zhrnutie: Ktoré ovocné stromy strihať koncom februára?

Jablone (a ostatné jadroviny) – v druhej polovici februára či začiatkom marca, keď už nehrozia silné mrazy.

(a ostatné jadroviny) – v druhej polovici februára či začiatkom marca, keď už nehrozia silné mrazy. Hrušky – podobne ako jablone, ale opatrnejšie. Ak hruška dobre rodí a nemá veľa poškodených konárov, niekedy stačí minimálny rez.

– podobne ako jablone, ale opatrnejšie. Ak hruška dobre rodí a nemá veľa poškodených konárov, niekedy stačí minimálny rez. Kôstkoviny (čerešne, višne, marhule, slivky) – radšej s nimi vyčkajte, kým sa vonku oteplí a stromy sa zobudia zo zimného pokoja. Rezanie peckovín v hlbokých mrazoch môže viesť k vzniku infekcií a k oslabeniu stromu.

Ak sa riadite týmito jednoduchými zásadami, vaše ovocné stromy vám vráti investovaný čas a starostlivosť bohatou úrodou. Na jar sa vám odvďačia množstvom zdravých kvetov, z ktorých sa následne vyvinú chutné plody. A ak máte chuť na niečo trochu netradičné, nechajte sa inšpirovať aj koníčkami známych osobností – včelárením, pletením, či dokonca poľovníctvom. Spojenie záhradkárskych prác s ďalším zaujímavým koníčkom môže byť skvelou kombináciou pre aktívny a kreatívny životný štýl.

Nezabudnite, že pri starostlivosti o ovocné stromy platí zlaté pravidlo: lepšie urobiť menší, avšak pravidelný rez, než radikálny zásah raz za dlhý čas. Stromy tak budú mať priestor na regeneráciu a vy sa môžete tešiť na dlhé roky plné šťavnatého ovocia.